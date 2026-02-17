Čekáte miminko v roce 2026? Stát i pojišťovny vám mohou vrátit tisíce. Stačí o ně požádat, víme jak

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  8:00
Těhotenství a první měsíce s miminkem stojí desítky tisíc korun, velkou část z nich vám ale mohou vrátit zdravotní pojišťovny. V roce 2026 nabízejí rodičům příspěvky na vyšetření, kurzy, pomůcky i péči po porodu. Přinášíme přehled, na co máte nárok a jak o peníze nepřijít.

Kojení. Kapitola sama pro sebe. Ať si má kojení v restauracích, na zastávkách a veřejných prostranstvích kdo chce v oblibě. My jsme se shodly, že prostě nemáme potřebu jakéhosi aktivismu pomocí odhalených částí lidského těla. | foto: MAFRA

Příchod dítěte patří k nejkrásnějším životním okamžikům, zároveň ale často znamená i výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Málokdo přitom ví, že zdravotní pojišťovny v Česku každoročně vyplácejí rodičům příspěvky v řádu tisíců až desetitisíců korun. Pokrývají vyšetření, kurzy, pomůcky pro novorozence i péči o maminku po porodu. Stačí jediné. Vědět o nich a včas o ně požádat.

Jak příspěvky fungují v praxi

Princip je jednoduchý. Rodiče si službu nebo pomůcku nejprve zaplatí sami a následně požádají svou zdravotní pojišťovnu o proplacení — obvykle přes mobilní aplikaci nebo klientský portál. Podmínky i výše částek se ale výrazně liší podle konkrétní pojišťovny, proto je dobré vše ověřit ještě na začátku těhotenství.

Co lze čerpat během těhotenství?

Typicky lze získat peníze zpět za:

  • předporodní kurzy a cvičení
  • screeningová a nadstandardní vyšetření
  • laktační poradenství
  • potřeby pro novorozence (např. monitor dechu)
  • očkování
  • péči o psychické zdraví maminky

Příprava na porod

Pojišťovny běžně přispívají na předporodní kurzy, individuální konzultace s porodní asistentkou nebo těhotenské cvičení. Kurzy pomáhají rodičům lépe se orientovat v průběhu těhotenství, porodu i šestinedělí a výrazně snižují stres z neznámého prostředí.

Intelekt mladých upadá. Mohou za to moderní technologie, ale existuje cesta, jak to zvrátit

Prenatální screening a prevence

Velkou část podpory tvoří příspěvky na vyšetření, například prvotrimestrální screening nebo neinvazivní prenatální testování (NIPT). Díky nim mohou rodiče získat důležité informace o vývoji plodu velmi brzy a předejít komplikacím.

Podpora po narození dítěte

Po porodu pomoc nekončí. Naopak, mnoho benefitů se vztahuje právě na první měsíce života dítěte.

Pojišťovny přispívají například na:

  • návštěvy porodní asistentky doma
  • kojení a laktační poradenství
  • pomůcky pro péči o miminko
  • očkování nehrazená z veřejného pojištění
  • plavání kojenců a cvičení s dětmi

Stále častěji se objevují i příspěvky na psychologickou podporu maminek, která pomáhá předcházet poporodním psychickým obtížím.

Kolik můžete získat v roce 2026

Výše podpory se výrazně liší podle pojišťovny. Orientačně mohou rodiče čerpat:

  • VZP – až 5 000 Kč pro maminku + další příspěvky na očkování
  • ČPZP – až 14 500 Kč pro maminku a dítě
  • OZP – až 6 000 Kč dohromady
  • RBP – tisíce korun včetně genetického testování a psychologické podpory
  • ZPŠ – až 10 800 Kč na vyšetření a péči
  • VoZP – až 7 900 Kč pro maminku a dítě
  • ZPMVČR – až 3 000 Kč

V praxi tak může rodina získat zpět významnou část nákladů spojených s těhotenstvím i péčí o novorozence.

Rok 2026 přepíše pravidla hry. Přinášíme přehled lednových změn, na které byste se měli připravit

Jak získat maximum příspěvků

1) Začněte hned na začátku těhotenství
Některé příspěvky lze uplatnit jen v určitém období.

2) Uchovávejte všechny účtenky
Bez dokladu nelze o peníze požádat.

3) Sledujte kombinace benefitů
Často lze čerpat zvlášť na maminku a zvlášť na dítě.

4) Hlídejte lhůty
Obvykle máte jen několik měsíců od zaplacení.

5) Využívejte online žádosti
Vyřízení je výrazně rychlejší než osobně.

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Proč se o benefity zajímat včas

Mnoho rodičů se o příspěvcích dozví až po porodu, a část peněz už nestihnou uplatnit. Přitom právě první měsíce života dítěte jsou finančně nejnáročnější.

Stačí si proto hned na začátku těhotenství projít program své zdravotní pojišťovny. Může vám to ušetřit nejen peníze, ale i starosti, a umožní soustředit se na to hlavní: klidný začátek života s miminkem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Čekáte miminko v roce 2026? Stát i pojišťovny vám mohou vrátit tisíce. Stačí o ně požádat, víme jak

Kojení. Kapitola sama pro sebe. Ať si má kojení v restauracích, na zastávkách a...

Těhotenství a první měsíce s miminkem stojí desítky tisíc korun, velkou část z nich vám ale mohou vrátit zdravotní pojišťovny. V roce 2026 nabízejí rodičům příspěvky na vyšetření, kurzy, pomůcky i...

17. února 2026

Nenajíždějte na D1, varuje policie na Vysočině. Kraj zasypaly přívaly sněhu

Kvůli hustému sněžení a uvízlým kamionům musela být v noci z pondělí na úterý...

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě jsou i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvázlé kamiony...

17. února 2026  6:12,  aktualizováno  7:51

Pražská MHD se už pěkných pár let vejde do kapsy. Co přinese vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0?

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Praha chystá novou generaci aplikace PID Lítačka, která má z pouhého prodeje jízdenek vyrůst v chytrého průvodce městem. Nabídne modernější prostředí, lepší práci se zpožděními i správu více jízdenek...

16. února 2026  10:58,  aktualizováno  17. 2. 7:24

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

17. února 2026  7:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Debata se žáky ZŠ i primátorem. Prezident Pavel oficiálně navštíví Prahu

Žáci prezidentovi Petru Pavlovi pokládali otázky, například jaký je jeho...

Prezidenta Petra Pavla a první dámu čeká 17. a 18. února program v Praze. Oficiální návštěva zahrnuje debatu s občany a žáky základní školy. Setká se i s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS)...

17. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

17. února 2026  6:56

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Martin Nečas (98) po pádu v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci,...

17. února 2026  6:44

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Policisté zasahují v pražské Krči, vyjednávají s mužem zavřeným v bytě. (14....

Úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, porušování domovní svobody. Pohled do policejních statistik mluví jasně, množství případů násilné kriminality na severu Olomouckého kraje...

17. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Startuje seznamka sdílení elektřiny. E.ON Propojeno spáruje výrobce a odběratele

17. února 2026  6:01

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Moje Auto překonává 30.000 stažení

17. února 2026

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.