Fotbalové mistrovství světa 2026 začíná. Na místě už je Radek z Litoměřic, který se na šampionát vydal se svým synem. Jejich cesta přitom začala prakticky okamžitě po vybojovaném postupu na turnaj.
„Pár minut po závěrečném hvizdu jsme ještě seděli na stadionu a kupovali letenky do Mexico City. Ostatní fanoušci odcházeli domů, ale my už plánovali cestu na mistrovství světa,“ vzpomíná Radek na zápas na Letné.
Rovnou se rozhodli pro zápas s Jižní Koreu
Český tým si účast na šampionátu zajistil až v baráži. Právě euforie po rozhodující penaltě podle Radka odstartovala několikaměsíční přípravy na cestu do Severní Ameriky.
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Se synem si vybrali úvodní duel proti Jižní Koreji. Zatímco zápas s Jihoafrickou republikou je nelákal kvůli místu konání v Atlantě, utkání s domácím Mexikem podle nich slibovalo až příliš bouřlivou atmosféru domácích tribun.
„Představili jsme si, kolik fanatických mexických fanoušků bychom museli překřičet, aby nás slyšel alespoň náš brankář. Proto jsme nakonec zvolili zápas s Koreou,“ vysvětluje.
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Přes Paříž a nad New Yorkem
Den odletu přišel v úterý 9. června. První část cesty vedla z Prahy do Paříže, odkud následoval jedenáctihodinový let do mexické metropole.
„Největším zážitkem byl přelet nad New Yorkem. Krásně jsme viděli Manhattan, Central Park, řeku Hudson i Brooklynský most,“ popisuje.
Po trase zahlédl také Boston, Washington, Atlantu nebo New Orleans, než letadlo zamířilo nad Mexický záliv.
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V Mexiku zatím fotbalová horečka chybí
Po přistání v Mexico City oba fanoušky překvapilo rychlé odbavení. Zároveň ale čekali výrazně větší atmosféru spojenou s mistrovstvím světa. „Na letišti jsme neviděli skoro žádné fanoušky a vlastně ani lidi v dresech. Turnaj připomínaly hlavně reklamy s mexickými reprezentanty,“ říká Radek.
Podle něj bylo zatím překvapivě klidno, přestože do zahájení šampionátu zbývaly jen dny.
Ubytování jako pevnost
První noc strávili v bytě poblíž letiště rezervovaném přes Airbnb. Už cesta k ubytování ale byla zážitkem. „Připadali jsme si trochu jako před věznicí. Vysoké zdi, ostnatý drát, zamřížovaná okna a kontrola dokladů hned u vstupu,“ směje se fanoušek.
Po dlouhé cestě však únava zvítězila. Po večeři oba usnuli a podle Radka prospali téměř dvanáct hodin v kuse.
Další zastávka? Guadalajara
Mexické dobrodružství tím ale teprve začalo. Ve středu ráno se otec se synem vydali zpět na letiště, odkud je čekal vnitrostátní let do Guadalajary. Právě tam česká reprezentace odehraje svůj první zápas na mistrovství světa.