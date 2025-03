Velký zisk, ale... Zbrojní výroba a především obchod se zbraněmi vytváří vysoký zisk. Má ale i svá velká ekonomická nebezpečí.

V přepočtu na kupní sílu vydávalo Rusko v roce 2024 na zbrojení 462 miliard dolarů, evropské státy 457 miliard dolarů.

Rusko navýšilo navíc podíl výdajů na zbrojení na 6,7 procenta HDP v porovnání s předválečným stavem, letos by to mělo být 7,5 procenta.

Celkové výdaje ruské ekonomiky na armádu a všechny bezpečnostní složky ale představují asi 40 procent rozpočtu na rok 2025 (v roce 2024 to bylo 30 procent). Sociální výdaje byly zkráceny o 16 procent.

Ruská centrální banka poskytuje v současnosti půjčky za základní úrokovou sazbu 21 procent.

Vysoké zbrojní výdaje lze porovnat se situací v Německu na konci 30. let. Značné investice do armády vedly k omezení výroby spotřebního zboží, projevil se také nedostatek některých potravin, které šly ve velkém do armády.

Německo zavedlo už před začátkem války přídělový systém na některé druhy potravin.