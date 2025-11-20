Robert Bryndza uvádí Stíny minulosti. V knize soukromý život šéfinspektorky konečně najde klidnou kotvu, ale na policejní stanici Lewisham Row v jižním Londýně ji čeká případ, který má kořeny hluboko v její vlastní tragické minulosti. Zeptali jsme se proto Roberta Bryndzy, jak se Erika posunula a co pro něj bylo nejtěžší na propojení osobní linky s temným dějem.
Erika Fosterová se tedy vrací. Co od ní můžeme čekat? Posunula se někam jako postava?
Určitě se posunula v osobním životě. Erika má nového přítele Igora, který je stejně jako ona ze Slovenska, žijí spolu, mají kocoura. Možná i díky tomu je Erika trochu klidnější a mírnější, i když stále umí rychle vzplanout. A když je v tomto případu konfrontována s minulostí, probudí se v ní až nečekaný zápal a odhodlání a je vlastně daleko zarputilejší. Okolnosti případu ji ale ani po vyřešení nenechají vydechnout a nepřinesou očekávanou katarzi a uspokojení z toho, že tento případ je vyřešen.
Co bylo pro vás při psaní tohoto dílu nejtěžší a co vás naopak bavilo nejvíc?
Nejtěžší je asi věnovat se osobní lince – je potřeba, aby se Erika jako člověk vyvíjela, aby se někam posouval její soukromý život, ale zároveň je pro ni i pro čtenáře důležitější vyřešení případu. Pro mě je tedy tohle všechno těžké vyvážit a vybalancovat. Obecně ale musím přiznat, že tohle byl pro mě asi nejtěžší příběh, i když jsem na něm pracoval hrozně rád. Prolog k případu jsem vlastně stvořil už dávno, děj se totiž začíná odehrávat ještě před Dívkou v ledu, a teď jsem ho opravdu rád dokončil.
Vaše thrillery jsou známé atmosférou a tempem. Kam jste zasadil děj tentokrát – jaké místo hraje v příběhu roli?
Základna příběhu je jako vždy stejná – policejní stanice Lewisham Row v jižním Londýně, kde Erika a její tým pracují. V rámci vyšetřování se ovšem vydáme na různá místa po celé Británii, třeba do Walesu, kde se Erika s Igorem budou snažit získat nějaké informace mimo záznam, a samozřejmě do Manchesteru, kde se kdysi stala ta tragická událost, při které přišli o život Eričini kolegové i její manžel. Přímo dům v Rochdale hraje ústřední roli vedoucí k vyřešení celého příběhu.
Erika Fosterová je silná, ale zranitelná postava. Je v ní kus vás, nebo někoho z vašeho okolí?
Jsem asi podobně citlivý a zranitelný jako ona, někdy si myslím, že jsem silný jako ona. A určitě bych chtěl být tak rázný a odvážný.
Píšete anglicky, ale žijete na Slovensku. Má to nějaký vliv na váš styl a nápady?
Ten fakt, že již roky žiju v Nitře, určitě mění mě. Nejen život mimo rodnou zemi, ale cestování obecně člověku mění perspektivy, nabízí více pohledů na svět. Poznávání a nacítění nových kultur je obohacující a inspirující v mnoha směrech. Co se týče konkrétního nápadu ve spojení se Slovenskem, už dlouho chci jeden případ Eriky Fosterové zasadit právě tam. Někdy lidé píšou o zemích, které neznají, a já nechtěl být jeden z nich, proto jsem to tak dlouho odkládal. Teď se ale cítím připravený a v budoucnu se Erika vydá vyšetřovat na Slovensko.