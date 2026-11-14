Krátké boky, kudrnatá hříva, prošívaná bunda a slovník plný „bro“, „kámo“ nebo „reálně“. Tak vypadá typický brokolík, alespoň podle internetu. Z účesu populárního mezi mladými se stal fenomén, který si české sociální sítě přetvořily k obrazu svému. A možná jste ho už potkali i vy.
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Brokolice, kam se podíváš
S přezdívkou přišel na sociální síti X uživatel @maxomix, který na svůj profil zveřejnil obrázek brokolíků. Vtip se ihned chytil a začal šířit napříč internetem. Základem přezdívky je účes známý v angličtině jako broccoli haircut. Boky bývají krátce střižené, zatímco na temeni zůstává objemná hříva kudrn či vln, často padajících dopředu do čela. Silueta připomíná růžičku brokolice.
Nejde přitom o novinku letošního podzimu. Zahraniční média se účesu podrobně věnovala už v roce 2024. K vytouženým kudrnám si dokonce někteří zájemci pomáhají trvalou. Rozcuchaný dojem tak může být výsledkem docela promyšlené návštěvy kadeřníka. Český internet však k vlasům přidává další výbavu. Prošívanou bundu, světlé kalhoty a tenisky. Vzniká snadno rozpoznatelná uniforma brokolíka.
A zatímco samotný účes by ještě mohl být otázkou osobního vkusu, v kombinaci s podobným oblečením a způsobem vyjadřování už internet vidí hotový společenský fenomén. Samozřejmě s pořádnou dávkou nadsázky.
Reálně to není jen o vlasech
„Kámo“ a „bro“ fungují téměř jako interpunkce. Anglické bro, zkrácené brother, tedy bratr, má v neformálním oslovení blízko právě k českému „kámo“. Obě slova se v mluvě některých mladých opakují tak často, až samotné sdělení občas přestává být důležité.
Dalším poznávacím znamením je „reálně“. Ve větě „To je reálně nejlepší“ nemusí rozlišovat skutečnost od představ, spíš zdůrazňuje hodnocení. Podobnou službu by udělalo obyčejné „fakt“. A pak je tu „jakoby“. Slovo, které může vyjadřovat přirovnání či nejistotu, ale také vyplňovat pauzu, než dotyčný najde další výraz.
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No a až příště v metru nebo na ulici narazíte na skupinku brokolíků, zkuste se zaposlouchat. Počkejte, už něco slyším. Bro, kámo, reálně, jakoby...