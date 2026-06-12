Když v roce 2003 odstartoval první ročník Olympiády dětí a mládeže (ODM), jen málokdo mohl tušit, kolik budoucích sportovních hvězd se na této akci představí. Projekt Českého olympijského výboru si za více než dvě desetiletí vybudoval pověst jedné z nejvýznamnějších mládežnických sportovních akcí v České republice a pravidelně nabízí první velkou zkušenost mladým talentům z celé země.
Právě na ODM, která se letos koná od 21. do 25. června v Praze, sbírala první cenné zkušenosti řada sportovců. Ti se později představili na olympijských hrách, mistrovstvích světa nebo evropských šampionátech.
Olympijští vítězové i medailisté
Mezi nejznámější absolventy Olympiády dětí a mládeže patří bezesporu snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká. Dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018 patří mezi nejúspěšnější české sportovce současnosti.
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Stejnou zkušeností prošel také kanoista Josef Dostál. Ten se během kariéry zařadil mezi nejúspěšnější české reprezentanty a získal medaile z olympijských her i mistrovství světa. Je totiž pětinásobným olympijským medailistou a rovněž pětinásobným mistrem světa.
Na ODM startovala také tenistka Markéta Vondroušová, jež se v roce 2020 stala stříbrnou olympijskou medailistkou a vítězkou grandslamového turnaje ve Wimbledonu v roce 2023.
Akci letos organizuje i olympionik
Mimochodem, na letošní olympiádě v Praze nebude chybět ani bronzový kordista z LOH 2024 v Paříži Jiří Beran a trenér Martin Čapek. Oba se navíc podílí na organizaci šermířské soutěže na Olympiádě dětí a mládeže. Mladí šermíři se na největší multisportovní akci v České republice představí v areálu Výstaviště, jenž se promění v pulzující srdce celé akce.
„Jsem moc rád, že se Olympiáda dětí a mládeže dostala do Prahy a že u toho se šermem nebudeme chybět. Mým snem je, aby si každý aspoň jednou zkusil dát masku na hlavu a tento gentlemanský a elegantní sport si zkusil. Na tom neustále pracujeme a chceme, aby všechny děti sport bavil stejně jako nás,“ líčí kordista Jiří Beran.
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Líheň budoucích reprezentantů
Výčet úspěšných absolventů tím ale zdaleka nekončí. Mezi bývalými účastníky najdeme například mistryni Evropy z roku 2021 na trati 200 metrů volný způsobem v plavání Barboru Seemanovou, biatlonistku Markétu Davidovou nebo cyklistu Mathiase Vacka.
V posledních letech se k nim přidávají také další mladé talenty, které se prosazují na mezinárodní scéně. Patří mezi ně například medailisté z letošních zimních her. A to biatlonistka a bronzová medailistka ze ZOH 2026 Tereza Voborníková nebo rychlobruslař a dvojnásobný olympijský medailista Metoděj Jílek (zlato z 10 000m a stříbro ze 5 000m).
Právě podobné příběhy potvrzují, že Olympiáda dětí a mládeže není jen jednorázovou sportovní akcí. Pro mnoho mladých sportovců představuje první možnost zažít atmosféru velké multisportovní události, slavnostní zahájení, reprezentaci kraje i tlak soutěžního prostředí.
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Víc než jen medaile
Organizátoři dlouhodobě zdůrazňují, že hlavním cílem ODM není pouze sběr medailí. Důležitou roli hraje také setkávání mladých sportovců z celé republiky, budování olympijských hodnot a motivace k dalšímu sportovnímu růstu.