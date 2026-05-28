Čeká dnes Radima Rulíka poslední zápas na české lavičce? Česko tahá proti Finsku za kratší konec

Lukáš Karbulka
Sport   18:17
Mistrovství světa v hokeji 2026 vstupuje do vyřazovací fáze a českou reprezentaci čeká v Curychu klíčový souboj s Finskem. Národní tým chce po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále. To je ale zatím velmi daleko. Může se také jednat o poslední zápas trenéra Radima Rulíka na reprezentační střídačce.
Fotogalerie2

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. | foto: ČTK

České hokejisty rozehráli nejdůležitější zápas dosavadního MS v hokeji 2026. Ve čtvrtfinále světového šampionátu nastoupili proti Finsku, které patří mezi hlavní favority turnaje.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka se po základní skupině museli přesunout z Fribourgu do Curychu. O možnost zůstat v původním dějišti přišli po závěrečné porážce 2:3 s Kanadou, přestože ještě během utkání vedli 2:0. V konečné tabulce skupiny B tak obsadili třetí místo.

3. třetina – 1:3

Poslední třetinu hrají Češi aktivně, vytvořili si i několik šancí, ale bohužel branka z toho nepadla. Národní tým dokonce trefil dvakrát brankovou konstrukci, nejdříve obránce Cibulka a následně útočník Tomášek.

2. třetina – 1:3

Finové vstoupili aktivně i do prostřední části utkání a dál těžili především z rychlých protiútoků, které české obraně dělaly velké problémy. Právě po jednom z nich zvýšili své vedení už na 3:0, když se prosadil talentovaný útočník Konsta Helenius.

Český tým ale dostal šanci vrátit se do zápasu díky přesilové hře. Situace se navíc ještě zlepšila po dalším finském vyloučení a národní tým hrál dvojnásobnou početní výhodu pět na tři. Tu už Češi dokázali využít. Kontaktní branku na 1:3 vstřelil obránce Filip Hronek, který tvrdou střelou překonal finského brankáře.

Důležitý moment přišel také při prvním českém oslabení, které svěřenci Radima Rulíka zvládli bez inkasované branky. Od poloviny zápasu se navíc obraz hry začal postupně měnit. Češi zvýšili aktivitu, agresivněji napadali rozehrávku soupeře a byli častěji v útočném pásmu.

Zlepšený výkon se projevil i ve statistice střel, ve druhé třetině totiž český tým přestřílel Finsko poměrem 14:9.

1. třetina – 0:2

Úvodní třetina čtvrtfinálového souboje mezi Českem a Finskem nabídla zpočátku vyrovnaný obraz hry. Do české branky se po dvouzápasové pauze vrátil Josef Kořenář, který dostal důvěru pro klíčový duel turnaje.

Češi si dokázali vytvořit několik náznaků příležitostí, nejblíže gólu byl Dominik Kubalík, jehož nebezpečná střela ale v síti neskončila. Naopak Finové udeřili hned ze své první větší šance. Skóre otevřel zkušený útočník Sakari Manninen, který poslal svůj tým do vedení 1:0.

Velké problémy dělal české reprezentaci především aktivní finský forčeking. Národní tým měl minimum času na rozehrávku a Finové navíc působili velmi efektivně v zakončení. Druhou branku přidal Anton Lundell, který zvýšil už na 2:0.

Výrazně vidět byl především čtvrtý finský útok, jenž patřil k nejnebezpečnějším formacím na ledě a stal se zatím hlavním rozdílovým prvkem zápasu. V závěru třetiny se Češi snažili vrátit do hry, větší šanci si ale dlouho vytvořit nedokázali.

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi v něm vyzvou nepříjemného severského soupeře

Nevyrovnané výkony

Na turnaji podával český tým nevyrovnané výkony. Po výhře nad Dánskem (4:1) tým zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání Češi napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva asistent Tomáš Plekanec a trenér Radim Rulík na střídačce.

Přesun do Curychu znamená pro český tým náročnější cestu za případným postupem do semifinále. Finové totiž na šampionátu zatím potvrzují svou sílu. V prvních šesti zápasech neztratili ani bod a soupeře přehrávali dominantním skóre 29:7. Navíc se nemuseli po skupinové fázi nikam stěhovat.

Finsko ve skupině ztratilo body jen jednou, když prohrálo s domácím Švýcarskem. V zápase se ukázal především finský kapitán Aleksander Barkov, který dvěma góly ve druhé třetině smazal dvoubrankové manko svého týmu.

Porazí čeští hokejisté ve čtvrtfinále Finsko?

Poslední setkání na zlatém MS 2024

Česko se s Finskem se na mistrovství světa střetne po dvou letech. Naposledy se oba týmy utkaly v Praze, kde Češi odstartovali svou cestu za zlatými medailemi vítězstvím 1:0 po samostatných nájezdech.

Od té doby na sebe oba celky narazily osmkrát v rámci Euro Hockey Tour a bilance je zcela vyrovnaná. Každý tým si připsal čtyři výhry. Poslední vzájemný duel ovládli Finové, kteří na květnových Švédských hrách v Ängelholmu zvítězili 3:2.

Pro trenéra Radima Rulíka může jít zároveň o velmi speciální utkání. Pokud český tým čtvrtfinále nezvládne, půjde podle dosavadních informací o jeho poslední zápas na reprezentační lavičce.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Čtvrtfinálový program nabídne i další atraktivní souboje. Domácí Švýcarsko vyzve bronzové medailisty z posledního šampionátu Švédy, překvapení turnaje z Norska změří síly s Lotyšskem a zámořské derby mezi Kanadou a USA slibuje reprízu velkých bitev posledních let.

Kde sledovat MS v hokeji 2026?

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Policie pátrá po muži z Břeclavska, který odešel z domova a nevzal si léky

