Svátek vědecko-fantastických snímků opět představuje celovečerní novinky, legendy žánru i soutěž studentských audiovizuálních počinů.

Sci-fi festival Future Gate se letos zaměří na lidské tělo. Aktuální informace a program naleznete na webu futuregate.cz. | foto: AEROKINA

Co přesně obnáší být lidskou bytostí? Jestliže můžeme vylepšovat své schopnosti nebo dokonce nahradit části těla technologiemi, neztrácíme tím něco podstatného z naší lidskosti? Je naše tělo pouhým nástrojem, který můžeme libovolně měnit, nebo má vlastní hodnotu a identitu, kterou bychom měli respektovat?

Z pražské Lucerny do regionů

Tyto a další více či méně existenciální otázky si v těchto dnech můžete klást společně s organizátory největšího středoevropského festivalu sci-fi filmů a kultury Future Gate.

Mladé kunsthistoričky boří stereotypy. Umění není jen pro starší znalce ani milionáře

„Svátek vědecko-fantastických filmů v pondělí odstartoval v pražském kině Lucerna, kde bude probíhat až do neděle. Následně bude pokračovat v regionech,“ říká PR zástupce pražských Aerokin Filip Linhart.

Mezi hlavní lákadla festivalu patří projekce ukrajinského komorního dramatu Ty jsi vesmír, předpremiéra diváckého hitu z Cannes Alpha, a z Karlových Varů dovezený oceňovaný film Vzkříšení. Jedním z hostů festivalu bude i režisér Lloyd Kaufman stojící za kultovním studiem Troma.

Čekají témata kybernetického vylepšování a genetických úprav

„Letošní ročník představuje budoucnost lidského těla. Čekají nás témata kybernetického vylepšování, genetických úprav a zapojení umělé inteligence. Jestliže můžeme vylepšovat své fyzické schopnosti nebo dokonce nahradit části těla technologiemi, neztrácíme tím něco podstatného z naší lidskosti? Future Gate 2025 bude hledat inspiraci opět ve filmech,“ uvádí o nadcházejícím ročníku festivalu jeho ředitel Filip Schauer s tím, že téma bude rezonovat i v doprovodném programu a uměleckých instalacích.

Fanoušci doufají v pokračování Halo. Sci-fi seriál odkoupil streamovací gigant

V programové sekci filmových klasik se objeví snímky, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj science fiction. V roce 1986 se na plátnech kin objevil kultovním body horor Moucha, ve kterém zazářil Jeff Goldblum. Robocop Paula Verhoevena z roku 1987 je akční film zkoumající vylepšení tělesné schránky příslušníka policejní jednotky.

Festival uvede i restaurovanou verzi filmu Andělské vejce proslulého japonského tvůrce Mamoru Ošiiho a první tři díly děsivé ságy Vetřelec.

Slavný Spielbergův rodinný film E.T. – Mimozemšťan doplňuje letošní sekci legend žánru sci-fi.

