Trh fotovoltaických firem se částečně pročistil, ti, kteří si nabrali moc práce a nestíhali, odpadají. Přesto se využívání elektřiny ze slunce rozšířilo, stále více lidí posílá nadbytečný proud zpět do rozvodné sítě. Na rozdíl od klasických elektráren to ale musejí dělat v době, kdy může být energie v drátech dost.
Tisíce zamítnutých žádostí
Rozvoj fotovoltaiky v Česku naráží na fyzické limity soustavy. Distributoři proto v řadě lokalit připojení nových zdrojů odmítají, omezují jejich výkon nebo neumožňují prodej přetoků do sítě.
Například v distribučním území společnosti EG.D (zejména na jižní Moravě a jihu Čech) bylo mezi březnem 2025 a březnem 2026 zamítnuto přes 6 700 žádostí, které představují 30 procent celkového počtu. Z pohledu výkonu je rozdíl výraznější. Z požadovaných 53 042 MW se neschválilo 89 procent.
Elektrická síť se budovala pro jednosměrné toky od velkých centrálních zdrojů ke spotřebitelům. Rychlý nárůst počtu malých výroben proto zvyšuje nároky na řízení i posilování soustavy. Problém se týká všech fotovoltaických elektráren (FVE) včetně těch malých na rodinných domech. V praxi se povoluje jen tzv. zjednodušené připojení mikrozdroje, tedy provoz FVE pro vlastní spotřebu bez možnosti prodávat přebytky do sítě.
Zamítnuto až devadesát procent
V kontextu celostátní statistiky Energetického regulačního úřadu je trend jasný. V roce 2021 bylo v České republice odmítnuto kolem 14 procent žádostí o připojení a 54 procent požadovaného výkonu. O tři roky později, v roce 2024, šlo už o 27 procent žádostí a 91 procent výkonu.
Na jižní Moravě a v jižních Čechách (distribuční území EG.D) se podle analýzy map připojitelnosti omezení nových FVE týká přibližně 15 procent lokalit. V distribučním území ČEZ Distribuce, které pokrývá zbývající část republiky kromě Prahy, je tento podíl nižší, kolem osmi procent. Naopak distribučního území PREdistribuce (Praha) se tento problém s ohledem na hustou síť zatím příliš netýká.
Počet záporných hodin pořád roste
Druhým rizikem pro provozovatele FVE je rostoucí počet hodin, kdy je elektřina na trhu obchodována za záporné ceny. Jde o okamžiky, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku a výrobce v podstatě platí za to, že do sítě dodává.
V roce 2023 evidoval český trh 134 takových hodin, v roce 2024 už 315 (meziroční nárůst o 135 procent) a v roce 2025 celkem 322 hodin. Letošní vývoj naznačuje další zrychlení. Za první čtyři měsíce roku 2026 jich bylo 105, zatímco ve stejném období roku 2023 šlo o pouhých 12 hodin, v roce 2024 o 53 hodin a v roce 2025 o 82 hodin.
„Pro majitele FVE to znamená, že cena za prodej přetoků je stále volatilnější a v některých obchodních modelech může být nízká, nulová nebo dokonce záporná. To znamená, že prodávají se ztrátou. Pokud se k tomu přidá omezení připojení nebo zákaz přetoků, ekonomika nových instalací se výrazně zhoršuje,“ doplňuje Jan Votava.
Vyrábím v létě, kupuji v zimě. Je to past
Investoři do fotovoltaiky se podle společnosti Moore Advisory CZ dostávají do několika souvisejících problémů. V létě vyrobí přebytek, v zimě naopak málo, takže plný potenciál instalace využijí jen část roku. Levná elektřina přes den a drahá večer mění odběrový profil zákazníka – obchodník proto za jeho elektřinu platí vyšší náklady, což zpětně tlačí na vyšší fixní složku ceny.
Bateriová úložiště ekonomiku zlepšují, ale jen při správném dimenzování. Problém zimních měsíců nevyřeší a zpravidla nepokryjí ani 100 % přetoků. „Návratnost střešní FVE pro typický rodinný dům s plným připojením do sítě se dnes obvykle může pohybovat kolem osmi let, bez možnosti dodávat přetoky se může protáhnout až na dvanáct let,“ upřesňuje Jan Votava z Moore Advisory.