Bylo to super, ale trochu klaustrofobické, říká kapelník Chinaski František Táborský

„Já jsem začal létat během covidu, kdy byl čas a nehráli jsme s kapelou,“ říká František Táborský, kytarista české kapely a majitel pilotního průkazu.

Jak jste si užil dárek k padesátinám?

Bylo to super, ale současně stísněné, až klaustrofobické. Přiznám se, že na začátku jsem měl trochu strach. Sám jsem pilot a létám na cessnách vyhlídkové lety, ale akrobacie je něco úplně jiného. Měl jsem přetížení až 5G. Tedy musím říct, že akrobacii už jsem zažil ve větroni, kde jsem to měl i s vývrtkami, takže jsem trochu tušil, do čeho jdu. Bylo hezké vědět, že pilot Stanislav Čejka, se kterým jsem se svezl, létá i na gripenech. Všichni čtyři členové formace jsou zkušení a měl jsem v nich obrovskou jistotu.

Co vás baví na létání?

Já jsem začal létat během covidu, kdy byl čas a nehráli jsme s kapelou. Tehdy jsem si řekl, že si splním dětský sen a stanu se pilotem. Původní myšlenka byla, že budu létat na koncerty a ušetřím tím čas na cestování, ale ono to tak ve finále úplně nefunguje, protože se nejdřív musíš dostat na letiště, nějakou dobu letíš a pak se zas musíš dostat z letiště, takže létání beru hlavně jako zábavu.

Jak často sednete do letadla?

Každý týden se snažím nalétat co nejvíc. Když nelétáš, vypadneš z toho a zvyšuje se riziko, že uděláš něco špatně a nabouráš, takže se musíš udržovat a létat. Čím víc létáš, tím větší máš jistotu. Nemá smysl mít pilotní průkaz a nelétat.

Na kterém letišti jste doma?

Létám v Mladé Boleslavi na Cessnách 152 a 172 a pak na dvoumotorovém Piperu PA-34 Seneca. Na dvoumotorák jsem si musel udělat zvláštní papíry.

Každý chce vždycky slyšet nejděsivější nebo naopak nejzábavnější letecký zážitek, máte takové?

]Nejděsivější představa je, že ti v tom jednomotorovém letadle vypne motor a musíš doplachtit. V cessnách se nelétá s padáky. Když ti vysadí motor, musíš přistát na poli nebo na louce. Člověk se na takové situace musí pořád připravovat, ale zatím se mi to nestalo a doufám, že ani nestane.

A nějaký letecký sen máte? Ať už destinaci, kam byste si rád zaletěl, nebo nějaký stroj?

Sen je, že bych si udělal papíry na malý proudový bizjet nebo velký pilatus (turbovrtulový letoun Pilatus PC-12). Každý pilot pokukuje po rychlejších nebo větších letadlech. Taky bych si někdy chtěl udělat pořádný výlet – vzít letadlo a obletět Evropu. Snad se mi to jednou podaří.

Zaujalo vás něco konkrétního v programu letošní Aviatické pouti?

Úplně stará letadla mě moc nezajímají, protože jsou moc pomalá. Třeba messerschmitt z druhé světové, to už je něco jiného, ale ze všeho nejvíc mě zajímá gripen. S tím bych se proletěl moc rád, ale to se mi asi nepoštěstí.