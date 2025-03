Centrum Na Fialce je multifunkční prostor, kde se střetává hodně aktivit pro různé věkové i zájmové skupiny, funguje to spolu?

Fialka je místem pro každého. Podařilo se nám tady vytvořit prostor, kde vedle sebe harmonicky tráví čas skupiny lidí, které v běžném životě tam venku často nemají moc společného. Maminky s malými dětmi, senioři, sportovci, děti z MŠ a ZŠ, teenageři. Není to tak, že by centrum bylo zaměřené jen na rodiny nebo jen na aktivní sportovce… to svoje si tady najde opravdu každý, kdo o to stojí. Navíc se snažíme nabídku neustále rozšiřovat a obohacovat, aby to nebyla nuda.

Jaké aktivity tedy nabízíte?

Bazén a sauny, kino, sportovní halu, kurzy a kroužky pro děti i dospělé, fitness, vzdělávání pro seniory… Jde nám o to, aby tady mohla trávit volný čas celá rodina – a přitom se klidně může i na chvíli rozdělit. Děti si zajdou do kina na nejnovější animák, rodiče mezitím do sauny nebo na bazén. Dítě jde na kroužek, maminka si v kavárně dá v klidu kávu nebo třeba využije některou z externích služeb, jako je kosmetika či fyzioterapie.

Prosvětlený bazén má délku 25 metrů a tři plavecké dráhy.

Zmiňujete kroužky pro děti, máte k dispozici bazén a sportovní halu, fungujete tedy jako sportovní klub?

To vlastně taky, provozujeme spolek SK Fialka, pod jehož hlavičkou probíhají sportovní kurzy. Spolek nabízí organizovanou výuku sportů jako je badminton, basketbal, plavání, judo, tanec, atletika, florbal, krav maga, sportovní příprava a další. Ale určitě se neomezujeme jen na sport. Máme i celou škálu výtvarných kroužků, fotografický kroužek, animaci, lego robotiku. Věnujeme se výuce angličtiny metodou Helen Doron, vše zábavně a hravě, ale efektivně. Organizací kroužků a kurzů se zabývá obecně prospěšná společnost Centrum Na Fialce, ta zajišťuje také nabídku letních příměstských táborů, přednáškových cyklů pro seniory a plaveckých výcviků pro školy a školky.

Pokud k vám přijdu s dítětem, dokážete mi poradit, na jaké kroužky či sport by bylo vhodné chodit?

Určitě. Všechny naše kroužky i jejich lektory máme v malíku, rádi poradíme. Takové naše specifikum, na kterém si dost zakládáme, je to, že nejsme soutěžní či výběrový klub. Samozřejmě občas pořádáme pro své členy turnaj pro zábavu, ale sporty jsou otevřené všem, kdo se chce hýbat a něco nového se naučit. Snažíme se vést ke zdravému pohybu i děti, které k němu přirozeně vlohy nemají a o to víc ten vztah potřebují budovat a posilovat. S tím souvisí i naše docela široká nabídka pro teenagery, to je totiž přesně ten věk, ve kterém je těžké děti vést k nějaké pohybové aktivitě.

Jste soukromé centrum, což je u takového objektu docela nezvyklé. Funguje nějak spolupráce s městem či krajem? Máte jejich podporu?

Spolupráce s městem funguje výborně. Rozšiřujeme veřejnou vybavenost například o kino a plavecký bazén, do kterých díky nám nemusí investovat a provozně je dotovat, tak jak je tomu ve většině ostatních měst. Na druhou stranu máme finanční podporu kroužků v rámci městských dotací, školy mají u nás plavecké výcviky. Synergie zkrátka dává smysl. Nicméně ano, Fialka jako taková není financována z veřejných peněz, což nám dává na jednu stranu větší míru svobody v tom, jaké aktivity zde budou probíhat, na druhou stranu si na ně centrum prostě musí vydělat.

A jak vnímají Fialku místní? Funguje jako přirozené místo pro setkávání?

To se můžu jen domnívat, ale hřeje nás pocit, že náš areál opravdu žije od rána do večera. Začínali jsme na zelené louce, bez zkušeností, ale s jasnou vizí – vytvořit architektonicky zajímavý prostor, kam budou lidé rádi chodit trávit svůj volný čas. Ale nestačí mít jen hezkou budovu. Klíčový je i tým lidí, kteří svou práci dělají s nadšením – a to se pak pozná. Věřím, že velkou roli hraje i to, že tu pracuje většina naší rodiny, tři generace. Máme také štěstí na skvělou lokalitu mezi vlakovým nádražím a centrem města. Díky tomu Fialka plní funkci bezpečného prostoru, kde například čekají místní děti po škole, když jim do kroužku zbývá nějaký čas nebo je mají vyzvednout rodiče. Letos slavíme dvanáct let, takže si troufnu říct, že jsme naplnili to, co jsme si předsevzali.

A co přespolní? Jezdí za vámi i zákazníci z Prahy a dalších lokalit, nebo k vám chodí převážně místní?

My sídlíme opravdu na hranici Prahy, takže minimálně z toho jihovýchodního okraje k nám lidé jezdí úplně běžně. Samozřejmě záleží i na konkrétní službě – zatímco dobrou kavárnu mají leckde, na bazén a do kina si zákazníci rádi kousek popojedou. Tady nám hodně nahrává i to, že jsme jak dobře dostupní autem, tak pár kroků od vlakového nádraží a z Prahy sem ve špičce vlak jede každých pár minut.

Děje se u vás právě teď něco zajímavého?

Stále! Aktuálně, byť je to v rámci celého centra minoritní aktivita, je to náš knižní klub. Jde o pravidelná čtvrteční setkání se zajímavými autory, nakladateli a dalšími osobnostmi knižního světa. Klub byl původně zamýšlen hlavně jako aktivita pro seniory, ale ta základna posluchačů se nám dost rozšiřuje i do jiných věkových kategorií. Naopak takovou největší událostí jsou teď letní příměstské tábory, v únoru jsme spustili rezervační systém a kapacity se nám plní, tak máme plné ruce práce s přípravou programu a celkovou organizací.

Chcete něco vzkázat těm, kteří vás ještě nenavštívili?

Někdo se potřebuje sportovně vybít, někdo chce klídek. U nás si obojího můžete dopřát do sytosti – zaplavat si, vyčistit si hlavu v sauně, zarelaxovat na józe, zkouknout film v kině... celé to završit kávou a něčím dobrým v kavárně, zkrátka fajn aktivní den, no ne?