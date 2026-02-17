Příchod dítěte patří k nejkrásnějším životním okamžikům, zároveň ale často znamená i výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Málokdo přitom ví, že zdravotní pojišťovny v Česku každoročně vyplácejí rodičům příspěvky v řádu tisíců až desetitisíců korun. Pokrývají vyšetření, kurzy, pomůcky pro novorozence i péči o maminku po porodu. Stačí jediné. Vědět o nich a včas o ně požádat.
Jak příspěvky fungují v praxi
Princip je jednoduchý. Rodiče si službu nebo pomůcku nejprve zaplatí sami a následně požádají svou zdravotní pojišťovnu o proplacení — obvykle přes mobilní aplikaci nebo klientský portál. Podmínky i výše částek se ale výrazně liší podle konkrétní pojišťovny, proto je dobré vše ověřit ještě na začátku těhotenství.
Co lze čerpat během těhotenství?
Typicky lze získat peníze zpět za:
Příprava na porod
Pojišťovny běžně přispívají na předporodní kurzy, individuální konzultace s porodní asistentkou nebo těhotenské cvičení. Kurzy pomáhají rodičům lépe se orientovat v průběhu těhotenství, porodu i šestinedělí a výrazně snižují stres z neznámého prostředí.
|
Intelekt mladých upadá. Mohou za to moderní technologie, ale existuje cesta, jak to zvrátit
Prenatální screening a prevence
Velkou část podpory tvoří příspěvky na vyšetření, například prvotrimestrální screening nebo neinvazivní prenatální testování (NIPT). Díky nim mohou rodiče získat důležité informace o vývoji plodu velmi brzy a předejít komplikacím.
Podpora po narození dítěte
Po porodu pomoc nekončí. Naopak, mnoho benefitů se vztahuje právě na první měsíce života dítěte.
Pojišťovny přispívají například na:
Stále častěji se objevují i příspěvky na psychologickou podporu maminek, která pomáhá předcházet poporodním psychickým obtížím.
Kolik můžete získat v roce 2026
Výše podpory se výrazně liší podle pojišťovny. Orientačně mohou rodiče čerpat:
- VZP – až 5 000 Kč pro maminku + další příspěvky na očkování
- ČPZP – až 14 500 Kč pro maminku a dítě
- OZP – až 6 000 Kč dohromady
- RBP – tisíce korun včetně genetického testování a psychologické podpory
- ZPŠ – až 10 800 Kč na vyšetření a péči
- VoZP – až 7 900 Kč pro maminku a dítě
- ZPMVČR – až 3 000 Kč
V praxi tak může rodina získat zpět významnou část nákladů spojených s těhotenstvím i péčí o novorozence.
|
Rok 2026 přepíše pravidla hry. Přinášíme přehled lednových změn, na které byste se měli připravit
Jak získat maximum příspěvků
1) Začněte hned na začátku těhotenství
Některé příspěvky lze uplatnit jen v určitém období.
2) Uchovávejte všechny účtenky
Bez dokladu nelze o peníze požádat.
3) Sledujte kombinace benefitů
Často lze čerpat zvlášť na maminku a zvlášť na dítě.
4) Hlídejte lhůty
Obvykle máte jen několik měsíců od zaplacení.
5) Využívejte online žádosti
Vyřízení je výrazně rychlejší než osobně.
|
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
Proč se o benefity zajímat včas
Mnoho rodičů se o příspěvcích dozví až po porodu, a část peněz už nestihnou uplatnit. Přitom právě první měsíce života dítěte jsou finančně nejnáročnější.
Stačí si proto hned na začátku těhotenství projít program své zdravotní pojišťovny. Může vám to ušetřit nejen peníze, ale i starosti, a umožní soustředit se na to hlavní: klidný začátek života s miminkem.