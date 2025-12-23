Kalorie z cukroví a dalších vánočních pochutin může každý spálit bruslením pod širým nebem. Letos totiž drtivá většina veřejných kluzišť v Praze i dalších městech Česka bude otevřena na Štědrý den, následující vánoční svátky i Nový rok.
„Vánoční svátky a konec roku nemusíte trávit jen doma – kluziště jsou otevřená i během svátků a zvou k příjemně strávenému času na ledě,“ řekl pro deník Metro David Limport, zakladatel projektu JdemeBruslit, pod kterým je zapsáno 25 ledových ploch napříč Českou republikou. Platforma má příznivcům bruslení zlepšit přehled a dostupnost venkovních kluzišť.
Vánoční provoz se týká kluzišť Barrandov, Ořechovka, Pražačka, Příbram, Sofijské náměstí, Uhříněves, Vypich, Kulaťák, Letná, Petra, Václavské náměstí a Vyšehrad. Ta jsou ve dnech 20. až 23. prosince 2025 a 25. až 30. prosince 2025 otevřena pro veřejnost v rozšířeném denním režimu – podle lokality zpravidla od 8:00 nebo 9:00 do 20. či 21. hodiny. Na Štědrý den pak budou kluziště k dispozici zpravidla v dopoledních hodinách, a to nejčastěji od 8:00 nebo 9:00 do 14. hodiny.
Na Silvestra je provoz kluzišť plánován ve zkráceném režimu, zpravidla od 8:00 nebo 9:00 do 16:00. Nový rok si pak zájemci mohou zpestřit později dopoledne, obvykle od 11:00, a potrvá do 20:00 nebo 21:00 podle konkrétního kluziště. Ve dnech 2. až 4. ledna 2026 se kluziště vrátí k plnému provozu, většinou od 8:00 nebo 9:00 do 20:00 či 21:00. Konkrétní otevírací doby se mohou lišit podle lokality, doporučeno je ověřit aktuální rozpisy u jednotlivých kluzišť na webu platformy JdemeBruslit.
Zapojila se i HC Sparta Praha
Od premiérového loňského ročníku spolupracuje s projektem i letos hokejový gigant HC Sparta Praha. Výsledkem spolupráce je speciální program plný zábavy nejen pro děti. Naplánováno je přes deset akcí na vybraných kluzištích v Praze.
„Účastníci se mohou těšit na bruslení s maskoty Sparťákem a Spartaxem, sklouznout se s hráči A-týmu, užít si hudební doprovod klubového DJ Aleše Matouška anebo si vyzkoušet lekce základů bruslení a nácvik hokejových dovedností pod vedením sparťanských trenérů,“ pozval zájemce pražský klub.
Nejbližší událostí je středa 7. ledna 2026 od 18. hodiny do 19:30 na kluzišti Kulaťák. Na místě budou sparťanští trenéři učit zájemce základům bruslení. V totožném čase a na stejném místě – tedy ve čtvrtek 8. ledna. Návštěvníci si zde budou moci zabruslit s maskoty hokejové Sparty. Bližší informace a další termíny najdete na webu hokejové Sparty.