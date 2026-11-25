„Ono není tak lehké si něco vydobýt, když vám je dvacet a vězňům třeba čtyřicet let,“ říká dnes osmatřicetiletý Doležal. Připouští, že se nechával ovlivňovat trestanci, kterým šlo přitom pouze o vlastní prospěch a blahobyt.
Jistou komplikací pro něj bylo i to, že byl odmala vychovávaný tak, že ke starším má mít úctu. Až časem se naučil používat ostré lokty, vybudovat si hranice a nikdy nepovolovat. Pomohla mu zkušenost ostatních a taky pravidelný výcvik. „Výcviky byly tvrdé a občas tekla i krev. Být ale součástí specializované jednotky těch nejlepších mi lechtalo ego,“ přiznává. Nejdůležitější pro práci ve věznici je podle něj právě psychická odolnost a fyzická zdatnost.
V listopadu české věznice nabízejí lidem možnost v rámci dní otevřených dveří navštívit místa, kam se nikdo obvykle dobrovolně podívat nechce. „Určitě je lepší dívat se na vězení zvenku než zevnitř jako vězeň,“ usmívá se Doležal.
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Byl si jistý, že měl skončit
Po třech letech už ale cítil, že ho tato práce vyčerpává a podal výpověď. „Pořád si hlídat záda, dodržovat vše, jak je napsané, a stále si být stoprocentně jistý ve svých botách, nebylo dlouhodobě snesitelné,“ vypráví. Vedoucí ho ale nakonec přemluvil, aby výpověď stáhl. „Popravdě ani netuším, co mě přimělo zůstat. Dnes jsem ale rád, že jsem to vydržel,“ přiznává Doležal.
Postupem času se dostal do týmu pro eskorty nebezpečných osob (ENO). Dobře si prý uvědomoval, jak tato práce může být nebezpečná. I proto, že není možné se připravit na všechny případy a konkrétní napadení. „Cvičení bylo o detailech a všímavosti. Každé přehlédnutí mohlo být fatální,“ přibližuje dozorce.
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Během práce „eskorťáka“ se odehrálo pár situací, které mu zůstaly v živé paměti. Nejsilnější vzpomínkou byla záchrana života při převozu vězně do nemocnice. Cestou si ale jeden z členů ENO všiml starší paní, která na odpočívadle u silnice prováděla masáž srdce. „Ihned jsme zastavili, dozor zabezpečil vězně a začali jsme pomáhat s oživováním jejího manžela do příjezdu záchranné služby. Po příjezdu do věznice nás ale čekal šok,“ vypráví bývalý strážník věznice Nové Sedlo a hned vysvětluje, že jim nadřízení vyčetli rozhodnutí eskortu vězňů zastavit.
Doležal ale nadále věří, že spolu s kolegy udělali správnou věc a že záchrana života je vždy nejdůležitější. Ukázalo se, že měl pravdu. I když zprvu hrozilo, že budou popotahováni za porušení strážných pravidel, nakonec byli oceněni za hrdinství a každý ze členů skupiny dostal medaili.
Změna byla nutná
Poslední kapkou v rozhodnutí jako dozorce skončit bylo, když se vězni mezi sebou napadli nožem. Ostrahu na to upozornil zamáčknutý tísňový hlásič „Ihned jsme s kolegou dorazili na místo. První, co jsme slyšeli, byl křik, že má někdo nůž,“ vzpomíná Doležal, který odsouzeného za pomoci kolegy zpacifikoval, spoutal a prohledal.
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Týden na to se rozhodl, že ve věznici skončí. Potřeboval změnu a už zde neviděl prostor pro svůj další posun. Ve státní službě ale zůstal a přešel k policii. Ta mu, jak říká, nabízí nové možnosti a příležitosti se profesně rozvíjet. „Nicméně práce u Vězeňské služby nelituji, byla to obrovská škola. Člověk nepolíbený prací v base si nedovede představit, jak moc náročná práce to je, i když to tak možná nevypadá.“
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