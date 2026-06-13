Petr Svatoš má bronz z paralympiády ve stolním tenisu. Teď k němu přidal zlato z úplně jiného světa: stal se mistrem světa handicapovaných rybářů v lovu ryb na plavanou a na vozíku si dojel k vodě pro zlato! Šampionát se konal v chorvatském Ivanci minulý víkend. Pro deník Metro se pak o svém triumfu rozpovídal.
„Věřil jsem i nevěřil,“ vrací se Petr Svatoš na začátek výpravy do Chorvatska. „Když jsme tam přijeli, ta voda vypadala celkem zajímavě.“ Chytalo se na dvou jezerech a český tým dopředu věděl, že každé bude jiné. Na jednom měly převládat menší ryby, hlavně karasi, cejni, plotice a drobná bílá ryba. Druhé jezero nabízelo úplně jinou možnost: velké kapry a amury.
|
Po tření mají kapři hlad. Úspěch ale přinese spíš opatrnost než množství krmení
Ryby nespolupracovaly
Právě tréninky ukázaly, že cesta k úspěchu nebude jednoduchá. Češi zkoušeli děličku i odhoz. „Na děličkách nám tam nic moc nebralo. Zato kluci z odhozu chytali pěkné ryby, takže jsme měli plán, že půjdeme po odhozových strategiích,“ popisuje Svatoš. Nakonec se lovilo až na 35 metrech. Do toho se střídalo počasí, pršelo a ryby reagovaly jinak, než by si závodník přál. „Bylo to nepříjemné zjištění, protože i ty ryby potom nespolupracovaly tak, jak by měly, když každý den bylo jinak.“
Na druhém jezeře se v tréninku ukazovaly ryby, které mohou převrátit celý závod. „Tam se naopak chytali velcí kapři, deset až dvanáct kilo. A obrovští amuři, taky kolem deseti kilo,“ říká Svatoš. Vedle něj v tréninkovém boxu zdolal velkého amura maďarský závodník. „Bylo až neskutečné, jak ho na tu děličku zdolal rychle. Metrového amura měl na břehu za dvě až tři minuty.“ Už tehdy bylo vidět, že Maďaři půjdou cíleně po velké rybě. A právě velká ryba se později stala jedním z největších dramat celého šampionátu.
Svatoš ale nebyl na břehu sám. Vedle reprezentačního trenéra Vladimíra Vyslyšela sehrála klíčovou roli jeho asistentka Markéta Nováčková. „Je to pomoc, která funguje na základě mého postižení. Markéta mi může dělat relativně hodně věcí,“ vysvětluje. Při přípravě pomáhá stavět plato, připravit lovné místo a dát dohromady vybavení. „Já si třeba připravím pruty, top sety, děličku, a ona postaví plato, svoji bednu a svoje věci.“
Cílovou rybou byli cejni
V závodě je spolupráce ještě přesnější. „Ona mi krmí, může mi vyháčkovat ryby a nastražit nástrahu. Já pak chytám,“ říká Svatoš. Nejde ale jen o mechanickou pomoc. Rozhodují pokyny závodníka, trenéra i zkušenost asistentky. „Už to spolu nechytáme poprvé. Je to naše několikáté mistrovství a už se docela známe. Víme, co od druhého očekávat.“ Po chorvatském triumfu to Petr shrnul jednoduše: „Teď jsme zlatí parťáci. Obrovský dík Markétě, trenérovi Vláďovi a celému týmu. Bez nich by to nešlo,“ vysekl poklonu svým parťákům.
První závodní den začal pro Svatoše nejlépe, jak mohl. „Hned na první dva náhozy jsem chytil dvě relativně pěkné ryby. Byly to takové zajišťovací ryby, a to mě uklidnilo, že taktika funguje, krmení funguje a všechno šlape.“ Cílovou rybou byli cejni. Nebyli extrémně velcí, ale chodili pravidelně. Občas se ukázal i karas, i když podle Petra „karasi nebrali moc hezky“.
|
Muškaření, klid a emoce. Jak olympijský vítěz Josef Dostál nachází rovnováhu u vody?
Celý první závodní den propršel a s rybami to zahýbalo. Přesto český reprezentant, který patří do skvělé party handicapovaných rybářů ze středočeských Kladrub, držel tempo. „Ryby jsme chytali pravidelně a celkem v rychlém tempu. Furt šly zprávy, že chytáme dobře, takže jsme pokračovali a drželi strategii, která fungovala.“ Při vážení se ukázalo, že to stačilo. „Asi o kilo jsem dělal jedničku ten první den.“ Znamenalo to vítězství v sektoru, ale ne průběžné vedení celého závodu. „U nás byl nejslabší sektor, co se týče vah, takže jsem byl průběžně čtvrtý mezi vítězi sektorů.“
Nervozita rostla
Do druhého dne šel tedy se sektorovou jedničkou, ale i s vědomím, že titul ještě zdaleka není jistý. Los ho znovu poslal do stejného sektoru. Taktika zůstala podobná: krmit si dvě vzdálenosti, 25 a 35 metrů. „Na pětadvaceti jsme chtěli chytat karasy, na pětatřiceti větší cejny. Nakonec se ukázalo, že jsme dopředu skoro vůbec nešahali a chytali jsme všechno na pětatřiceti metrech.“
Začátek druhého dne byl pomalejší a nervozita rostla. „Možná tam byla už taky trochu nervozita, protože jsem věděl, že to na dobrý výsledek může být. Navíc celý náš tým byl na třetím místě.“ Potom přišly komplikace. Svatoš jednu větší rybu utrhl hned po záseku. Další, velkého cejna, ztratil přímo pod podběrákem. „Tam už jsem si říkal, že to není moc dobré, protože vedle Ital chytal moc pěkně. Už ve mně byla malá dušička.“
Rozhodující okamžik přišel v poslední hodině. „Přišel jeden velký cejn, v podstatě ještě větší než ten, co jsem ztratil. Ten mě zase nakopl,“ říká Svatoš. K němu přidal karase a několik menších cejnů. Jenže jistotu neměl ani po závěrečném signálu. „Mysleli jsme, že to nebude stačit.“ Maďar v jeho sektoru totiž dvě minuty před koncem vytáhl velkého kapra. „Zasekl ho patnáct minut před koncem. Věřil jsem tomu, že ho nevyndá. Jenže jak na to čekali a byli připravení, tak ho vyndal vyloženě dvě minuty před koncem. Říkal jsem si, že je to hodně špatné.“
Petr Svatoš
Rozdíl devadesát gramů
Následovalo vážení, které mělo téměř thrillerový průběh. „Já jsem vážil asi 4300 něco. Maďar 4200 na toho jednoho kapra plus asi pět malých rybek. Ital taky o pár gramů míň.“ Oficiální výsledky sektoru C ve druhém kole ukazují, jak těsný souboj to byl: Petr Svatoš 4 380 gramů, Tibor Csala z Maďarska 4 290 gramů a Franco Conte z Itálie 4 250 gramů.
Právě tahle těsná sektorová výhra rozhodla. Svatoš měl po dvou dnech dvě sektorové jedničky, součet dva body a celkovou váhu 8 950 gramů. V konečném pořadí jednotlivců skončil první před Italem Davidem Guidim a Slovincem Rudolfem Centrihem.
„Byly to dvě jedničky a tam nakonec souhrnně mistr,“ říká Petr. „Druhý Ital měl součet čtyři, já součet dva. Bylo to super.“ Radost ale mísilo i zklamání z týmové soutěže. Česká reprezentace bojovala o medaili, jenže právě maďarský kapr ze závěru závodu ji odsunul na čtvrté místo.
V pořadí družstev skončila před Českem Itálie, Chorvatsko a Maďarsko. „Kdyby ho nezdolal, tak jsme třetí. Byly by dvě medaile, a hlavně týmová medaile, což by bylo super. Jenže tady to vyloženě o ty dvě minuty nevyšlo.“
Medaile u rodičů?
Když se potvrdilo, že je mistrem světa, přišla úleva. „Pocit byl neskutečný. Já jsem tomu furt chtěl věřit, ale než se sečtou výsledky, navíc na dvou jezerech, tak jsme čekali. Byla to nervozita spojená s očekáváním.“ Pak už mohl radost sdílet s lidmi, kteří byli celou dobu u toho. „Když jsem se dozvěděl, že to klaplo, tak obrovská úleva, obrovský nával emocí a radost. Na břehu se mnou byla Markéta, Vláďa a kluci z realizačního týmu. Bylo super s nimi sdílet ty první okamžiky, že jsme to vyhráli.“
Zlatá medaile teď není u něj v Praze, ale doma u rodičů. „Nechal jsem ji tam hlavně proto, aby ji mohl vidět děda. Děda si u sebe v pokoji skladuje všechny moje poháry. Chtěl jsem mu ji tam nechat, protože z rybařiny je určitě nejcennější.“
|
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Svatoš přitom umí přesně popsat i technickou stránku svého vítězství. „Jelikož se chytá na splávek, nekrmí se krmítkem, ale koulemi, které se střílí prakem,“ vysvětluje. Český tým vsadil na klasické cejnové krmení, které funguje i na Labi. Do krmení šly kukly, červi, rozstříhané žížaly a patentky. Na háček se nejprve zkoušela patentka, ale ryby ji nechtěly. „Pak jsme skončili u klasické žížaly na větším háčku. Nechtěly to dobírat, ale chtěly větší sousta, takže jsme dávali třeba dva tři hnojáky.“
Radost kariéry
Kdyby měl vybrat jednu rybu, která mu udělala největší radost, neváhá. Byl to velký cejn z poslední hodiny druhého dne. „Ten to asi rozhodl. Vážil fakt asi kilo a půl, možná i víc. Byl to obrovský cejn. Když jsem ho zdolal, hodně jsem si zařval, že jo, že to je super. Byl tam obrovský pocit úlevy, že je ve vezírku. Tam jsem si říkal, že už by to mohlo být.“
A proč ho plavaná tak baví? I po světovém titulu o ní mluví jednoduše. „Člověk vidí záběr na splávku, vidí, co s tím ta ryba dělá. Koukáš do vody, po celé vodní ploše. To potopení splávku nebo jeho vyjetí nahoru, to je přesně to, proč to děláme všichni a proč nás to tak baví. Je to obrovský adrenalin, a to čekání za to stojí.“
|
Jak vypadá cesta na vrchol rybolovné techniky? Mistryně světa v casting sportu o tom ví své
Svatoš už jeden velký mezinárodní sportovní příběh napsal ve stolním tenisu. Vybojoval bronzovou medaili z paralympijských her v japonském Tokiu, které se konaly s ročním zpožděním v roce 2021, kde nastoupil ve čtyřhře v kategorii M3 s Jiřím Suchánkem. Teď přidal titul mistra světa u vody. Dvě sektorové jedničky, dramatické vážení a cejn, který v poslední hodině otočil emoce zpátky k naději. Chorvatské zlato je pro Petra Svatoše důkazem, že i ticho u splávku může skončit nejhlasitější radostí kariéry.