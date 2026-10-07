Když jste začínala, českou burlesque scénu tvořilo jen několik tanečnic. Jak je to teď?
Určitě se mnohé změnilo, na scéně je teď spousta různých nových umělců a produkcí různé úrovně a kvality. Je fajn, že jsou nové projekty a určitě i nové mladé talenty, a pro ty je i dost příležitostí k vystoupení. Pro profi level ovšem je toho méně a jsou to spíše soukromé akce, pár větších projektů za rok nebo na akcích s jiným zaměřením, kde se burleska zařadí do širšího programu. Diváci jsou určitě mnohem zkušenější, znají kvalitu a vyhledávají ji, pokud už žánr znají. Ale i tak je na našich show stále často poměr 50:50 opakovaných návštěvníků ku nováčkům, kteří žánr teprve objevují. Je stále prostor k růstu, ale myslím, že burleska nikdy nebude masová zábava a ani asi není potřeba to nutně chtít. Já osobně jsem se vždy soustředila na kvalitu nad kvantitou. Na zvaní skvělých zahraničních hostů, od kterých se můžu inspirovat, na výchovu nových talentů a budování komunity.
Řada lidí si pod burleskou představí hlavně svlékání a extravagantní kostýmy. Vysvětlujete jim ještě ty rozdíly? A jestli ano, jak byste tedy vysvětlila neznalému, o co jde a co všechno se v několika minutách na pódiu odehrává?
Ty dva elementy jsou zásadní, ale co je navíc, se popisuje těžko, protože burlesku je zásadní vidět naživo. Interakce s publikem a energie skupinového lehce erotického zážitku je jiným médiem nepřenosná. Nerada dělám například ukázky v televizi, vypadá to dost jinak. I nastavení pódia a světel dělá hodně a taky to, nakolik jste na show naladěni. Mnohé lidi překvapí, že se po show cítí skvěle sami se sebou a ani na to nemají racionální vysvětlení. Performerka vám jako by dává implicitní povolení neřešit svoje mindráky a uvědomit si, že sebevědomí není daná konstanta, něco, co máte, nebo nemáte a nezmění se to. Naopak, dá se budovat a také nemá podmínky, které si většina lidí myslí, že musí mít, jako například dokonalou postavu, mládí nebo jiná vzhledová kritéria.
Co musí umět profesionální tanečnice?
Musí mít vizuální cítění a vkus, učit se, stále zlepšovat svůj styling a práci s barvami. A někdy se také naučit tvoření a zdobení kostýmu, které zabere desítky hodin. Musí být také kreativní, aby měla originální nápady, umět se hýbat, alespoň trochu, a být muzikální. Důležitá je i odolnost, protože často hodně cestujete, taháte velké kufry a končíte pozdě v noci.
O co jde?
Jak si tento umělecký směr stojí ve světě, kam jezdíte pro inspiraci?
Po celém světě burleska stále roste, ale prodeje už někde začínají být pro producenty těžší kvůli ekonomické situaci ve společnosti, hlavně třeba v Británii. Tradiční baštou je USA, Kanada a Austrálie, ale rozkvétá například asijská a latinskoamerická scéna. USA má často tendenci dominovat hlasitostí v globální komunitě a mají pocit, že všechno vědí nejlépe. Ty, které cestují, ale vědí, že stejný žánr lze pojmout mnoha způsoby. Já osobně miluji a hodně podporuji evropskou burlesku i na našem festivalu, je často více teatrální, lyrická a vychází ze staletí umělecké historie a jedinečných kulturních příběhů. Pro inspiraci jezdím hlavně na festivaly, kde člověk za víkend může vidět až 150 čísel naživo a pozná spoustu nových umělců i z jiných kabaretních a příbuzných oborů jako akrobaty, zpěvačky a drag queens.
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Jeden takový sama pořádáte, letos slaví Bohemian Burlesque Festival 10 let a v druhé půlce listopadu proběhne nejen v Praze, ale také v Brně a v Ostravě. Na co byste návštěvníky nalákala?
Lidé, kteří na nás chodí a žánr burlesky je baví, dobře vědí, že u nás na festivalu zažijí show, jakou jim nedá žádná jiná akce. Každý večer vidí minimálně 15 až 30 vystupujících z celého světa včetně hlavních hvězdných hostů nejvyšší úrovně, které zveme od začátku festivalu. A každá show je zcela jedinečná obsazením a nikdy se už neopakuje, ani v rámci čtyř festivalových večerů. Dáváme se velmi záležet na výběru, pořadí a variabilitě čísel od klasických po lyrická, komediální a doplňujeme je i zpěvem, magií, akrobacií a jinými disciplínami, jako je třeba polykaní mečů nebo ohňová show. Také u nás můžete vidět skupinová kabaretní čísla od naší vlastní kabaretní skupiny Bohemian Bombshells. Letošní hlavní hvězdou bude Američanka Medianoche, která ale má španělské kořeny. Dorazí také naše oblíbenkyně, evropská hostka Chanelle de Mai z Francie, která už u nás byla v minulosti a dodnes se vzpomíná na její premiéru motýlího čísla, u kterého byli všichni zcela ohromeni. Její čísla jsou velmi evropská. Také jsme letos pozvali francouzskou drag hvězdu Chantaaaal, která se proslavila v několika národních edicích televizních show Talent.
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Burlesku také učíte. Musí žena, která přijde na váš kurz, toužit po vystupování, nebo může burlesku vyzkoušet čistě pro sebe? Co jí taková zkušenost může dát?
Učím všechny ženy, a jak s burleskou dále naloží, je jedno. Každopádně jim to dá zážitek naladění se na sebe a svoje tělo a změní jim to pohled na některá omezení, která třeba ve své hlavě cítí. Často je to odblokuje a dá jim to jakési povolení se cítit tak sebevědomě jako my na pódiu. A často si na kurzech najdou dlouholeté nové kamarádky. Je to bezpečné podporující prostředí, takže se nebojte to zkusit.