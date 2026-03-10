Nad Českem se v těchto dnech vznáší saharský prach, který tlumí sluneční svit a zahaluje oblohu, která proto působí zakaleným dojmem. Tento jemný písek z africké pouště Sahara se nad naším územím zdrží minimálně několik dalších dní a při dešti může zanechávat viditelné stopy na oknech či karoseriích aut. Citlivější lidé mohou pociťovat pálení očí, obtíže mohou pozorovat také alergici a astmatici.
Teplotní maximum a první bouřky
Ve středu očekávají meteorologové nadprůměrné teploty, které se vyšplhají na 13 až 17 °C. Ráno a během dopoledne bude jasno až skoro jasno, během odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Místy se objeví přeháňky, ojediněle se mohou vyskytnout i první letošní bouřky. Rozptylové podmínky, které byly ráno mírně nepříznivé, se během dne díky jižnímu větru zlepší na dobré.
Střídání oblačnosti a návrat mrazíků
Během čtvrtka bude nad naším územím převládat oblačno až zataženo. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, nicméně ve večerních hodinách by mělo docházet k ustávání srážek a ubývání oblačnosti.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 9 až 13 °C, na Moravě a ve Slezsku mohou při zmenšené oblačnosti dosáhnout až 15 °C. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 7 a 3 °C.
V pátek se očekává převážně jasná až polojasná obloha, ačkoliv v nočních a ranních hodinách se mohou místy vyskytnout mlhy. V průběhu odpoledne a večera bude v severozápadní polovině Čech docházet k postupnému přibývání oblačnosti, které může v závěru dne ojediněle doprovázet slabý déšť. Teplotní maxima přes den vystoupí na nadprůměrných 13 až 17 °C, zatímco noční minima poklesnou na 4 až 0 °C, přičemž v údolích nelze vyloučit pokles k −2 °C.
|Den
|Max. denní teplota
|Srážky
|Výhled
|Středa
|13 až 17 °C
|Místy přeháňky
|Ojediněle bouřky
|Čtvrtek
|9 až 13 °C (východ 15 °C)
|Občasný déšť
|Většinou zataženo
|Pátek
|13 až 17 °C
|Ojediněle (večer)
|Ráno v údolích mráz
|Sobota
|10 až 14 °C (východ 16 °C)
|Místy déšť
|Změna větru na SZ
|Neděle
|6 až 11 °C
|Déšť / sněžení
|Výrazné ochlazení
Výhled na víkend: Definitivní konec jara?
V průběhu víkendu dojde k postupnému narušení teplotní stability a nástupu deštivějšího charakteru počasí. Sobota přinese převážně oblačnou až zataženou oblohu s občasným deštěm, přičemž denní maxima se budou pohybovat mezi 10 a 14 °C, na Moravě a ve Slezsku až kolem 16 °C.
Od neděle se pak očekává citelné ochlazení na 6 až 11 °C a přetrvávající srážky, které budou ve vyšších polohách postupně přecházet ve smíšené nebo sněhové. Tento trend ochlazování a nestálého počasí s nočními minimy mezi 6 a 1 °C bude provázet i první dny následujícího týdne.