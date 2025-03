Bydlet a rodit Podle sociologů je za nízkou porodností i špatná dostupnost bydlení.

Předloni se u nás postavilo jen 38 tisíc bytů. Současně se narodilo jen 91 tisíc dětí. Byl to druhý nejhorší rok od 2. světové války.

Podle České komory autorizovaných inženýrů je v ČR reálné, aby stát podpořil stavbu bytů pro mladé lidi, kde by cena byla do 60 tisíc korun za metr čtvereční.

O 6,4 miliard se zvýšil počet obyvatel planety v období 1900 až 2024. Tehdy tu bylo 1,6 miliardy lidí, nyní přes 8 miliard. Předpověď porodnosti do roku 2100 má dvě varianty. Pokud bude stoupat, bude žít na Zemi asi 14,5 miliardy lidí. Pokud klesne porodnost na půl dítěte na rodičku, nebude nás ani 6,5 miliardy.