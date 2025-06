Čeští politici a rasismus V devadesátých letech se rasismem a homofobií v politice vyznačovali Sládkovi republikáni.

„Cikáni by měli být trestně odpovědni již od narození, neboť to je jejich největší zločin,“ řekl tehdy republikánský lídr Miroslav Sládek.

Jeho spolustraníci pak označovali Romy například za „topinky“. Republikán Josef Krejsa zase označoval Poslaneckou sněmovnu za „nelegitimní židovský spolek“.

„A já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ vzpomínal v roce 2022 starosta Poděbrad Jaroslav Červinka na zastupitelstvu města na více než dvacet let starou událost.

Trenér fotbalistů pražské Dukly Petr Rada dostal loni od disciplinární komise rekordní osmiměsíční trest za rasistickou urážku při utkání 17. kola druhé ligy proti Zbrojovce Brno. Na brněnského kouče Tomáše Polácha se obořil slovy: „Zoufalče cikánskej!“

Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník uvedl v říjnu 2017 během oslav volebních výsledků, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Řekl také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Dostal roční podmínku. PH