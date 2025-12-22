Čas na českou komedii! Tvůrci divácky úspěšných filmů představí, jak se rodinná idylka změní v řízený chaos

Autor: Metro.cz
  10:57
Tvůrci divácky úspěšných komedií Přání Ježíškovi a Přání k narozeninám představili první ukázku a oficiální plakát svého nového filmu Přání k narozeninám: Křtiny. Pokračování oblíbeného rodinného příběhu vstoupí do českých kin 12. března 2026 a slibuje další porci situačního humoru, který tentokrát roztočí přípravy na křtiny – událost, jež se v této rodině nemůže obejít bez zmatků.

Film Přání k narozeninám: Křtiny vstoupí do kin v březnu. | foto: Bioscop

Rodina Líby a Arnošta se znovu ocitá ve víru událostí, které se sice dají pečlivě naplánovat, ale jen stěží uhlídat. Zatímco babička Líba má jasnou představu o tom, jak má den probíhat – včetně jména dítěte – snacha Simona se rozhodne jít vlastní cestou. A to je teprve začátek.

Karel s Richardem se zapletou do nečekaného „zlatnického“ nedorozumění, Arnošt rozjíždí téměř detektivní pátrání po záhadně zmizelých klíčích a do toho všeho vstupuje nová prodavačka Vlastička, jejíž zmatení situaci spíše zkomplikuje než vyřeší. Specifickou kapitolou je pak farář, který s touto rodinou vstupuje spíše na minové pole než do klidného duchovního prostoru.

Nejtěžší disciplína filmové tvorby

Režie se opět ujala Marta Ferencová, která spolu se scenáristou a producentem Adamem Dvořákem navazuje na sehraný tým z předchozích filmů. Podle Ferencové patří rozesmát diváky k nejtěžším disciplínám filmové tvorby, zároveň ale přiznává, že právě chemie mezi herci ji žene k dalším projektům. Adam Dvořák připomíná, že úspěch Přání k narozeninám v době pandemie předčil očekávání tvůrců a potvrdil, že diváci se k tomuto typu rodinné komedie rádi vracejí. Vedle známých tváří se ve filmu objevují i nové herecké posily. Táňa Pauhofová převzala roli po Veronice Khek Kubařové a přijetí týmem popisuje jako mimořádně přirozené a laskavé. Tomáš Měcháček, který nově ztvárňuje postavu Petra, mluví o nakažlivém humoru na place a o situacích, které by podle něj vznikly jen v takto sehraném kolektivu.

Ještě více lehkého absurdna

Z prvních ukázek je patrné, že humor se posouvá ještě více k nadsázce a lehkému absurdnu. Tvůrci slibují svižné tempo, výraznou situační komiku a množství gagů, ale zároveň příběh, který je blízký každému, kdo někdy zažil rodinnou oslavu, jež se vydala zcela jiným směrem, než bylo v plánu.

