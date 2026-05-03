Základ zůstává stejný – elektrická platforma, důraz na cenu a jednoduchost. Jen karoserie a využití se posouvají směrem k rodinám.
Verze Urban je klíčová. Má být nejdostupnější variantou celé nabídky a otevřít elektromobilitu širšímu publiku. Menší baterie, jednodušší technika, ale pořád plnohodnotné auto. Výkon kolem 110–120 kW, dojezd přes 300 km a důraz na každodenní použitelnost.
Cena i širší nabídka
A hlavně! Cena. Právě ta dělá z Urbanu auto, které má přitáhnout nové zákazníky.
A pak přichází to podstatné. SUV. MG už oficiálně potvrdilo, že rozšiřuje nabídku v Evropě a vedle MG4 Urban přidá další modely včetně větších rodinných aut.
A dává to smysl. SUV nyní tvoří páteř trhu a bez nich se růst prostě neděje.
Chystané elektrické SUV vycházející z MG4 (interně známé jako MG 4X) má nabídnout vyšší posez, víc prostoru a rodinnou praktičnost, ale pořád si držet klíčovou vlastnost značky: dostupnost.
Urban pro všechny
Strategii značky dobře shrnuje šéf českého zastoupení Martin Králíček, který dlouhodobě zdůrazňuje, že MG chce stavět na dostupnosti a reálné použitelnosti: „Chceme zákazníkům nabídnout širokou škálu modelů a cenově dostupné technologie pro každodenní provoz i delší cestování.“ A přesně o tom Urban i chystané SUV jsou.