Čeká nás teplotní vrchol, poté přijdou bouřky a sníh. Podívejte se na předpověď počasí v Česku

Veronika Reicheltová
  15:30
Po období stabilního počasí se situace nad střední Evropou začíná měnit. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás v nejbližších dnech čeká dynamická proměnlivost počasí. Nadprůměrné jarní teploty, které se vyšplhají až k 17 °C, mohou přinést také první letošní bouřky. Po víkendu čeká Česko citelné ochlazení.
Supercelární bouře nad Jihlavou. (19. května 2024)

Supercelární bouře nad Jihlavou. (19. května 2024) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nad Českem se v těchto dnech vznáší saharský prach, který tlumí sluneční svit a zahaluje oblohu, která proto působí zakaleným dojmem. Tento jemný písek z africké pouště Sahara se nad naším územím zdrží minimálně několik dalších dní a při dešti může zanechávat viditelné stopy na oknech či karoseriích aut. Citlivější lidé mohou pociťovat pálení očí, obtíže mohou pozorovat také alergici a astmatici.

Teplotní maximum a první bouřky

Ve středu očekávají meteorologové nadprůměrné teploty, které se vyšplhají na 13 až 17 °C. Ráno a během dopoledne bude jasno až skoro jasno, během odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Místy se objeví přeháňky, ojediněle se mohou vyskytnout i první letošní bouřky. Rozptylové podmínky, které byly ráno mírně nepříznivé, se během dne díky jižnímu větru zlepší na dobré.

Jarní rovnodennost 2026: Kdy začíná jaro a proč to není vždy 21. března?

Střídání oblačnosti a návrat mrazíků

Během čtvrtka bude nad naším územím převládat oblačno až zataženo. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, nicméně ve večerních hodinách by mělo docházet k ustávání srážek a ubývání oblačnosti.

Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 9 až 13 °C, na Moravě a ve Slezsku mohou při zmenšené oblačnosti dosáhnout až 15 °C. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 7 a 3 °C.

V pátek se očekává převážně jasná až polojasná obloha, ačkoliv v nočních a ranních hodinách se mohou místy vyskytnout mlhy. V průběhu odpoledne a večera bude v severozápadní polovině Čech docházet k postupnému přibývání oblačnosti, které může v závěru dne ojediněle doprovázet slabý déšť. Teplotní maxima přes den vystoupí na nadprůměrných 13 až 17 °C, zatímco noční minima poklesnou na 4 až 0 °C, přičemž v údolích nelze vyloučit pokles k −2 °C.

Souhrnná tabulka teplot
DenMax. denní teplotaSrážkyVýhled
Středa13 až 17 °CMísty přeháňkyOjediněle bouřky
Čtvrtek9 až 13 °C (východ 15 °C)Občasný déšťVětšinou zataženo
Pátek13 až 17 °COjediněle (večer)Ráno v údolích mráz
Sobota10 až 14 °C (východ 16 °C)Místy déšťZměna větru na SZ
Neděle6 až 11 °CDéšť / sněženíVýrazné ochlazení

Výhled na víkend: Definitivní konec jara?

V průběhu víkendu dojde k postupnému narušení teplotní stability a nástupu deštivějšího charakteru počasí. Sobota přinese převážně oblačnou až zataženou oblohu s občasným deštěm, přičemž denní maxima se budou pohybovat mezi 10 a 14 °C, na Moravě a ve Slezsku až kolem 16 °C.

Od neděle se pak očekává citelné ochlazení na 6 až 11 °C a přetrvávající srážky, které budou ve vyšších polohách postupně přecházet ve smíšené nebo sněhové. Tento trend ochlazování a nestálého počasí s nočními minimy mezi 6 a 1 °C bude provázet i první dny následujícího týdne.

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Rakovničtí zastupitelé neschválili odkup bývalé pošty, zájem mají o jiný objekt

ilustrační snímek

Rakovničtí zastupitelé v pondělí neschválili odkup bývalé pošty na nádraží na kraji města. Vedení radnice má ale zájem o jiný objekt v Poštovní ulici v centru...

10. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Rekonstrukce stravovacího provozu v nemocnici v N.Bydžově vyjde asi na 76 mil.Kč

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj plánuje rekonstrukci stravovacího provozu nemocnice v Novém Bydžově na Královéhradecku. Rada kraje v pondělí schválila vyčlenění peněz na...

10. března 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Senioři z Prahy 6 míří do divadla. Díky virtuální realitě však nevystrčí paty z pokoje

Csongor Kassai, Taťjana Medvecká a Anna Fialová ve Vodníkovi

Senioři z Prahy 6 se brzy ocitnou v první řadě legendárního divadla. A přitom vůbec neopustí svůj domov. Radnice totiž spustila projekt, který využívá virtuální realitu a rychlou 5G síť, aby starším...

10. března 2026  16:15

Na Příkopě

Na Příkopě

Bílý švýcarský ovčák v ulici Na Příkopě.

vydáno 10. března 2026  16:10

Nekázanka

Nekázanka

Filmaři si v centru Prahy libují.

vydáno 10. března 2026  16:10

Nekázanka

Nekázanka

Filmaři si v centru Prahy libují.

vydáno 10. března 2026  16:10

Michalská

Michalská

Velikonoce na Starém Městě v Michalské ulici.

vydáno 10. března 2026  16:10

Nález minometných granátů. Bagrista jeden nevědomky naložil na nákladní vůz

V Březové na Uherskohradišťsku našli pracovníci při čištění kanálu minometné...

Při čištění kanálu před několika dny v Březové na Uherskohradišťsku narazili pracovníci obce na podezřelé předměty. Později se ukázalo, že šlo o minometné granáty z druhé světové války. Přivolaný...

10. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

V Poodří někdo zasypal sutí hnízda ledňáčků, policie případ odložila

Pravděpodobně nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale o amatérské...

Policie odložila vyšetřování nelegálního návozu suti do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří. „Viníka se nepodařilo najít,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

10. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Kvůli opožděným majetkovým oznámením dostalo výtku pět soudců

ilustrační snímek

Předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy uložil pěti soudcům výtku za to, že včas nesplnili oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů. U dvou...

10. března 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Valašské Meziříčí řeší výdejní boxy, některé jsou problematické kvůli dopravě

ilustrační snímek

Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku řeší nárůst počtu výdejních boxů doručovacích společností a jejich umístění ve městě. Některé jsou problematické...

10. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

MF: Odměny pro členy volebních komisí letos vzrostou, předseda dostane 3500 Kč

ilustrační snímek

Finanční odměny členů volebních komisí letos po osmi letech vzrostou. Řadovému členovi se zvýší z 1800 na 2500 korun, předsedovi komise z 2200 na 3500 korun,...

10. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:26

