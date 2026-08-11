Ve středu 12. srpna večer se vyplatí vykročit z nákupáků, hospod a obýváků. Nad Českem bude viditelné mimořádně výrazné částečné zatmění Slunce, při němž Měsíc zahalí 85 až 88 procent slunečního kotouče.
V Praze začne jedinečný úkaz v 19 hodin a 19 minut, „nejtemnější“ fáze nastane kolem 20.11. „Slunce bude nízko nad západním obzorem a krátce poté zapadne, proto bude důležité najít místo s ničím nerušeným výhledem,“ upozorňuje astronom Martin Smutný.
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Hvězdárny budou připraveny
Pokud si budete chtít nebeský zážitek okořenit, můžete zamířit do některé z hvězdáren.
Speciální program připravila pražská Štefánikova hvězdárna na Petříně, kde budou k dispozici speciální sluneční dalekohledy i odborný výklad. „Pro zájemce budeme mít mimořádně otevřeno v době od 19.00 do 21.00, přičemž samotný úkaz bude možno vzhledem k obzoru pozorovat jen do zhruba 20.00,“ uvádí Tomáš Prosecký, vedoucí hvězdárny.
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Pozorování pořádá také Hvězdárna Ďáblice, která navíc spojí zatmění s večerním sledováním meteorického roje Perseidy.
Veřejná pozorování chystají i hvězdárny v Ondřejově, Teplicích, Chomutově nebo na Ještědu.
Za úplným zatměním, ale i nebezpečím pro oči
Zatímco v české kotlině si užijeme „nebeskou show“ jen částečné, pás úplného zatmění povede přes Grónsko, Island a severní Španělsko po Baleáry, kde zastíněné slunce zapadne za obzor. Právě Pyrenejský poloostrov se stane cílem desetitisíců turistů i astronomů z celého světa.
Během úplného zatmění se na několik desítek sekund dokonale setmí, objeví se sluneční koróna a bude možné krátce pozorovat Slunce i bez ochranných brýlí – ovšem opravdu jen na chvilku. Jinak hrozí trvalé poškození zraku, což v Česku platí po celý úsek částečného zatmění. Lékařka Kateřina Písecká upozorňuje, že sluneční brýle či začouzené sklo zrak neochrání. „Potřebujete speciální certifikované brýle či vybavený dalekohled,“ zdůrazňuje lékařka.
Sváteční úkaz