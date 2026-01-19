Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup Vladimira Putina k moci v Ruské federaci. Do českých kin vstoupí 26. února, tedy téměř přesně čtyři roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu.
Jak Putin využil postsovětský chaos
Film, který patřil k nejdiskutovanějším titulům posledního benátského festivalu, se vrací k počátkům putinovského Ruska a sleduje okolnosti, za nichž se z postsovětského chaosu začal formovat systém moci, jehož důsledky jsou patrné dodnes. Tvůrci i herci přitom upozorňují, že film v současnosti působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku. V hlavních rolích září Jude Law jako Vladimir Putin a Paul Dano jako jeho fiktivní poradce. Hvězdnou sestavu doplňují Alicia Vikander a Jeffrey Wright.
Klíčová období