Po poledni usedá k degustačním stolům celkem 15 komisí. Každá má svého předsedu a přidělené vzorky konkrétní kategorie. Nejpočetnější kategorie se hodnotí ve více komisích a jejich nejlepší vzorky následně postupují do finálového kola.
Největší kategorií letošního ročníku jsou tradičně slivovice s 39 vzorky. Následují hruškovice s 34 vzorky, které jsou letos nově rozdělené na Williams a ostatní odrůdy, a giny se 34 vzorky v kategoriích klasický a moderní gin. Samostatné odborné komise hodnotí také medoviny, likérová vína, likéry nebo absinty. Jen medovin dorazilo do soutěže 20, likérových vín 11 a absintů 13.
„Naštěstí máme v Česku dostatek lidí s opravdu hlubokou expertízou. Mnohem těžší je dostat je všechny ve stejný den k jednomu stolu. Jsem nesmírně vděčný za to, že se nám je podařilo dát dohromady,“ říká organizátor soutěže a letošní předseda komise hodnotící jablkovice Jakub Gottwald. „Ať už jde o ovocné destiláty, giny, likéry, nebo další kategorie, můžu být klidný, že je hodnotili lidé, kteří jim skutečně rozumějí,“ dodává.
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Výzva pro zkušené porotce
Přestože soutěž hodnotí velmi tradiční produkty, samotný proces je dnes plně digitální. Porotci používají webovou aplikaci ve svých mobilních telefonech, které zaznamenávají body i jednotlivé parametry hodnocení.
A rychlost je potřeba. Za pět let své existence vyrostla Pálenka roku, pořádaná společností Lihovárek.cz, na 408 soutěžních vzorků výhradně od tuzemských producentů. Někteří z nejzkušenějších porotců tak během dne ochutnají a posoudí kolem 50 vzorků.
„Někdo vzorky polyká, někdo vyplivuje. Každý ale dobře ví, že musí po celý den zůstat schopný podat přesné a konzistentní hodnocení. Zkušenému porotci stačí několik mililitrů, aby dokázal posoudit kvalitu destilátu a během několika minut jej komplexně ohodnotit,“ přibližuje Gottwald.
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O šampionovi koštu rozhoduje finále
Po uzavření hodnocení jednotlivých kategorií přichází na řadu finálová komise. Devět zkušených porotců během zhruba dvou hodin znovu posuzuje nejlepší ovocné destiláty a rozhoduje, který z nich získá nejprestižnější ocenění soutěže – titul Šampion koštu, tedy Pálenka roku.
Jednu informaci už pořadatelé prozradit mohou: Šampionem koštu 2026 se stala hruškovice.
Která z 34 přihlášených hruškovic to byla a kdo ji vyrobil, ale zůstane tajemstvím. Druhou z hlavních cen večera je titul Palírna roku. Ten se v předchozích čtyřech ročnících neměnil. Zůstane i letos v Palírně Radlík, nebo získá cenu jiná česká palírna?
Odpověď přinese slavnostní vyhlášení v sobotu 10. října od 15 hodin v Radlické kulturní sportovně.
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„Během předávání zlatých, stříbrných a bronzových medailí i po něm budete moci jednotlivé vzorky spolu s jejich tvůrci také ochutnat. To vše za hudebního doprovodu, který vygraduje koncertem známé pražské kapely,“ poznamnává Gottwald s tím, že stejně jako jméno vítěze je i jméno headlinera tajemstvím až do samotné akce, na níž je dostupné jen omezené množství vstupenek.
Pohledem autora reportáže
Pálená poezie
Před sebou mám 39 lahví, čeká mě čtyřhodinová jízda, ve své komisi jsem po boku profesora Karla Melzocha, experta na kvasné techologie. Ladíme si lidsky a hlavně smyslově. Chřípí našich nosů se přátelí s pálenkou, ústa koštují, do toho sázíme květnaté posudky, každá slivovice má svůj příběh. Jedna je uspěchaná, jiná snaživě kamufluje, některá zklame chuťovým dojezdem. Ty nejvymazlenější nám rozehrají spokojené úsměvy, nabuzují básnické ódy a hlavně si říkají o další okoštování.
David Halatka, editor