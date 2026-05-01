Byl jsem nevěrný s Charlize Theron. Originalita u toho chyběla, napětí ovšem nikoliv

Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Víte, co je to apex? Já to nevěděl. Jde o latinský výraz pro vrchol, hrot, špičku nebo nejvyšší bod něčeho. Používá se v přeneseném smyslu pro vrchol organizace, kariéry, ale také v technických a odborných oborech jako je anatomie, botanika, astronomie či motorsport. Netflix si tohle slovo vybral jako titulní název pro svou novou thrillerovou adrenalinovou jízdu, v níž se Charlize Theron vydává do australské divočiny, aby se tu nechala nahánět místním magorem (Taron Egerton) s kuší, netradičním chrupem, talentem napodobovat zvířecí zvuky i neobvykle vybaveným špajzem.
Filmařům se podařilo do hlavní role Sashi obsadit herečku Charlize Theron, roli psychotického vraha ztvárňuje Taron Egerton, pro něhož jde o jednu z prvních zkušeností se zápornou rolí. | foto: NETFLIX

Zhlédnutím snímku Apex jsem byl nevěrný své manželce, které jsem slíbil, že na ni s koukáním počkám. Následně jsem jí druhý den musel vysvětlit, že ona nevěra s Charlize Theron byla ve skutečnosti ekvivalentem nevěry s křížencem Gabea Walkera (Sylvester Stallonea) z lezeckého filmu Cliffhanger, Štěpánky Hilgertové (protože ta podoba tam prostě je) a olympionika Adama Ondry.

Nemůžu říct, že by to nebyl vzrušující zážitek. Při závěrečných titulcích jsem měl ale pocit, že si scénárista snímku Jeremy Robbins nedal příliš záležet. Že jsem už podobných splácanin několika filmů dohromady už viděl mraky.

I přesto snímek Apex s klidem doporučuji dál. Nesměl proto chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Vtáhne a (ne)pustí

Apex je taková ta typická akční žánrovka, která se příliš nemaže s nějakou složitou premisou, a naopak staví na veskrze známých motivech a spolehlivé herecké dvojici v čele. Opět jde o snímek, při jehož sledování si můžete postupně odškrtávat jednotlivé povinné prvky a situace, nic z toho mu ale překvapivě neubírá na půvabu. Vlastně jde sice o trochu přihlouplou, leč pořádně napínavou podívanou. A to je jeho největší deviza. Čert vem banální zápletku.

Při sledování úvodních mrazivých horolezeckých scén se začnou slabším povahám pořádně potit dlaně. S tímhle fenoménem „pomohou“ nejen na Netflixovské poměry slušné digitální triky, nýbrž i rychlý odchod Erica Bany ze scény. Bana mimochodem působí dojmem, jakoby si sem odskočil přímo z placu jiné úspěšné Netflixovky - minisérie Živel.

Oddechovka, u které si neoddychnete

Pak následuje australská část filmu, kde zasněžené vrcholky a kluzké skály střídá australská divočina. V ní hlavní hrdinka pádluje na kajaku po dravé řece plné peřejí a velkých kamenů, vykecává se s místními lovci, ztrácí osobní věci, protože „vombati rádi kradou mobilní telefony“, a v neposlední řadě prchá o život před jedním sakra vynalézavým místním vraždícím maniakem. Suma sumárum nic světoborného. Tahle dobře sestříhaná a veskrze nabušená naháněčka v překrásné australské přírodě je ale přesně tím, co mě dokázalo hodinu a půl udržet v relativně plné pozornosti. A to i přesto, že jde vlastně o oddechový film. Je to taková oddychovka, u které si moc neoddychnete.

Chameleon Egerton

Vyloženě slabé momenty jsem ve filmu moc nezaznamenal. S postavami, dle mého názoru, strávíme času tak akorát. Možná tu v první půlce schází nějaká ta drsnější konfrontace mezi ústřední dvojicí, ale alespoň se nás tvůrci nesnaží obalamutit nějakou nerealistickou bitkou tělo na tělo. Raději nám všechny ty jednotlivé ministřety prokládané dialogy o zabijákově matce, sušeném masu, Sashině (Charlize Theron) traumátku a podobně ozvláštňují bizarními kousky Egertonova magora, mezi něž patří originální tanečky, pomrkávání do objektivu dalekohledu, napodobování zvuků opeřenců, ale i předváděčka plísni odolávajícího, ehm, špajzu.

Nasvalený, leč drobný britský herec je mimochodem v roli perfektní. Jako herecký chameleon se jistě u mnohých zacementoval již dávno. Já mám osobně pocit, že tohohle mladého Kingsmana neustále nějak podceňuju. Zbytečně.

Verdikt?

Film Apex žánrová, lehce přihlouplá, ale zábavná a napínavá akční podívaná, která stojí hlavně na tempu, prostředí a herecké dvojici Charlize Theron a Taron Egerton. Přiznávám, že zápletka je banální a skládá se z dobře známých motivů, takže originalita téměř zcela chybí, Film to ale naštěstí vyvažuje svižnou akcí a celkovou atmosférou.

Rozpočet snímku se mimochodem vyšphal na hranici stovky milionů dolarů (zhruba 2,08 miliardy korun). Dodám, že se Netflixu téměř okamžitě od svého pátečního uvedení drží na špici místních žebříčků sledovanosti. Krááá!

Apex

  • Režie: Baltasar Kormákur
  • Scénář: Jeremy Robbins
  • Kamera: Lawrence Sher
  • Hudba: Högni Egilsson
  • Hrají: Taron Egerton, Charlize Theron, Eric Bana, Bessie Holland, Matt Whelan, Aaron Pedersen, Duncan Fellows, Caitlin Stasey a další.
  • Produkce: Baltasar Kormákur, A.J. Dix, Ian Bryce, Peter Chernin, Beth Kono, David Ready, Jenno Topping, Charlize Theron
  • Střih: Sigurður Eyþórsson
  • Scénografie: Jean-Vincent Puzos
  • Kostýmy: Margot Wilson

