Stáváte se personou Pece, vedle hotelů Hvězda, Krokus, chaty Lesovna a restaurace Deli Post provozujete nyní i hotel Hořec. Jak se dá ukočírovat takový cirkus?

Snadno, když máte kočár složený z dobrých součástek a na něm dobrou posádku. Toho se nám v Peci povedlo docílit. Celý tým, celá organizace a struktura jsou nastavené tak, že všichni vědí, co mají dělat. To je absolutní základ pro dobré fungování.

Hotel Hořec je ikona centra, jaké novinky s vámi přišly?

Hned po převzetí jsme ho oblékli do nového kabátu. Vše jsme nejprve upravili technicky, ale zachovali původní ráz. Dali mu čistotu, novou hezkou energii a funkčnost. Společenské prostory pro hosty jsme vybavili hernou, kde máme k dispozici profesionální billiardový stůl, šipky, dva stoly s šachovými figurkami a velké deskové hry. Změnili jsme také restauraci, jak designově, tak konceptem. Servírujeme v ní tradiční i modernější české pokrmy, interiér zachovává původní secesní styl, propojený s horskou atmosférou. Nyní dokončujeme technickou údržbu wellness se saunou.

Chata Lesovna na konci Pece pod lanovkou na Sněžku patří také k vašim novým podnikům, jak jste se k ní dostali?

Oslovil mě stávající majitel s tím, že mu v chatě nevychází ekonomika. V krátkosti řečeno, nevěděl, jak provoz správně uchopit, aby se odrazil v plusových číslech. Domluvili jsme se na nějakém modelu spolupráce, v srpnu po mně hodil klíče a bylo to. Provoz Lesovny jsme převzali velmi rychle, okamžitě jsme udělali nové webovky, trochu jsme upravili a doplnili pokoje a provoz jsme pojali více samoobslužně včetně check-inu. Není nutná přítomnost recepční, díky čemuž se nám podařilo dostat náklady chaty pod kontrolu. I v tomto konceptu je pro všechny hosty denně přichystaná snídaně a téměř každý host zde oceňuje klid a moderní interiér roubené chaloupky u hlavních turistických tras.

Znáte historii Lesovny?

Chatu v minulosti vlastnil pan Havelka, velmi známý léčitel mimo jiné známých osobností. Kromě mnoha dalších léčil i našeho prvního prezidenta Václava Havla. Pan Havelka byl významnou osobností Pece pod Sněžkou, patřil mu mimo jiné také hotel Hořec.

Jak se proměnila skladba hostů za poslední roky?

Nijak zásadně se neproměnila, čísla jsou velmi podobná, v zimě sem z poloviny přijíždějí Češi a z druhé poloviny zahraniční klienti – převážně, asi ze šedesáti procent, hosté z Polska, následně asi 30 procent z Německa, malá část Holanďanů a minimální komunita Dánů.

Říká se, že české hory jsou pro Čechy celkem drahé.

To se říká, ale já si to nemyslím. Samozřejmě že lyžování jako takové, když chcete jít na sjezdovky, není nenákladná pěší turistika. Pec pod Sněžkou je jedna z prémiových lokalit u nás, jsou tu vysoce kvalitní služby, zajímavé a sympatické sjezdovky s různými propojeními, oproti jiným resortům v České republice. Logicky je i proto cena za skipas vyšší. Když jsem byl malý, tak jsme s rodiči do Pece pod Sněžkou ani do Špindlu lyžovat nejezdili. Také jsme jezdili jinam, kde byly vleky levnější a kde to pro nás bylo blíž. Bylo běžné, že rodiče brali ohled i na to, kolik stojí čaj v kiosku.

S vaší firmou Ultimate Hospitality máte teď několik rozjetých projektů uzdravování podniků po celé zemi. Ve Frýdku, Českém Švýcarsku, Jeseníku...¨

Je to poradenská firma, kterou jsem založil spolu s někdejší obchodní partnerkou před jedenácti lety. Kromě třech vámi vyjmenovaných doplním ještě aktuální čtvrtý projekt Hladina Slapy, kde se připravujeme na stavbu luxusního wellness apart hotelu. Pokusím se nastínit, jak to funguje… V naší republice, ale i celosvětově, funguje mechanismus, kde jsou lidé, tedy soukromí investoři nebo firmy, kteří vlastní provoz v gastronomickém či hotelovém zařízení a z nějakého důvodu se dostanou do problémů, které neumějí manažersky, operativně nebo provozně vyřešit. Na našem trhu dlouhodobě chyběla služba, která by zajišťovala velmi schopný organizovaný seniorní management.

Takže je umíte vysekat z problémů? Třeba přilákat hosty?

Jednak si nás klient může najmout, když teprve o provozu uvažuje. Toto je skvělý krok, protože tím může ušetřit nemalé množství peněz, když udělá rozhodnutí správně. Druhá část může být, že někdo má provoz, který mu optimálně nefunguje. Takže poskytujeme poradenskou i manažerskou činnost, kde jsme schopni skrze náš tým naučit, vytrénovat nové standardy tak, aby pro ne úplně vyladěné provozy bylo světlo na konci tunelu.

A umíte i celý projekt kompletně převzít?

Ano. Naše služba je i taková, že jsme schopni zastat celkový management hotelu, provozování hotelu od A do Z, buď za nějaké výkonnostní odměňování, fixní, nebo kombinaci obou těch faktorů, kde pod naší službou dostane klient v rámci manažerského kontraktu mozek všech lídrů, které v rámci hospitality služeb potřebujete. U nás je dostanete v jednom balení. Ovládáme všechny disciplíny.

Zpět do Pece. V jakém stavu je nyní město? Z vašeho hlediska podnikatele?

Baví mě, že jde o prostředí, kde vládne milé klima a energie. Vzhledem k tomu, že hosté, kteří do Pece přijedou, jsou obvykle dobře naladění. Práce s klienty je uvolněná, srdečná, přátelská až rodinná. A to je strašně příjemné, protože host, který jede do hor a speciálně do Pece, se nejede předvádět, jaké má super auto, jaké má hodinky a jaký je byznysmen. Je sám sebou, člověkem v prostředí krásné přírody a síly Krkonoš a Sněžky. Stírá se zde společenské postavení a všichni jsou si rovni.