Listopadové dny jsou krátké, voda studená a chování ryb se mění. „Candáti a ryby obecně se v chladnější době zdržují ve větší hloubce,“ vysvětluje Karel Hrubín, rybář a specialista na lov dravců přívlačí. Z hlubších partií řek a přehrad však candáti vyrážejí také do mělčí vody. Nejčastěji za soumraku, někdy i brzy ráno. A právě toho mohou rybáři využít.
Zajímavé poznatky přinesl výzkum českých vědců Pavla Horkého, Ondřeje Slavíka a Luďka Bartoše, publikovaný v roce 2008 v mezinárodním odborném časopise Hydrobiologia. Pomocí radiotelemetrie sledovali po dobu jednoho roku pohyb candátů na Labi. Zjistili, že největší pohybovou aktivitu ryby vykazovaly za šera. Přes den pobývaly převážně v hlubším korytě, zatímco večer se přesouvaly k mělčinám. V hluboké noci jejich aktivita naopak klesala.
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Výhoda lovu v mělčinách
K vodě se proto vyplatí dorazit ještě před západem slunce. Zaměřte se na přechody mezi hlubší a mělčí vodou, kamenité hrany nebo místa, kde se shromažďují drobné rybky. V chladné vodě bývá účinné pomalejší vedení gumových nástrah s delšími pauzami.
Lov na mělčinách má ale ještě jednu zásadní výhodu. Je šetrnější k samotným rybám. „Pro rybu je šetrnější, když ji půjdete lovit v době, kdy vyjíždí na mělčí vodu za menšími rybkami jako za potravou. To obvykle bývá v brzkých ranních hodinách nebo za soumraku,“ upozorňuje Hrubín.
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Rizika přívlače
Při vytahování candáta z velké hloubky totiž hrozí barotrauma způsobené rychlou změnou tlaku. Ryba může utrpět vážné poškození a nemusí přežít ani po vypuštění zpět do vody. „Ve chvíli, kdy totiž budete konkrétně candáta tahat z velké hloubky, je velká pravděpodobnost, že to ryba nepřežije,“ varuje zkušený rybář.
A přidává myšlenku, kterou by si měl připomínat každý milovník přívlače: „Rybaření je krásné, ale jen když je v souladu s ohleduplností k rybám a přírodě.“