Cenová ofenziva MG. SUV Urban má v Česku zamíchat trhem. Povede se to Číňanům?

Petr Holeček
Petr Holeček
  7:09
Ještě nedávno byl MG4 Electric jen jeden model. Nyní se z něj stává platforma. A to doslova. Podle informací z evropských i českých zdrojů se MG rozhodlo rozšířit úspěšné MG4 do celé modelové řady. Vedle hatchbacku Urban má dorazit i SUV varianta, která z něj technicky vychází, ale cílí na nového zákazníka.

MG4 Electric ve verzi Urban nebude jen levný elektromobil. Je to začátek celé nové generace modelů. | foto: MG

Základ zůstává stejný – elektrická platforma, důraz na cenu a jednoduchost. Jen karoserie a využití se posouvají směrem k rodinám.

Verze Urban je klíčová. Má být nejdostupnější variantou celé nabídky a otevřít elektromobilitu širšímu publiku. Menší baterie, jednodušší technika, ale pořád plnohodnotné auto. Výkon kolem 110–120 kW, dojezd přes 300 km a důraz na každodenní použitelnost.

Cena i širší nabídka

A hlavně! Cena. Právě ta dělá z Urbanu auto, které má přitáhnout nové zákazníky.

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

A pak přichází to podstatné. SUV. MG už oficiálně potvrdilo, že rozšiřuje nabídku v Evropě a vedle MG4 Urban přidá další modely včetně větších rodinných aut.

A dává to smysl. SUV nyní tvoří páteř trhu a bez nich se růst prostě neděje.

Chystané elektrické SUV vycházející z MG4 (interně známé jako MG 4X) má nabídnout vyšší posez, víc prostoru a rodinnou praktičnost, ale pořád si držet klíčovou vlastnost značky: dostupnost.

Omoda 9 SHS přijíždí do Česka: Plug-in hybrid s dojezdem až 145 km a výkonem 537 koní

Urban pro všechny

Strategii značky dobře shrnuje šéf českého zastoupení Martin Králíček, který dlouhodobě zdůrazňuje, že MG chce stavět na dostupnosti a reálné použitelnosti: „Chceme zákazníkům nabídnout širokou škálu modelů a cenově dostupné technologie pro každodenní provoz i delší cestování.“ A přesně o tom Urban i chystané SUV jsou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Zřízením CHKO Krušné hory se úřady dál zabývají, termín vzniku není jasný

ilustrační snímek

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) pokračují ve vypořádávání připomínek a námitek k uvažovanému zřízení chráněné...

3. května 2026  5:50,  aktualizováno  5:50

Básník musí být napůl šílený, říká kardiochirurg s cenou Magnesia Litera

Básník a kardiochirurg Radovan Jursa získal za svou poslední sbírku cenu...

Může básník otevírat lidská těla a se skalpelem v ruce zachraňovat jejich srdce? A je-li poezie zkratka k lidskému nitru, je pak práce kardiochirurga její doslovnou metaforou? V osobě Radovana Jursy...

3. května 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru, připomíná události 50. let

ilustrační snímek

Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s...

3. května 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Cenová ofenziva MG. SUV Urban má v Česku zamíchat trhem. Povede se to Číňanům?

MG4 Electric ve verzi Urban nebude jen levný elektromobil. Je to začátek celé...

Ještě nedávno byl MG4 Electric jen jeden model. Nyní se z něj stává platforma. A to doslova. Podle informací z evropských i českých zdrojů se MG rozhodlo rozšířit úspěšné MG4 do celé modelové řady....

3. května 2026  7:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a záchranářů...

2. května 2026  22:04,  aktualizováno  22:04

Lesopark Cibulka a Vidoule jsou sice malým místem za to však kouzelným.
Je zde nejstarší rozhledna, Čínský pavilon, Dianna se psy. Bohužel z místa Vidoule muže i někoho mrazit stala se zde vražda...

vydáno 2. května 2026  23:42

Hned po poledni v sobotu 2. května 2026 místní baráčníci v rámci Staročeského máje vyrazili od miškovického rybníku
směrem k třeboradickému rybníku. Po zastávce u baráčnické rychty krojovaný...

vydáno 2. května 2026  23:41

Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo premiéru hry Kurýr má zpoždění.

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v premiéře inscenaci Kurýr má zpoždění v režii Filipa Nuckollse, kterou pro soubor napsal Viliam Klimáček....

2. května 2026  20:51,  aktualizováno  20:51

Na západě Čech dnes panovaly letní teploty, přesto se v Potůčkách stále lyžuje

ilustrační snímek

I přes letní teploty přes 25 stupňů Celsia, které dnes na západě Čech panovaly a meteorologové je naměřili například v Plzni, se v Potůčkách na Karlovarsku...

2. května 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

Oslavy Mezinárodního dne jazzu 2026 vyvrcholily strhujícím koncertem hvězdných umělců z Chicaga

2. května 2026  20:54

I když Miškovice tvoří příhraniční část hlavního města Prahy, z hlediska kulturních akcí
se tato bývalá obec má čím pochlubit. A tak na 1. máj v centru obce vystavili krásnou pestrobarevnou...

vydáno 2. května 2026  20:47

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice,...

2. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.