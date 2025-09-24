Bydlení v Česku patří k nejhorším v EU. Mladí se smiřují s tím, že vlastní byt mít nebudou

Vlastní bydlení je pro mladé Čechy čím dál nedostupnější. Podle nejnovějšího průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví, který společně realizují datový portál Evropa v datech, Česká spořitelna a agentura Ipsos, si téměř 40 % lidí ve věku 18 až 29 let nemyslí, že se jim někdy podaří dosáhnout na své ideální bydlení. Dalších 13 % si není jistých. Nedostupné bydlení přitom podle průzkumu ovlivňuje i osobní život – více než polovina mladých odkládá kvůli vysokým cenám bytů založení rodiny.

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového bydlení. Obyvatelé mají k dispozici recepci, wellness, fitness, coworking. (srpen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Podle dlouhodobých dat Indexu prosperity se Česká republika v rámci EU řadí k zemím s nejhorší dostupností bydlení. Letos obsadila 23. příčku z 27 států, zatímco v roce 2022 byla na 21. místě. Pořízení průměrného bytu vyžaduje 13,6 ročních platů, což je třetí nejvyšší hodnota v EU. V Praze je situace ještě dramatičtější – byt tam vyjde v průměru na 17,8 ročních platů.

„Dostupnost bydlení je v ČR velmi špatná. V porovnání s příjmy domácností jsou ceny výrazně nadhodnocené,“ upozorňuje Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Pouze osm procent mladých má své ideální bydlení

Podle dat má třetina Čechů pocit, že žije ve svém ideálním bydlení. Ve věkové kategorii 30–65 let jde o 38 procent, mezi mladými do 30 let je to ale jen 8 procent.

„Mladí často rezignovali na ideu vlastního bydlení, protože i ve dvou na hypotéku nedosáhnou. Někteří se snaží najít řešení mimo velká města, což ale znamená složité dojíždění,“ říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.

Hypotéka za čtyři miliony a nutný příjem přes 93 tisíc

  • Průměrná výše hypotéky v Česku se podle dat ČNB vyšplhala na téměř 4 miliony korun. Splátky přitom dnes ukrajují z rozpočtu domácností v průměru 38 % příjmů – v roce 2019 to bylo 32 %.
  • „Aby se domácnost vešla do průměru, musela mít čistý příjem přes 93 tisíc korun. V roce 2019 to přitom bylo jen 54 tisíc. Průměrná hypotéka vzrostla o 70 %, splátka o 93 %,“ vysvětluje David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Investoři tlačí ceny nahoru

Jedním z důvodů vysokých cen je podle odborníků i silná investiční poptávka. Podle dat ČNB se hypotéky podílejí na financování nákupů bytů jen zhruba z poloviny. Druhá část se řeší hotovostí nebo jinými typy úvěrů, což často souvisí právě s nákupy investorů.

Od roku 2015 se ceny bytů více než zdvojnásobily – v Praze vzrostly o 112 %, v Brně dokonce o 140 %.

Výstavba nestačí, řešením může být vyšší daň z nemovitostí

Náklady na bydlení a energie zatěžují rodiny

  • Problémem nejsou jen ceny nemovitostí, ale i vysoké náklady na jejich provoz. Desetina českých domácností vydává na bydlení více než 40 % příjmů, což je pátý nejhorší výsledek v EU.
  • Mnozí by rádi investovali do energetických úspor, ale nemají na to prostředky. „Právě v takové situaci mohou sehrát klíčovou roli stavební spořitelny, které kromě financování poskytují i dotační poradenství,“ uvádí Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Podle expertů je klíčem k řešení krize zvýšení nabídky. V Česku se ročně postaví asi 30 tisíc bytů, pro citelné snížení cen by jich však muselo být zhruba třikrát více.

„Pomohlo by například zvýšení daně z nemovitosti s progresí nebo zdanění krátkodobých pronájmů. Naopak odmítání nové výstavby situaci jen zhoršuje,“ dodává ekonom Michal Skořepa z České spořitelny.

Určitou nadějí by mohly být nové technologie. Díky legislativní změně se otevřela možnost stavět vícepodlažní dřevostavby, které lze postavit výrazně rychleji a levněji než klasické bytové domy.

