Po senzační porážce Německa se přibližuje šance hrát o medaile. Pokud český tým postoupí do semifinále, budou zápasy promítány také na Staroměstském náměstí. Rozhodl o tom pražský magistrát. V případě, že by český reprezentační tým získal zlatou medaili, konalo by se na stejném místě následně také slavnostní přivítání hokejistů s fanoušky jako tomu bylo v minulém roce.

Projekce utkání z vrcholu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2025 a případné vítání hokejistů by se uskutečnilo v sobotu, neděli a pondělí 24. až 26. května.

Po celý víkend by měli zajistit zvýšený dohled nad Staroměstským náměstím složky IZS, budou zde připraveni záchranáři, hasiči a ve zvýšené míře budou na bezpečnost dohlížet policisté a strážníci.

I s ohledem na loňský úspěch národního týmu představuje projekce zápasů mistrovství světa v ledním hokeji významnou událost nejen pro Pražany, ale i pro turisty. Významný počet návštěvníků Prahy zajistí sledovanost finálových zápasů, a to i v případě, že by se český tým do finále neprobojoval. Projekce nabídne jedinečnou atmosféru společného fandění a propojí hokejové fanoušky. Možnost přivítat na Staroměstském náměstí národní tým v případě obhajoby loňského titulu současně poskytuje jedinečnou příležitost k posílení prestiže České republiky i samotné Prahy na světové úrovni.