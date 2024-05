Centru sociálních služeb Tloskov je 65 let a oslaví to ve velkém stylu

V neposlední řadě je Matěj Lipský také pokračovatelem slavného uměleckého roku, je vnukem slavného herce Lubomíra Lipského a prasynovec jeho bratra, známého českého režiséra Oldřicha Lipského.

Pro koho je centrum sociálních služeb určeno a proč jste se rozhodli slavit právě formou hudebního festivalu?

Našimi klienty jsou zejména lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Vzhledem k tomu, že součástí našich každodenních aktivit a terapií je muzikoterapie, a to jak klasická, tak i komunitní – máme rockový klub, letní hudební scénu i vlastní internetové rádio Tloskov – bylo zcela logické, že jsme zkusili oslavit naše výročí formou hudebního festivalu. Před pěti lety se to osvědčilo, všichni na to rádi vzpomínali, obzvlášť v době covidu, kdy se nesmělo prakticky nic. Proto jsme se rozhodli půlkulatiny oslavit 25. května stejně.

V čem se liší Tloskov Fest od jiných festivalů?

Pravděpodobně svým přístupem. Cílem totiž není zisk, ale oslava, kterou si užijí jak naši klienti, tak i veřejnost. Navíc se vzájemně v areálu potkají, čímž boříme mýty a bariéry. Tomu se říká inkluze v praxi, tančí vedle sebe lidé s postižením i bez něj a společným jazykem je hudba. Zpětná vazba z prvního ročníku byla, že to byl nejkrásnější rodinný festival s duší, který právě svojí bezprostředností a radostí obohatili naši klienti. Navíc se festival odehrává v krásném prostředí zámeckého parku a nádvoří a není předimenzovaný. Díky sponzorům a především vystupujícím kapelám, které hrají za náklady, si můžeme dovolit upravit počet návštěvníků tak, aby byl prostor pro každého, jak pro tanec, poslech, tak i odpočinek.

Váš festival by se dal charakterizovat jako multižánrový, čím to je a kdo letos vystoupí?

Pravda je, že by asi žádný hudební dramaturg na jeden festival nepozval Adama Mišíka a XIII. století. Nicméně, v Tloskově vždy zveme interprety na základě přání klientů. Navíc, většina muzikantů již v Tloskově hrála. Mají zkušenost s našimi klienty a vědí, do čeho jdou. Podle zpětných vazeb se k nám všichni moc těší. Headlinerem letos budou kapely Divokej Bill a Vypsaná fixa, ale na své si přijdou i milovníci klubové scény, jež je bohatě zastoupena: Vltava, Vanua2, Totální nasazení, Precedens, Vilém Čok & Bypass, Mr. Loco. Pro mladší publikum vystoupí již zmíněný Adam Mišík s kapelou a skupina MC’s, což jsou šestnáctileté a sedmnáctileté holky a hrají fakt skvěle. I na ně jede spousta mladých lidí z Prahy. Pak nesmí chybět na Benešovsku velice populární kapely Keks a Lahvátor a především domácí kapela našich klientů Kabrňáci, kteří loni oslavili neuvěřitelných padesát let existence. A v neposlední řadě tu bude i maličko gotiky, protože se poprvé na jedné akci potkají XIII. století a moje kapela Projekt XIII.

Chystáte se připomenout i nedožité jubileum vašeho prastrýce Oldřicha Lipského...

Součástí vystoupení Projektu XIII. bude i velká vizuální show. Půjde o unikátní padesátiminutový videomapping přímo na budovu zámku Tloskov. Touto formou připomeneme nejen 65 let Tloskova, ale i 100 + 1 rok bratrů Lipských. Můj dědeček měl nedožitou stovku v loňském roce a letos má stejné nedožité jubileum prastrýc Oldřich. V rámci videomappingu připomeneme především film Limonádový Joe, ale nebudou chybět ani další slavné filmy, které Oldřich natočil a ve kterých hrál třeba i můj dědeček. Nechte se překvapit.

Uvidí návštěvníci i váš film Tloskov Fiction, který měl premiéru ve vyprodaném kině Lucerna v loňském roce?

Chvíli jsme zvažovali dát Tloskov Fiction na festival, ale nakonec jsme od toho upustili. Jednak tam bude hluk a navíc je film koncipován i s besedou s herci. Bez Jardy Duška, Ivana Fraňka a našich klientů to není ono. Film je teď na festivalu Mental Power, tak mu držíme palce. Jinak, festival je klasický, kromě hudby nabízí pár atrakcí pro děti, pozvání přijala i skupina cosplayerů, tak se během festivalu bude možno vyfotit s různými postavami ze sci-fi filmů. Také chystáme prodej výrobků klientů, občerstvení v areálu, parkoviště na louce.

Chystáte i něco na podzim?

Další velká akce oslaví naše výročí, a to 28. listopadu. Máme v plánu otevřít ve vestibulu zámku trvalou expozici minerálů, kterou připravujeme ve spolupráci s Národním muzeem. Půjde hlavně o kameny, které našli naši klienti na svých geo-terapeutických výpravách, a dále o dary z řad lidí, co nás sledují na našem YouTube kanálu. Tam zveřejňujeme krátké filmy o tom, jak hledání drahých kamenů pomáhá lidem se zdravotním postižením. Součástí vernisáže bude i akustický koncert kapely Tata Bojs, protože mají v repertoáru písničku Trilobeat, která se k otevření muzea tematicky hodí, a navíc jsou to kamarádi.