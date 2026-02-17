Buď výhra s Dánskem, nebo konec. České hokejisty čeká nejdůležitější zápas olympiády

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   12:41
Čeští hokejisté vstoupí do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026. | foto: Profimedia.cz

Čeští hokejisté nastoupí v úterý k předkolu play off olympijského turnaje v Miláně proti Dánsku. Do zápasu vstoupí s pozměněnými útoky, v brance s Lukášem Dostálem a s otazníky kolem zdravotního stavu Radka Faksy. V případě postupu čeká svěřence trenéra RadimA Rulíka ve čtvrtfinále favorizovaná Kanada.

„Díváme se jen na Dánsko. To je teď naše priorita,“ zdůraznil asistent trenéra Jiří Kalous. Češi získali ve skupině čtyři body, když porazili pouze Francii, zatímco Dánové si připsali tři body za výhru nad Lotyšskem. Poslední vzájemný duel na MS 2024 v Herningu vyzněl jednoznačně pro Česko (7:2), ale podle realizačního týmu jde o minulost. Týmy se střetly také před čtyřmi lety na ZOH 2022 v Pekingu. Duel tehdy překvapivě ovládli Dánové 2:1.

Česká reprezentace si bude muset dát pozor na zbytečné chyby a nebezpečné protiútoky soupeře. Ty například platily i na USA. „Dánsko umí být nebezpečné z protiútoků a má šikovné hráče. Musíme si pohlídat detaily, hlavně v obraně a při střídání,“ upozornil Kalous. Utkání začne v 16:40 a odvysílá jej ČT sport.

Předpokládaná sestava s Dány:

Brankář:
Dostál

Obrana:
1) Hronek, Šimek
2) Gudas, Kempný
3) Rutta, D. Špaček
Kundrátek

Útok:
1) Pastrňák, Sedlák, Červenka
2) Nečas, Kämpf, Chlapík
3) O. Kaše, Hertl, Palát
4) M. Stránský, Flek, Tomášek
Kubalík

Návrat k osvědčené taktice z MS 2024 v ČR

Právě proto trenéři sáhli ke změnám v ofenzivě. V elitní formaci by se měli sejít David Pastrňák, Lukáš Sedlák a kapitán Roman Červenka, kteří spolu zářili už na loňském mistrovství světa.

„Věřím, že na to navážeme. Teď je ale nejdůležitější zvládnout zítřek,“ řekl Červenka. Stejně smýšlí i obránce Michal Kempný, podle něhož povede k úspěchu jen poctivý výkon po celých 60 minut. „Každý zápas s Dánskem je těžký. Musíme udržet koncentraci po celý zápas,“ zdůraznil.

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Zatímco obránce Jan Rutta by se měl po zranění vrátit do sestavy, start Radka Faksy zůstává nejistý. „Rozhodne se v den zápasu podle jeho stavu,“ uvedl Kalous. Český tým si uvědomuje, že jiná cesta než přes Dánsko dál nevede. „Teď už není kam koukat. Musíme udělat první krok,“ shrnul Kempný.

Na duel už se těší také soupeř. „Jsme připraveni na to vletět, nezajímá mě, kdo je favorit. Porazili jsme už nějaké dobré týmy a víme, že můžeme porazit i Čechy. Musíme se soustředit na svou hru a být od začátku připravení,“ citoval web Sport.cz dánského útočníka Nicka Olesena, který hraje v české nejvyšší lize za České Budějovice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Výbuch muničního skladu v Bílině bude řešit odvolací soud v Ústí nad Labem

ilustrační snímek

Případem výbuchu muničního skladu v Bílině na Teplicku se bude znovu zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s...

17. února 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Hasiči na Hodonínsku zasahují u požáru sklepa domu, dva lidi ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Hasiči v Sudoměřicích na Hodonínsku dnes dopoledne zasahují u požáru sklepa v rodinném domě. Dva lidé byli v péči záchranné služby. Dobrovolný hasič se lehce...

17. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velkých Petrovicích na Náchodsku hořel rodinný dům, škoda čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Škodu asi za čtyři miliony korun způsobil v pondělí požár rodinného domu ve Velkých Petrovicích na Náchodsku. Požár se obešel bez zranění, příčinu hasiči...

17. února 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:45

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:44

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích nasněžilo.

vydáno 17. února 2026  12:44

Sport jako umění. Bratři vystavují plastiky inspirované rychlostí a technikou

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace.

Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu. Lidé se na ni mohou přijít podívat do Severočeského muzea v Liberci....

17. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:52

Buď výhra s Dánskem, nebo konec. České hokejisty čeká nejdůležitější zápas olympiády

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupí do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po mrazech přijde zlom. Oteplí se až na 10 stupňů. Kdy vytáhnout jarní bundu?

ilustrační snímek

V následujících dnech se zima ještě naposledy připomene sněhem a mrazy, ale její vláda nebude mít dlouhého trvání. Podle meteorologů čeká Česko už na začátku příštího týdne výrazná změna počasí....

17. února 2026  12:36

V brněnských základních školách se učí přes 1860 ukrajinských žáků

ilustrační snímek

Základní školy zřizované Brnem navštěvovalo koncem loňského roku přes 1860 ukrajinských žáků s dočasnou ochranou. V porovnání s předchozími třemi lety je to...

17. února 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.