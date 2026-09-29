Byli jsme u koštu Pálenky roku. Porotci hodnotili 408 vzorků, vítěze určí finále

David Halatka
David Halatka
  7:40
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Jedna z patnácti degustačních komisí. Vpravo připíjí profesor Karel Melzoch,...

Jedna z patnácti degustačních komisí. Vpravo připíjí profesor Karel Melzoch, bývalý rektor VŠCHT, uprostřed posuzuje znalec Stanislav Řehoř, vlevo koštuje David Halatka z deníku Metro | foto: Metro.cz

Profesor Karel Melzoch hodnotí vůní jednoho ze soutěžních vzorků .
Uprostřed degustace 39 vzorků
Jedna z komisí jde „do finále“
Pořadatel Jakub Gottwald zasedl do jedné u komisí, hodnotil jablkovice.
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Poslední zářijová sobota patřila pálence. Pražská VŠCHT se již tradičně proměnila v místo konání největší tuzemské degustační soutěže zaměřené na českou produkci destilátů, likérů a dalších alkoholických nápojů – Pálenku roku. Celkem 48 porotců, mezi nimiž zasedl zástupce deníku Metro, hodnotilo 408 vzorků od 65 výrobců, rozdělených do 28 soutěžních kategorií.

Po poledni usedá k degustačním stolům celkem 15 komisí. Každá má svého předsedu a přidělené vzorky konkrétní kategorie. Nejpočetnější kategorie se hodnotí ve více komisích a jejich nejlepší vzorky následně postupují do finálového kola.

Největší kategorií letošního ročníku jsou tradičně slivovice s 39 vzorky. Následují hruškovice s 34 vzorky, které jsou letos nově rozdělené na Williams a ostatní odrůdy, a giny se 34 vzorky v kategoriích klasický a moderní gin. Samostatné odborné komise hodnotí také medoviny, likérová vína, likéry nebo absinty. Jen medovin dorazilo do soutěže 20, likérových vín 11 a absintů 13.

Pořadatel Jakub Gottwald zasedl do jedné u komisí, hodnotil jablkovice.

„Naštěstí máme v Česku dostatek lidí s opravdu hlubokou expertízou. Mnohem těžší je dostat je všechny ve stejný den k jednomu stolu. Jsem nesmírně vděčný za to, že se nám je podařilo dát dohromady,“ říká organizátor soutěže a letošní předseda komise hodnotící jablkovice Jakub Gottwald. „Ať už jde o ovocné destiláty, giny, likéry, nebo další kategorie, můžu být klidný, že je hodnotili lidé, kteří jim skutečně rozumějí,“ dodává.

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Výzva pro zkušené porotce

Přestože soutěž hodnotí velmi tradiční produkty, samotný proces je dnes plně digitální. Porotci používají webovou aplikaci ve svých mobilních telefonech, které zaznamenávají body i jednotlivé parametry hodnocení.

A rychlost je potřeba. Za pět let své existence vyrostla Pálenka roku, pořádaná společností Lihovárek.cz, na 408 soutěžních vzorků výhradně od tuzemských producentů. Někteří z nejzkušenějších porotců tak během dne ochutnají a posoudí kolem 50 vzorků.

Degustace se konala v prostorách Respiria VŠCHT.

„Někdo vzorky polyká, někdo vyplivuje. Každý ale dobře ví, že musí po celý den zůstat schopný podat přesné a konzistentní hodnocení. Zkušenému porotci stačí několik mililitrů, aby dokázal posoudit kvalitu destilátu a během několika minut jej komplexně ohodnotit,“ přibližuje Gottwald.

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O šampionovi koštu rozhoduje finále

Po uzavření hodnocení jednotlivých kategorií přichází na řadu finálová komise. Devět zkušených porotců během zhruba dvou hodin znovu posuzuje nejlepší ovocné destiláty a rozhoduje, který z nich získá nejprestižnější ocenění soutěže – titul Šampion koštu, tedy Pálenka roku.

Jednu informaci už pořadatelé prozradit mohou: Šampionem koštu 2026 se stala hruškovice.

Jedna z komisí jde „do finále“

Která z 34 přihlášených hruškovic to byla a kdo ji vyrobil, ale zůstane tajemstvím. Druhou z hlavních cen večera je titul Palírna roku. Ten se v předchozích čtyřech ročnících neměnil. Zůstane i letos v Palírně Radlík, nebo získá cenu jiná česká palírna?

Odpověď přinese slavnostní vyhlášení v sobotu 10. října od 15 hodin v Radlické kulturní sportovně.

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„Během předávání zlatých, stříbrných a bronzových medailí i po něm budete moci jednotlivé vzorky spolu s jejich tvůrci také ochutnat. To vše za hudebního doprovodu, který vygraduje koncertem známé pražské kapely,“ poznamnává Gottwald s tím, že stejně jako jméno vítěze je i jméno headlinera tajemstvím až do samotné akce, na níž je dostupné jen omezené množství vstupenek.

Pohledem autora reportáže

Pálená poezie

Před sebou mám 39 lahví, čeká mě čtyřhodinová jízda, ve své komisi jsem po boku profesora Karla Melzocha, experta na kvasné techologie. Ladíme si lidsky a hlavně smyslově. Chřípí našich nosů se přátelí s pálenkou, ústa koštují, do toho sázíme květnaté posudky, každá slivovice má svůj příběh. Jedna je uspěchaná, jiná snaživě kamufluje, některá zklame chuťovým dojezdem. Ty nejvymazlenější nám rozehrají spokojené úsměvy, nabuzují básnické ódy a hlavně si říkají o další okoštování.

David Halatka, editor

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