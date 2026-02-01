Čeho se nejvíc bojí řidiči? Mají strach z chyb jiných. Nebezpečí ale stále čeká pár metrů před domem

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  4:44
Dopravní nehody nejčastěji nevznikají při výjimečných situacích, ale kvůli běžným chybám řidičů v každodenním provozu. Rutinní řízení, kdy pozornost polevuje a rizika jsou podceňována, patří dlouhodobě k častým scénářům dopravních nehod.

Kamera může snímat dění před vozem, ale také poskytovat některé údaje o provozu na silnici. | foto: Alza.cz

Že jste šťastně v cíli své cesty, neříkejte ani sto metrů od domova. Vždy se může něco stát. K dopravním nehodám často dochází právě v místech, kdy řidiči myslí už na něco jiného.

Sněhem namrzlá velká kaluž

„Najížděl jsem do poslední zatáčky, měl jsem to k domu asi pět set metrů. A právě v té poslední zákrutě byla pod sněhem namrzlá velká kaluž. Bylo z toho poškození zavěšení pravého předního kola o obrubník,“ popisuje řidič Jan z pražských Kunratic loňskou nehodu. Kdyby nebyl pojištěný, asi by se tehdy pokoušel vymáhat náhradu škody od údržby silnic. Zřejmě by to doložil i záznamem z kamery, kterou už tři roky používá. Každopádně tuhle část z videa si pro poučení uložil do počítače. Připouští, že kousek od domu už nevěnoval řízení takovou pozornost jako celou dobu předtím. Nevěnování se řízení přitom patří podle Policie ČR dlouhodobě mezi nejčastější příčiny dopravních nehod a v roce 2025 se znovu řadilo mezi hlavní faktory nehod s následky na zdraví i životech.

Časté chyby

Podobně jako u Jana, tak i mnoho nehod má příčinu v rutinním řízení. Jde o krátké a opakující se cesty – ranní jízdu do práce, rozvoz dětí do školy, nákup v blízkém obchodě nebo návrat domů po známé trase. Řidič má pocit jistoty, zná prostředí a přestává vnímat provoz jako potenciálně rizikový. Právě zde ale dochází k častým chybám.

„Rutinní řízení je z hlediska bezpečnosti paradoxně nejrizikovější. Řidič má pocit, že situaci plně ovládá, a jeho pozornost polevuje. Největší hrozbou je nevěnování se řízení,“ říká Oldřich Kassl, pražský koordinátor organizace BESIP. „Prevence spočívá v aktivním řízení, ve vědomém sledování provozu i na krátkých trasách a počítání s chybou ostatních.“

Zajímavý pohled přinášejí data o tom, jak rizika vnímají samotní řidiči. Průzkum společnosti Nextbase ve spolupráci s agenturou Ipsos ukazuje, že 47 procent českých řidičů se nejvíce obává chyby jiného řidiče.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

Hasiči zasahovali v České Třebové u požáru bytu v domově s pečovatelskou...

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel člověk. Hořet začalo v jednom z pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

1. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Osečná plánuje stezku do Chrastné. Zvýší bezpečí a napojí se na cyklomagistrálu

Plán stezky mezi Osečnou a Chrastnou

Město Osečná plánuje pro cyklisty a chodce stezku. Tamní zastupitelé zahajují její projektovou přípravu do Chrastné. Chtějí zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a zároveň napojit trasu na Zelenou...

1. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Křeček: Dávno už nemůže platit, že neznalost zákonů neomlouvá

ilustrační snímek

Stát podle končícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka často vytváří situace, v nichž se občan v systému ztrácí. Dávno tak podle něj už nemůže platit,...

1. února 2026  6:10,  aktualizováno  6:10

Fiedor i Opavia. Sladké dějiny Opavy pomáhají odkrýt dárci, dochovaly se i rarity

Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby.

Staré formy na čokoládu, obaly od cukrovinek i sešity učnic cukrářské výroby. Stovka artefaktů, které souvisejí s výrobou sladkostí v Opavě, se po podzimní výzvě sešla v rukou historiků. Pomohou lépe...

1. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přípravných tříd v Ústeckém kraji bude kvůli přísnějším pravidlům zápisů méně

ilustrační snímek

Přípravných tříd v Ústeckém kraji bude s ohledem na nová pravidla zápisu do prvních tříd od září pravděpodobně výrazně méně než v předešlých letech. Na severu...

1. února 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Čeho se nejvíc bojí řidiči? Mají strach z chyb jiných. Nebezpečí ale stále čeká pár metrů před domem

Kamera může snímat dění před vozem, ale také poskytovat některé údaje o provozu...

Dopravní nehody nejčastěji nevznikají při výjimečných situacích, ale kvůli běžným chybám řidičů v každodenním provozu. Rutinní řízení, kdy pozornost polevuje a rizika jsou podceňována, patří...

1. února 2026  4:44

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví na Žďársku. Síly tam ve známé deskové hře změřilo celkem 124 lidí. Klání nakonec ovládla desetiletá...

31. ledna 2026  19:52

Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt

Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo...

Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen – vlastní kavárnu s názvem Café Hein. Osobitý interiér kavárny navrhl filmový architekt Jan Vlček. Svou...

31. ledna 2026  19:17

Dílna na výrobu svíček pro Ukrajinu přilákala v Brně desítky lidí, zájem vzrostl

DĂ­lna na vĂ˝robu svĂ­ÄŤek pro Ukrajinu pĹ™ilĂˇkala v BrnÄ› desĂ­tky lidĂ­, zĂˇjem vzrostl

Obyvatele Ruskem napadené Ukrajiny zahřejí i svíčky, které dnes vyrobili dobrovolníci v brněnském Klubu cestovatelů. Akci restaurace, která pořádá rovněž...

31. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Naposledy do podzemí. Poslední šichta uzavírá kapitolu českých horníků po 244 letech

Technická likvidace Dolu ČSM potrvá přibližně tři roky a OKD si na ni nechá...

Tento víkend čeká české hornictví historický moment. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je...

31. ledna 2026  17:34

Obří demonstrace na Staroměstském náměstí. Desetitisíce lidí v neděli podpoří prezidenta

Prezident Petr Pavel

Spor mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem dál eskaluje. Premiér Andrej Babiš odmítá výzvy k Macinkovu odvolání a mluví o „výborné spolupráci“. Občanský spolek Milion...

29. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  31. 1. 17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.