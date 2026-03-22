Život někdy napíše scénář, který by si člověk dobrovolně nevybral. Přesně to se stalo i Emmě Heming Willis a Bruci Willisovi. Letos si připomínají 17 let od svatby, výročí, které by dříve možná slavili velkolepě. V současnosti má ale jejich společný život úplně jiný rozměr. Emma sdílela na Instagramu svatební fotografii z roku 2009 a připojila krátký vzkaz. „Byla jsem stvořena k tomu, abych ho milovala. 17 let.“
Nemoc, která změnila všechno
V roce 2022 lékaři diagnostikovali Bruci Willisovi afázii – poruchu řeči a porozumění. Později se ukázalo, že jde o závažnější onemocnění: frontotemporální demenci (FTD), která postupně ovlivňuje osobnost, chování i schopnost komunikace. Emma se od té chvíle stala nejen partnerkou, ale i hlavní pečovatelkou. O své zkušenosti mluví otevřeně a snaží se zvýšit povědomí o nemoci, která je často nepochopená. „Napsala jsem knihu, kterou bych si přála dostat v den, kdy jsme se dozvěděli diagnózu,“ uvedla ke své publikaci Neočekávaná cesta.
|
Silnou součástí jejich příběhu je i širší rodina. Bruce Willis má s herečkou Demi Moore tři dospělé dcery, Rumer, Scout a Tallulah, a právě ony i jejich matka zůstávají s Emmou v úzkém kontaktu.