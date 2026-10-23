Čechům uniklo zlato o 570 gramů. Stairs2Hell přinesl drama i rekordního kapra

Karel Kopeček
Karel Kopeček
Rybářský magazín   7:10
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Nejtěžší kapr závodů vážil více než 27 kilogramů. | foto: STAIRS2HELL

O zlatu rozhodovalo pouhých 570 gramů, Češi nakonec vybojovali stříbro i bronz a domácí rybáři ulovili také nejtěžšího kapra závodu. Jubilejní desátý ročník prestižního Stairs2Hell na Novomlýnské nádrži přinesl napínavý souboj až do závěrečných hodin. Poláci navíc slavili třetí triumf a stanovili nový rekord.

Za zády silueta Pálavy, před očima rozlehlá vodní hladina a pod ní kapři, kvůli kterým se vyplatí strávit šest dní téměř bez odpočinku. Novomlýnská nádrž má pro rybáře zvláštní kouzlo. Nádherná krajina se tu potkává s nevyzpytatelnou vodou, která může během několika hodin proměnit favorita v outsidera – a naopak. Právě tady se od 4. do 10. října odehrál desátý ročník Stairs2Hell, jednoho z nejprestižnějších evropských kaprařských závodů.

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Na start se postavilo sto týmů ze dvanácti zemí a čtyř kontinentů. Šedesát sestav reprezentovalo Česko. Vedle evropských závodníků přijeli také rybáři z Jihoafrické republiky či Nového Zélandu. Všichni měli 142 hodin na to, aby ulovili co nejtěžší trojici kaprů. Právě součet hmotností tří největších ryb rozhodoval o pořadí. A to znamená jediné: i po několika dnech úspěšného lovu může jediný záběr všechno změnit.

Češi sahali po zlatu

Dlouho to vypadalo, že se hlavní trofej po čtyřech letech vrátí do Česka. Tým EBRO – BLACK CARP dokázal v průběhu závodu vystoupat až na první místo. Ve čtvrtek ráno se přetahoval o vedení s polskými obhájci titulu z EKO BAITS TEAM POLAND. Poláci měli na kontě 69,19 kilogramu, Češi 68,62 kilogramu. Rozdíl? Pouhých 570 gramů. Na závod, v němž se běžně loví kapři těžší než dvacet kilogramů, neuvěřitelně těsný souboj.

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Závěrečné hodiny však přinesly jiné rozuzlení. Stříbrnou příčku vybojoval český STARBAITS CZ se součtem 70,54 kilogramu, EBRO – BLACK CARP bral bronz za 68,62 kilogramu. A české barvy zářily i těsně pod stupni vítězů: GIANTSFISHING se díky velkému úlovku během poslední noci vyšvihl na čtvrté místo s výsledkem 66,19 kilogramu.

„Byla to neskutečná jízda od začátku až do konce. Týmy se střídaly v čele tabulky, zdolávala se spousta krásných kaprů přes dvacet kilogramů a napětí vydrželo prakticky po celý závod,“ ohlíží se za šampionátem jeho ředitel Petr Šurek.

Nejtěžší kapr patřil domácím

Jedno prvenství už ale nikdo českým rybářům nevzal. Tým CT CARSTRADE – CHYTIL zdolal hned v pondělí ráno kapra o hmotnosti 27,32 kilogramu. Ačkoli do závěrečného signálu zbývalo ještě několik dní, žádná další ryba jej nepřekonala. Právě tento úlovek se stal nejtěžším kaprem celého jubilejního ročníku.

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„Obvykle přicházejí nejtěžší ryby během poslední nebo předposlední noci, tentokrát ale byla laťka nastavena velmi vysoko hned na začátku a nikdo už ji nepřekonal,“ připomíná Šurek. Na bájného třicetikilového kapra si přitom závod stále musí počkat. Tak těžkou rybu se během deseti ročníků nepodařilo ulovit ani jednou.

Pálava nic nedává zadarmo

Podzimní Pálava umí nabídnout slunce nad hladinou, klidné ráno i pohledy, kvůli kterým by se tu člověk zastavil, i kdyby neměl v ruce prut. Jenže pro závodníky je stejně důležité to, co vidět není. Kde se kapři právě pohybují? Jak se mění dno? A kam ryby pošle vítr? Letos navíc chyběl ve vodním sloupci přibližně metr vody oproti dřívějším ročníkům. Nižší hladina odhalila překážky, které byly jindy skryté, a zkomplikovala čtení jednotlivých lovných míst.

Po většinu dramatického závodu na Pálavě panovalo slunečné počasí a téměř bezvětří. Přitom právě vítr může na rozlehlé nádrži rozhýbat ryby a obrátit vývoj závodu.

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„Každý rok si říkám, že už bych mohl tu vodu trochu přečíst, ale pokaždé přijdou nové podmínky. Nikdo dopředu nedokáže říct, kde se budou ryby pohybovat. Nejvíc to ovlivní vítr,“ vysvětluje druhý ředitel prestižního závodu Vít Černý.

Polský hattrick a nový rekord

Zlato nakonec obhájila trojice Mariusz Stępień, Ernest Buć a Łukasz Grudowski z EKO BAITS TEAM POLAND. Jejich tři nejlepší kapři vážili 26,35, 25,42 a 25,15 kilogramu. Součet 76,92 kilogramu znamenal nový rekord závodu. Poláci překonali vlastní výkon 74,41 kilogramu z roku 2021 a jako první tým v historii Stairs2Hell získali třetí titul. Vítězili v letech 2021, 2025 a 2026.

Rozhodčí během šesti dnů zaevidovali 270 bodovaných kaprů o celkové hmotnosti 3 909 kilogramů. Průměrný úlovek vážil 14,48 kilogramu a 35 kaprů překonalo hranici 20 kilogramů. Čísla, nad kterými se tají dech. Ještě silnější vzpomínkou však pro mnohé zůstane Pálava samotná.

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„Největší síla závodu podle mě není v cenách ani v hmotnosti úlovků. Je v lidech, společných zážitcích a příbězích, které tu každý rok vznikají,“ říká patron a spoluzakladatel závodu Jakub Vágner.

Poláci tedy znovu vystoupali na vrchol. Češi ale předvedli, že s evropskou špičkou dokážou držet krok – a pod pálavskými kopci letos nehráli druhé housle.

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