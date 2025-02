16:11

Jen těžko budete hledat někoho, kdo by neznal jméno Harry Potter. Čaroděj s jizvou na čele je zkrátka fenomén. Na pultech českých knihkupectví se první díl kouzelnické série objevil před 25 lety. V roce 2016 pak vyšlo i „pokračování“. Kniha vychází z divadelního scénáře, na kterém se podílela i Joanne K. Rowlingová. Harry Potter a prokleté dítě se odehrává 19 let po finále původního příběhu. Ústřední postavou je Harryho syn Albus Severus Potter. Scénář do češtiny přeložil Petr Eliáš, současný ředitel nakladatelství Albatros. U příležitosti výročí prvního českého vydání Kamene mudrců mu deník Metro položil pár otázek.