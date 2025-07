Já se do tunelu vydávám po svých. Uprostřed parné letní soboty vstupuji do portálu, který leží nedaleko litoměřického nádraží. Je to zvláštní pocit. V zahnutém tunelu není vidět cíl a dlouhá procházka může mít nejistý výsledek. Přijmou motorkáři do svého doupěte pěšího turistu? Našlapování tmou zničehonic prořízne burácení motoru a siluetu tunelu rozzáří blikání barevných světel. Chvíli mi trvá, než pochopím, co se děje. Světla spouští hluk! Barevná diskotéka mi vykouzlila na tváři úsměv. Poslední chmury se rozplývají ve světle na konci tunelu...

S opatrným „dobrý den“ vstupuji do osvětleného baru, kde palety s matracemi slouží jako improvizované sezení. Žádné podezřelé pohledy pánů v kožených bundách se nekonají. Barman mi naopak s úsměvem rovnou tyká. „Čau. Co si dáš?“ Tykám zpět a prosím o pivo. Jenže jsem právě v tunelu poprvé narazil. „Nemám, jsme motorkářská hospoda,“ hlásí barman Ota a jde mi natočit Biro. Také tu ještě mají limonády, energetické nápoje nebo kafe a čaj. Ten bodne, hlavně když se tu rozsedíte. V tunelu je totiž docela zima.

Do tunelu se platí vjezdné. Je to 50 korun.

Ráj pro jezdce

Chvíli sedím, srkám nealko a kochám se atmosférou. Líbí se tu i motorkářům. Partičky se fotí, s Otou se většina zná, a tak s ním klábosí. Tunel má i výhodu, kterou já neocením. Každý tu může vyzkoušet sílu zvuku svého stroje. Nikoho tím totiž neobtěžuje. Zastávka pro motorkáře má otevřeno během sezony a občerstvit se tu můžete o víkendu. Občas se tu koná i mejdan s alkoholickým pivem, to sem ale hosté pochopitelně chodí po svých. Další pivní dýchánek je na programu třeba v září.

Hluk motorky rozbliká světla, jezdec díky tomu vidí na cestu.

Přehlížená památka

Ota to nakonec nevydrží a ptá se, kde jsem se v tunelu vzal. Na první pohled je jasné, že motorkář nejsem. Odpovídám popravdě, že mě na konec tunelu zavedla zvědavost. Nápad na reportáž se totiž zrodí až o něco později.

Jsme nad západním portálem tunelu. Žlutá budova bývala nádražím.

Jako rodák z Litoměřic jsem zavřený tunel roky přehlížel. To, že jde o nepřístupnou technickou památku, jsem bral jako fakt. Touha prozkoumat jeho útroby se zrodila až v době, kdy město začalo uvažovat o tom, že tunel promění v parkoviště. Nápad se ale ukázal jako příliš drahý.

Zástavbou ne!

Tunel vznikl před zhruba 150 lety, když tu Rakouská severozápadní dráha budovala podél Labe železnici. Litoměřickým se ale nelíbilo, že by trať vedla hustou městskou zástavbou, a tak společnost musela vybudovat tunel. Nejnáročnější stavba na celé trati začala vznikat v dubnu 1872 na zahradě kapucínského kláštera. V blízkosti západního portálu byla postavena i vlaková zastávka. Na ní vlaky stavěly zhruba 80 let. Po válce ale bylo potřeba trať zkapacitnit. Dvě koleje se však do tunelu nevešly. Kvůli jejich přeložení vzniklo nové nádraží. Tunel na roky potemněl. Poté byl nějaký čas využíván třeba jako sklad zeleniny. Ani ten ale nevydržel. Život se sem vrátil až v roce 2021, dovezli ho milovníci jedné stopy.