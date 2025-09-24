Podle dlouhodobých dat Indexu prosperity se Česká republika v rámci EU řadí k zemím s nejhorší dostupností bydlení. Letos obsadila 23. příčku z 27 států, zatímco v roce 2022 byla na 21. místě. Pořízení průměrného bytu vyžaduje 13,6 ročních platů, což je třetí nejvyšší hodnota v EU. V Praze je situace ještě dramatičtější – byt tam vyjde v průměru na 17,8 ročních platů.
„Dostupnost bydlení je v ČR velmi špatná. V porovnání s příjmy domácností jsou ceny výrazně nadhodnocené,“ upozorňuje Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Pouze osm procent mladých má své ideální bydlení
Podle dat má třetina Čechů pocit, že žije ve svém ideálním bydlení. Ve věkové kategorii 30–65 let jde o 38 procent, mezi mladými do 30 let je to ale jen 8 procent.
„Mladí často rezignovali na ideu vlastního bydlení, protože i ve dvou na hypotéku nedosáhnou. Někteří se snaží najít řešení mimo velká města, což ale znamená složité dojíždění,“ říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.
Hypotéka za čtyři miliony a nutný příjem přes 93 tisíc
Investoři tlačí ceny nahoru
Jedním z důvodů vysokých cen je podle odborníků i silná investiční poptávka. Podle dat ČNB se hypotéky podílejí na financování nákupů bytů jen zhruba z poloviny. Druhá část se řeší hotovostí nebo jinými typy úvěrů, což často souvisí právě s nákupy investorů.
Od roku 2015 se ceny bytů více než zdvojnásobily – v Praze vzrostly o 112 %, v Brně dokonce o 140 %.
Výstavba nestačí, řešením může být vyšší daň z nemovitostí
Náklady na bydlení a energie zatěžují rodiny
Podle expertů je klíčem k řešení krize zvýšení nabídky. V Česku se ročně postaví asi 30 tisíc bytů, pro citelné snížení cen by jich však muselo být zhruba třikrát více.
„Pomohlo by například zvýšení daně z nemovitosti s progresí nebo zdanění krátkodobých pronájmů. Naopak odmítání nové výstavby situaci jen zhoršuje,“ dodává ekonom Michal Skořepa z České spořitelny.
Určitou nadějí by mohly být nové technologie. Díky legislativní změně se otevřela možnost stavět vícepodlažní dřevostavby, které lze postavit výrazně rychleji a levněji než klasické bytové domy.