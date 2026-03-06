Březen, na ryby jedem! Poradíme, jak si nejlépe čas u vody s prutem užít na začátku jara

Březen je pro mnoho rybářů symbolem nového začátku. Zima pomalu ustupuje, dny se prodlužují a příroda se probouzí. Voda je však stále studená a ryby se chovají jinak než v době, kdy už slunce hřeje naplno. Úspěch u vody proto závisí na přizpůsobení taktiky podmínkám raného jara a také na správném nastavení mysli.
David Fořt a jeho kapitální kapr

David Fořt a jeho kapitální kapr | foto: ARCHIV

Kapřík, kterého ulovil David Koloušek.
Jelec jesen, s nímž se chlubí Milan Mrázek.
Milan Fuchs neváhá vlézt za kaprem do vody.
Michal Bien s krásnou parmou
5 fotografií

Právě atmosféra je pro mnoho rybářů tím největším lákadlem. „Posezení v přírodě s přáteli a odpočinek od dnešního spěchu,“ říká Milan Fuchs. Podobně to vidí i David Koloušek, který si pochvaluje především málo lidí u vody.

Milan Mrázek zmiňuje jednoduše klid u vody a stejně tak Michal Bien. „Spousta rybářů a turistů čeká na teplejší období. Hlavně v tomto chladném období je každá ryba za odměnu,“ vysvětluje Bien.

Jan Koloušek připomíná rodinný rozměr rybaření. „Rád chodím na feeder s dětmi, když se oteplí. Je konečně po zimě a můžeme se krásně vyvětrat.“

Krpálek mění tatami za prut a chystá se na tvrdý mořský Fishing challenge souboj s Véghem

A David Fořt vystihuje atmosféru začátku sezony slovy: „Relativní klid u vody a probouzející se jarní příroda.“ Březen tak není jen o úlovcích, ale především o návratu k vodě po zimní pauze.

Jak se ryby v březnu chovají

Teplota vody bývá na jaře často jen několik stupňů nad nulou. Ryby mají zpomalený metabolismus, méně se pohybují a potravu přijímají opatrně. Drží se spíše u dna nebo ve stabilnějších úsecích revíru. Vyhledávají mělčiny prohřáté sluncem, klidné zátoky či místa chráněná před větrem.

Na rozdíl od teplého jara a léta nejsou ochotné cestovat za potravou na velké vzdálenosti. Záběry bývají jemné a nenápadné, proto je vhodné použít citlivější sestavy a pečlivě sledovat každý pohyb špičky prutu či splávku.

Krmit více, nebo méně?

Na otázku krmení panují mezi rybáři různé pohledy a právě to ukazuje, že univerzální recept neexistuje. David Koloušek v tom má jasno: „Méně.“ A stejný názor má i Milan Mrázek. Michal Bien pak dodává: „Ryby nepřijímají tolik potravy a jsou spíše na jednom místě, takže je musíme aktivně hledat.“ Podobně se k tomu staví i Jan Koloušek: „Krmím přiměřeně. Žádné velké haldy krmení.“

Kapřík, kterého ulovil David Koloušek.

Milan Fuchs vysvětluje, že záleží na lokalitě: „Většinou se snažím minimálně krmit, ale pokud jedu na jednu maďarskou pískovnu, tak boilies dávám jen pár kuliček, ale partiklu klidně 10 kg k jedné montáži.“

A odlišný, odvážnější pohled přidává David Fořt: „Vůbec bych se už nebál přitvrdit. Mám dobré zkušenosti i se silným zákrmem v tuto dobu. Rozhodně bych ale začal s drobnější návnadou.“

Mirek Dušín mezi influencery: Nemám nic proti rybářům, kteří si vezmou občas rybu domů

Z toho je patrné, že základní pravidlo zní – přizpůsobit se konkrétní vodě. Na většině běžných revírů se vyplatí střídmost, ale tam, kde jsou ryby aktivní a zvyklé na potravu, může fungovat i výraznější krmení.

Jaké háčky na kapry?

V březnu se obecně vyplácí jemnější přístup. Menší, až střední háčky jsou většinou vhodnější než velké modely. Kapři berou opatrně a menší nástraha na menším háčku působí přirozeněji.

Pokud lovíme na jedno zrno kukuřice, menší boilies či červy, je adekvátní menší háček. U větších nástrah lze zvolit střední velikost, ale extrémně velké háčky jsou v tomto období většinou zbytečné. Důležitější než velikost je ostrost a kvalita.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Splávek a feeder. Ideální kombinace

Chytání na splávek je v březnu velmi účinné, zejména na menších vodách a v klidnějších úsecích řek. Lehčí splávek, jemná montáž a tenčí vlasec pomohou zaznamenat i velmi opatrné záběry. Nástrahu je vhodné prezentovat těsně nade dnem nebo lehce položenou na dně.

Feeder je v tomto období jednou z nejoblíbenějších metod. Milan Mrázek se zaměřuje na Vltavu: „V tuhle dobu se zaměřuji na feeder lovit na Vltavě ostroretky, krásné jeseny a zadaří se i parma a občas kapřík.“

Jelec jesen, s nímž se chlubí Milan Mrázek.

David Koloušek říká jednoduše: „Kapr na feeder.“ Jeho jednovaječné dvojče Jan Koloušek dodává: „Mám rád malé kapříky, jsou pěkně žraví.“ Úplně jasné to má David Fořt: „Pan kapr.“ Feeder umožňuje přesné dávkování krmení i citlivé sledování záběrů, což je v chladné vodě zásadní.

Které ryby se nejčastěji chytají

V březnu se daří především bílým rybám – ploticím, cejnům, perlínům. Aktivní bývají také okouni. Na řekách přicházejí pěkné úlovky ostroretek, jesenů a parem.

Michal Bien říká: „Teď udělá radost jakákoli ryba, ale nejradši mám parmy.“ To Milan Fuchs zůstává věrný osvědčené dvojici: „Kapr, amur.“ A jak už zaznělo – pro mnohé je jarním symbolem právě kapr.

Sladké, nebo masové nástrahy?

V chladné vodě často fungují přírodní a masové nástrahy – žížaly, červi či masově laděné boilies. Jejich pachová stopa se ve studené vodě šíří pomaleji, a proto může být výraznější vůně výhodou.

Michal Bien s krásnou parmou

Sladké příchutě však nelze zcela zavrhnout. Jemné, méně agresivní aroma může fungovat velmi dobře. Důležité je nepřehánět to s intenzitou a velikostí nástrahy.

Březen není o rekordních sériích záběrů ani o bezhlavém krmení. Je o klidu, přemýšlení, rodině a o radosti z každé ryby. Ať už zvolíte jemné dávkování návnady, nebo se rozhodnete „přitvrdit“, nejdůležitější je užít si návraty k vodě. Takže termosku s čajem, lehčí výbavu a hurá k vodě. Březen, na ryby jedem!

