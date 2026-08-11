Zatmění Slunce míří na Česko. Kde ho budete ve středu 12. srpna sledovat?

David Halatka
David Halatka
  13:14
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Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li štěstí – můžete pozorovat pouhým okem. Z území ČR bylo naposledy vidět v květnu 1706 a znovu to bude možné až v říjnu 2135. Kdo má zájem, bude muset cestovat. V Evropě bude nejbližší úplné zatmění možné pozorovat 12. srpna 2026 ze Španělska. | foto: Shutterstock

„Lidé sledují zatmění slunce.“ - Staroměstské náměstí
„Lidé sledují zatmění slunce.“
„Zatmění Slunce 11. srpna 1999 bylo první úplné zatmění Slunce pozorovatelné od...
V srpnu 1999 bylo i v Evropě viditelné úplné zatmění Slunce. U Balatonského...
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Už zítra Měsíc zakryje až 88 procent Slunce. Nad Českem tak bude vidět nejvýraznější částečné zatmění za poslední roky, hvězdárny kvůli němu chystají mimořádná pozorování.

Ve středu 12. srpna večer se vyplatí vykročit z nákupáků, hospod a obýváků. Nad Českem bude viditelné mimořádně výrazné částečné zatmění Slunce, při němž Měsíc zahalí 85 až 88 procent slunečního kotouče.

V srpnu 1999 bylo i v Evropě viditelné úplné zatmění Slunce. Další se bude opakovat až v roce 2135. U Balatonského jezera, kde byl pořízen tento snímek, nastala vrcholná fáze zatmění ve 12 hodin 50 minut letního času. (Maďarsko, Siófok, 11. srpna 1999)

V Praze začne jedinečný úkaz v 19 hodin a 19 minut, „nejtemnější“ fáze nastane kolem 20.11. „Slunce bude nízko nad západním obzorem a krátce poté zapadne, proto bude důležité najít místo s ničím nerušeným výhledem,“ upozorňuje astronom Martin Smutný.

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Hvězdárny budou připraveny

Pokud si budete chtít nebeský zážitek okořenit, můžete zamířit do některé z hvězdáren.

„Lidé sledují zatmění slunce.“ - Staroměstské náměstí

Speciální program připravila pražská Štefánikova hvězdárna na Petříně, kde budou k dispozici speciální sluneční dalekohledy i odborný výklad. „Pro zájemce budeme mít mimořádně otevřeno v době od 19.00 do 21.00, přičemž samotný úkaz bude možno vzhledem k obzoru pozorovat jen do zhruba 20.00,“ uvádí Tomáš Prosecký, vedoucí hvězdárny.

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Pozorování pořádá také Hvězdárna Ďáblice, která navíc spojí zatmění s večerním sledováním meteorického roje Perseidy.

„Zatmění Slunce 11. srpna 1999 bylo první úplné zatmění Slunce pozorovatelné od 22. července 1990 v Evropě.“

Veřejná pozorování chystají i hvězdárny v Ondřejově, Teplicích, Chomutově nebo na Ještědu.

Za úplným zatměním, ale i nebezpečím pro oči

Zatímco v české kotlině si užijeme „nebeskou show“ jen částečné, pás úplného zatmění povede přes Grónsko, Island a severní Španělsko po Baleáry, kde zastíněné slunce zapadne za obzor. Právě Pyrenejský poloostrov se stane cílem desetitisíců turistů i astronomů z celého světa.

„Lidé pozorují zatmění slunce.“ - Václavák

Během úplného zatmění se na několik desítek sekund dokonale setmí, objeví se sluneční koróna a bude možné krátce pozorovat Slunce i bez ochranných brýlí – ovšem opravdu jen na chvilku. Jinak hrozí trvalé poškození zraku, což v Česku platí po celý úsek částečného zatmění. Lékařka Kateřina Písecká upozorňuje, že sluneční brýle či začouzené sklo zrak neochrání. „Potřebujete speciální certifikované brýle či vybavený dalekohled,“ zdůrazňuje lékařka.

Sváteční úkaz

  • Mnozí z nás tu událost pamatují. Dne 11. srpna 1999 Česko pohltilo téměř úplné, 99procentní zatmění Slunce.
  • Pozoruhodné je, že poslední úplné zatmění Slunce v Praze bylo pozorováno 12. května 1706, za vlády císaře Josefa I., jenž byl strýcem Marie Terezie.
  • Nejbližší částečné zatmění v Česku (51 procent) nastane 2. srpna 2027. Nejbližší úplné zatmění nás navštíví 7. října 2135.
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