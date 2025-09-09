Čas nezastavíme, ale péčí o pleť ho můžeme zpomalit. Hydratace je základ, tvrdí vizážistky

Tereza Šimurdová
  21:25
Péče o pleť není jednorázová záležitost, ale celoživotní proces, který se postupně mění spolu s námi. Naše pokožka reaguje nejen na věk, ale také na životní styl, prostředí a hormonální změny.
Miliony žen v menopauze hledají přírodní kosmetický přípravek, který cílí na příznaky zarudnutí a dehydratace.

První známky stárnutí se u některých žen mohou objevit už kolem 20. roku, u jiných mnohem později – proto nestačí řídit se jen číslem v občance, ale hlavně aktuálním stavem pleti. Přesto existují doporučení, která mohou být vodítkem v jednotlivých dekádách života.

Třicítka versus padesátka

Ve 30 letech většinou řešíme první jemné vrásky a ztrátu hydratace. Podle vizážistky Jany Karasové není od věci po třicítce zařadit hydrataci. „Všeobecně bych doporučila určitě krémy s hydratačními účinky, zařadila bych i antiage kosmetiku, séra, oční krémy,“ vysvětluje pro Metro Karasová.

Co si o správně péči o pleť myslí vizážistka

  • Péče o pleť není jen otázkou kosmetiky, ale i celkového přístupu k sobě samé. Jak se vyznat v každodenní rutině, jaké aktivní látky mají největší smysl a proč se vyplatí nepodceňovat ani ty nejjednodušší kroky? Na to jsme se zeptali vizážistky Jany Karasové.
  • Co by podle vás měla zahrnovat základní každodenní rutina péče o pleť?
    Čistění pleti přizpůsobit tomu, jak moc se žena líčí. A i když make-up nepoužívá, je čištění pleti velice důležité. Následně dát aspoň nějaký hydratační krém. A krém na oční okolí. A samozřejmě nezapomínat na rty. To je takový základ.
  • Které aktivní látky či složky kosmetiky jsou u jednotlivých věkových kategorií klíčové?
    Určitě to jsou peptidy, které pomáhají účinkům hydratace a omlazujícím složkám dostat se do hloubky kůže. Pak je namístě zařadit niacinamid, retinol pro tvorbu kolagenu. A samozřejmě s věkem si dát záležet i na tom, jak kosmetiku do pleti zapracujeme. Pomoci mohou masáže, baňkování, nebo zařízení, která ale mohou být dražší.
  • Jaký je váš osobní tip, který ženám mezi 30 a 50 lety nejvíce pomáhá?
    Nepodceňovat účinek masek, tedy hydratační, napuštěné spoustou výživných složek a peptidy a podobně. Udělat z toho hlavně pravidelnou záležitost. Rychlý trik neexistuje, pokud jde čistě o neinvazivní metodu.

Ve 40 letech se objevují hlubší linie a pleť postupně ztrácí pružnost. Tam Karasová doporučuje zařadit silnější krémy s antiage prvky (proti stárnutí – pozn. red.), peptidy, a také přidat séra, která účinky krému podpoří, doporučuje se také zařadit i SPF jako běžnou rutinu, vysvětluje vizážistka. Po padesátce už velkou roli hrají hormonální změny spojené s menopauzou – úbytek kolagenu, suchost a větší citlivost pleti.

Nečekané výzvy

Menopauzou je ovlivněno více než 450 milionů žen na celém světě. Během tohoto období dochází k významnému poklesu hladiny estrogenu. Tento pokles hormonů může způsobit mnoho fyziologických příznaků, včetně změn na pokožce. „Ženy dnes vypadají skvěle v každém věku. Během menopauzy čelí vaše pleť nečekaným výzvám, což je klíčové období pro přijetí čistého přírodního rituálu péče o pleť, který podpoří přirozenou funkci kolagenu vaší pokožky a objektivně zlepší její zdravý vzhled,“ vysvětluje Elizabeth Barbalich, Antipodes Founder a CEO.

Hydratace je základ

V jednom si jsou ženy ve věku třicet až padesát podobné – dělají stejné chyby. Podle Karasové je to nedostatečná hydratace. „Často se setkávám s vysušenou pletí. Díky tomu se tvoří více vrásky, kůže je náchylná i na červenání, popraskané cévky. A často se podceňuje i péče o oční okolí, kde je kůže nejtenčí a nejvíce náchylná ke stárnutí,“ vysvětluje pro Metro vizážistka. Doba se však posouvá a s ní se i díky síle sociálních sítí rozrůstají nové trendy v oblasti kosmetiky nebo make-upu. „Hodně trendy je tejpování obličeje speciálními tejpy určenými na obličej. Pak je dobré baňkovaní, tedy prokrvení pokožky a aktivace tvorby kolagenu a elastinu. A poslední dobou jsou hitem i takzvané LED masky,“ popisuje trendy Karasová.

Korejky vědí, jak na to

Před pár lety svůj boom zažila také korejská kosmetika, která ve světě kosmetiky zamíchala kartami. Proč? Na rozdíl od některých výrobků klasické západní produkce, která se zaměřuje spíše na zakrytí nedokonalostí a dekorativní efekt, klade korejská péče na první místo zdraví pleti. Produkty tak cílí na hydrataci i prevenci problémů. Jsou typické jemnou texturou a nedráždivým složením a sází na vrstvení v několika krocích. Korejská kosmetika se zároveň nevyhýbá využití nejmodernějších vědeckých poznatků a inovacím, které pak inspirují i evropské značky – ukázkovým příkladem je třeba takový oblíbený cushion make-up. „Korejskou kosmetiku osobně používám. Vidím výsledky, dostávám kladnou zpětnou vazbu. Používám ji i na klientky, kterým je příjemná. A u některých lidí, kteří ji začali používat, vidím výsledky,“ líčí vizážistka Karasová. Podle Magdy Šultové, specialistky na kosmetiku a drogerii z on-line supermarketu Košík.cz, je velkou výhodou korejské kosmetiky důraz na vysoký SPF faktor, který někdy v západních produktech chybí, přitom je zásadní v prevenci pigmentových skvrn i stárnutí pokožky. „Korejská kosmetika je navíc cenově dostupná. Stejně jako při nákupu jiné kosmetiky, i u korejské bychom ale měli dát pozor na nabídky z neznámých e-shopů kvůli záruce originálu,“ dodává Šultová.

Desatero korejské kosmetiky

  • Mnoho lidí se korejské kosmetice vyhýbá, protože je na první pohled odradí vícefázová péče, která je základem konceptu K-Beauty.
  • Skin care rutina může mít sedm až 10 kroků, přičemž každý má svůj význam.
  • 1. Odlíčení – olejovým čističem odstraníte make-up a zbytky SPF.
  • 2. Čištění – pomocí pěnového nebo gelového čističe smyjete zbytky nečistot a mazu.
  • 3. Exfoliace – stačí dvakrát až třikrát týdně, slouží k odstranění odumřelých kožních buněk pomocí peelingu nebo AHA/BHA kyselin.
  • 4. Tonikum/toner – pomocí toneru vyrovnáte pH pokožky a připravíte ji na péči.
  • 5. Esence – lehký produkt na pomezí toneru a séra pokožku hydratuje a regeneruje.
  • 6. Sérum nebo ampule – podle potřeb své pleti zvolíte cílenou péči, zaměřenou třeba na vrásky nebo akné.
  • 7. Maska – jednou až dvakrát týdně si dopřejte gelovou nebo látkovou masku na intenzivní vyživení.
  • 8. Oční krém – ošetříte citlivé a jemné oční okolí.
  • 9. Krém na obličej – krém pomáhá uzamknout předchozí nanesené vrstvy a hydratuje.
  • 10. Ochranný faktor – ochrana proti slunečnímu záření v podobě SPF by měla být nutností. Apelují na to odborníci i influenceři.

