Brutal Assault tradičně odstartuje v úterý warm-upem, během kterého se návštěvníci mohou rozehřát na nadcházející čtyři dny hudební smršti. O tu se letos postarají thrash/speed veteráni Carnivore A.D., norští doomoví proroci Funeral a kultovní americké trio Macabre. Českou scénu reprezentují vybraní zástupci jako Marked As An Enemy, Cutterred Flesh, Pan Lynx, Faüst a See You In Hell.

Středa přinese ostrý start hlavního programu. Josefov rozechvějí sludge titáni Mastodon, industriální legendy Ministry a Static-X a na Brutalu premiérově vystoupí i ikona thrash metalu Kerry King. Milovníci death metalu se mohou těšit na Dying Fetus a Blood Red Throne, zatímco blackmetalové rituály obstarají Rotting Christ. Čtvrtek zase nabídne návrat francouzské Gojiry, moderně metalové klasiky Fear Factory a norské progresivce Leprous. Deathmetalovou trojici zastoupí Obituary, Suffocation a Nile, zatímco coreovou energii přivezou Fit For a King a August Burns Red. A chybět nebude ani pocta legendární kapele Bathory v podání projektu Blood Fire Death.

Těšte se i na moderní metalcore

Ani pátek nenechá posluchače vydechnout. Na pódiu se objeví blackmetaloví pionýři Mayhem, symfonici Dimmu Borgir nebo stálice gothic metalu Paradise Lost. Moderní metalcore zastoupí Landmvrks a Counterparts, melancholii postmetalu přivezou Cult of Luna a Harakiri for the Sky.

Sobota nabídne epické zakončení festivalu. Těšit se můžete na mistry progresivního death metalu Opeth, brutální jízdu v podání Brujerie a Benighted nebo australskou progmetalovou perlu Karnivool. Oldschool energii přivezou hardcore veteráni Agnostic Front a thrasheři Overkill, zatímco moderní melodeath nabídne švédský projekt The Halo Effect.

Veškeré informace o programu i vstupenkách najdete na oficiálním webu festivalu www.brutalassault.cz.