Zákaz prodeje klecových vajíček posunul cenovou hladinu této potraviny do zcela jiných sfér. To, co bylo ještě loni nebo předloni v běžném supermarketu „nehorázně“ drahé, se teď považuje za přijatelnou cenu.
Oči září štěstím. Vejce za bůra
Žena s platem vychází s blaženým úsměvem z prodejny. Řetězec, jehož prodejnu má za rohem, připravil lákavou předvelikonoční nabídku. Třicetikusové balení vyjde za necelých sto padesát korun, v přepočtu na jedno vajíčko na pětikorunu. „Tři vejce k snídani, už to holt není jako kdysi za šest korun,“ konstatuje spokojená zákaznice.
Při pohledu do nabídkových letáků největších řetězců je vidět, že obchodníci sladili ceníky do jednoho šiku. Albert, Penny, Lidl a další, tam všude pořídíte jeden kus za ceny mezi 4,99 Kč a 5 korun. Na haléřích už nesejde.
Ve stejných obchodech ale narazíte pochopitelně na nejrůznější bio a volné odchovy. Tady jsou už ceny podstatně vyšší, jedno vajíčko vyjde třeba na osm až deset korun. Podobné ceny nabízejí za vajíčka i nejrůznější donáškové služby, kde jsou velká vejce kolem osmi až deseti korun.
Vejce z trávy za 15 korun
Samotní farmáři prodávají i na svých e-shopech plato se třiceti kusy za 270 korun, desetikusové balení u nich vyjde na 90 korun. Takové nabídky se ale řadí k těm opravdu levným. Nabídka vajíček, která se rodí „na trávě“, se pohybuje mezi 12 až 15 korunami.
Letošní růst cen vajíček ovlivnil i nedávný výskyt ptačí chřipky, kdy řada chovatelů musela likvidovat desetitisíce nosnic.
Ušetříte na vepřovém i cibuli
Mít volný dvorek a na něm vlastní slepice, to je v současnosti terno, podobně jako vlastní studna s pitnou vodou, případně ložisko ropy a zemního plynu. Jistě, chovat slepice není zadarmo a bez práce, ale při dostatečné produkci můžete zásobovat vlastní domácnost i příbuzenstvo.
Pokud si chcete ceny vajíček psychologicky „usnadnit“, zkuste si jejich láci kompenzovat například kilogramem cibule za 7,90 koruny, vepřovou plecí bez kosti za 49,90 koruny nebo bramborami za 4,90 koruny. Nejsou to sice symboly Velikonoc, ale nezruinujete své konto.
Jak se říká v žertu na adresu jednoho mediálně proslaveného kuchaře, když nemáte smetanu, dejte do toho hořčici.
Mimochodem, velkou bramborovou krizi nyní zažívají v Belgii. Ceny tam kvůli přebytku asi 900 tisíc tun spadly na čtyři sta korun za tunu (loni stála belgická tuna 7500 korun). Nadbytek belgické produkce mají na svědomí i vysoká cla, která zavedl na evropskou produkci Donald Trump.