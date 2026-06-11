Čech vyrazil na MS 2026. Letenky koupil pár minut po postupu, na oknech ubytování má mříže

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   16:58
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Česká reprezentace se po dvaceti letech vrací na fotbalové mistrovství světa a za národním týmem vyrazili i natěšení fanoušci. Mezi nimi je i Radek z Litoměřic, který přímo z Mexika informuje, jak probíhala cesta na MS 2026. Letenky přitom koupil jen pár minut po vybojovaném postupu.
Mexiko už se chystá na fotbalové MS 2026.

Mexiko už se chystá na fotbalové MS 2026. | foto: Radek B.

Ubytování v Mexiku
Kontrola dokladů před ubytování
Mexico city chvíli přes MS
Mexico city chvíli přes MS
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Fotbalové mistrovství světa 2026 začíná. Na místě už je Radek z Litoměřic, který se na šampionát vydal se svým synem. Jejich cesta přitom začala prakticky okamžitě po vybojovaném postupu na turnaj.

„Pár minut po závěrečném hvizdu jsme ještě seděli na stadionu a kupovali letenky do Mexico City. Ostatní fanoušci odcházeli domů, ale my už plánovali cestu na mistrovství světa,“ vzpomíná Radek na zápas na Letné.

Rovnou se rozhodli pro zápas s Jižní Koreu

Český tým si účast na šampionátu zajistil až v baráži. Právě euforie po rozhodující penaltě podle Radka odstartovala několikaměsíční přípravy na cestu do Severní Ameriky.

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Se synem si vybrali úvodní duel proti Jižní Koreji. Zatímco zápas s Jihoafrickou republikou je nelákal kvůli místu konání v Atlantě, utkání s domácím Mexikem podle nich slibovalo až příliš bouřlivou atmosféru domácích tribun.

„Představili jsme si, kolik fanatických mexických fanoušků bychom museli překřičet, aby nás slyšel alespoň náš brankář. Proto jsme nakonec zvolili zápas s Koreou,“ vysvětluje.

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Přes Paříž a nad New Yorkem

Den odletu přišel v úterý 9. června. První část cesty vedla z Prahy do Paříže, odkud následoval jedenáctihodinový let do mexické metropole.

„Největším zážitkem byl přelet nad New Yorkem. Krásně jsme viděli Manhattan, Central Park, řeku Hudson i Brooklynský most,“ popisuje.

Po trase zahlédl také Boston, Washington, Atlantu nebo New Orleans, než letadlo zamířilo nad Mexický záliv.

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Po přistání v Mexico City oba fanoušky překvapilo rychlé odbavení. Zároveň ale čekali výrazně větší atmosféru spojenou s mistrovstvím světa. „Na letišti jsme neviděli skoro žádné fanoušky a vlastně ani lidi v dresech. Turnaj připomínaly hlavně reklamy s mexickými reprezentanty,“ říká Radek.

Mexico city chvíli přes MS

Podle něj bylo zatím překvapivě klidno, přestože do zahájení šampionátu zbývaly jen dny.

Ubytování jako pevnost

První noc strávili v bytě poblíž letiště rezervovaném přes Airbnb. Už cesta k ubytování ale byla zážitkem. „Připadali jsme si trochu jako před věznicí. Vysoké zdi, ostnatý drát, zamřížovaná okna a kontrola dokladů hned u vstupu,“ směje se fanoušek.

Kontrola dokladů před ubytování

Po dlouhé cestě však únava zvítězila. Po večeři oba usnuli a podle Radka prospali téměř dvanáct hodin v kuse.

Další zastávka? Guadalajara

Mexické dobrodružství tím ale teprve začalo. Ve středu ráno se otec se synem vydali zpět na letiště, odkud je čekal vnitrostátní let do Guadalajary. Právě tam česká reprezentace odehraje svůj první zápas na mistrovství světa.

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