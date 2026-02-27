První čtyři epizody uvedl Netflix už 29. ledna, závěrečné díly přibyly nyní. Fanoušci se tak konečně dozvědí, jak dopadne zakázaná láska mezi lordem Benedictem Bridgertonem (Luke Thompson) a služebnou Sophie (Yerin Ha).
Právě rozdělení série vyvolalo mezi diváky napětí. Zatímco dříve platforma nabízela celé řady najednou, v posledních letech přistupuje k rozdělení premiéry na dvě etapy. U Bridgertonových tak diváci museli na rozuzlení několik týdnů čekat.
Otestujte se v kvízu
Patříte mezi ty, kteří mají v rodokmenu Bridgertonových i v dramatických zvratech jasno? Na našem webu najdete kvíz Jste znalci seriálu Bridgertonovi?, kde si můžete ověřit, jak dobře se ve světě londýnské smetánky orientujete.
Co bude dál?
Bridgertonovi nekončí ani po čtvrté řadě. Showrunnerka Jess Brownell potvrdila, že Netflix má pevně naplánované už i 5. a 6. sérii. Do popředí se mají postupně dostat Eloise a Francesca, přičemž každá z nich dostane svou vlastní řadu.