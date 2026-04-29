Dlouhodobé sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Ve čtvrtek, kdy se koná tradiční pálení čarodějnic, by se oproti středě sice měla větrná situace mírně uklidnit, riziko však zůstane velmi vysoké – podle webu FireRisk druhé nejvyšší na téměř celém území republiky.
Letošní březen i duben patří mezi srážkově podprůměrné měsíce, což se výrazně projevuje v krajině. Tráva, větve i další hořlavý materiál jsou silně vysušené. „Mapa požárního rizika vypadá dost kriticky,“ upozorňují odborníci z projektu FireRisk, který slouží mimo jiné i hasičům pro vyhodnocování rizik. Zároveň apelují na maximální opatrnost při rozdělávání ohně, protože ve většině případů stojí za požáry ve volné přírodě lidská činnost.
|
Sucho se netýká jen povrchového porostu, ale i půdy. Podle projektu InterSucho trpí přibližně polovina území Česka výrazným až extrémním suchem do hloubky jednoho metru. Ještě horší situace je v horní vrstvě půdy do 40 centimetrů.
Hasiči radí, jak postupovat
Právě pálení čarodějnic by se při tomto počasí mohlo zvrtnout. Jak se chovat, aby se na vaši oslavu nepřijeli podívat i hasiči? „Je nutné zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč,“ varují hasiči.
|
Firmy a podnikatelé musí předem nahlásit každé pálení na volném prostranství – včetně „čarodějnických“ ohňů – příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to včetně uvedení přijatých protipožárních opatření. Zároveň jsou povinni řídit se jeho pokyny. Hasiči mohou stanovit další bezpečnostní podmínky, nebo pálení zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 000 korun.
Hasiči doporučují:
- Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
- I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
- Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
- Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
- Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
- Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
|
Na čarodějnice bude hezky
Počasí ale bude na čarodějnice povedené. „Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na severovýchodě kolem 12 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C,“ uvedl na webu ČHMÚ meteorolog Štefan Handžák.