Ceny Anděl 2025: Nejvíce nominací letos mají Gufrau a Victor Kal. Přenos poběží i na YouTube

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  8:41
Nejvíce nominací na hudební ceny Anděl za rok 2025 získala rapová trojice Gufrau spolu s hudebníkem Victorem Kalem. Ocenění České hudební akademie se budou předávat už po pětatřicáté. Slavnostní večer proběhne v sobotu 11. dubna na pražském Výstavišti a v přímém přenosu ho odvysílá Česká televize.
Fotogalerie4

Skupina Gufrau a Victor Kal. na společném albu Boyband. | foto: Jan Čestr

Nejvíce nominací na hudební ceny Anděl za uplynulý rok získala rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal. Sošku České hudební akademie mohou získat ve třech kategoriích – objev, společný projekt a také za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony.

Slavnostní předávání cen se letos uskuteční už po pětatřicáté. Galavečer proběhne v sobotu 11. dubna na pražském Výstavišti a přímý přenos nabídne program ČT1 i platforma YouTube. Večerem provedou moderátoři Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska.

O vítězích rozhoduje téměř sedm stovek členů České hudební akademie, kteří budou vybírat laureáty celkem v šestnácti kategoriích.

Nominace na Ceny Anděl 2026
AlbumMňága a Žďorp - Hoříš? Hořím!
Michal Prokop a Framus Five - Ostraka
David Stypka a Bandjeez - Opatruj
SkladbaBen Cristovao & Sofian Medjmedj - Dlouhá noc
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
Lenny - Hold on to Me
SkupinaMňága a Žďorp - Hoříš? Hořím!
Tata Bojs - EP25
The Prostitutes - Inevitably Delayed
Sólová interpretkaAnnet X - BBYGIRL
Anna Vaverková - Krása
Klára Vytisková - +Ega
Sólový interpretBen Cristovao - Septum
Roman Holý - Strážce klidu vol. 2
Michal Prokop a Framus Five - Ostraka
Společný projektCalin & Ewa Farna - Ať je klid
James Cole & Idea - Done
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
ObjevMarie April - Tangerines
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
Meluzína - Hlasy meluzín
VideoklipCalin & Ewa Farna - Ať je klid (režie Tomáš Fiala)
Mutanti hledaj východisko - Tři zlaté zuby děda Vševěda (Feat. Prago Union) (režie Jiří Konvalinka)
Yasha 96 - Shake you off (Feat. Melis) (režie Jakub J. Jirásek)
Alternativa a elektronikaBlack Tar Jesus - Aftermath
Ida The Young - Tell Me When You Pass the Sun
Amelie Siba - This May Be the Only Way 2 Heaven
FolkDorota Barová - Píseň pro Mi
Jan Běták - Jazykem květin
Žamboši - Skrýš
JazzDorota Barová - Píseň pro Mi
Marcel Bárta - Episodes from the Spinning Ball
Tomáš Liška & Invisible World - Holy Grail
KlasikaAlinde Quintet - Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák
Pavel Haas Quartet - Bohuslav Martinů - Smyčcové kvartety č. 2,3,5,7
Tomáš Vrána, Janáčkova filharmonie Ostrava, Gábor Káli - Béla Bartók - Kompletní klavírní koncerty
RapBuka - Já, mé druhé já a Kristýna
James Cole, Idea - Done
PTK - Karakoram
RockLVMEN - Amen
Pan Lynx - Odvrácená strana lesa
Trny & Žiletky - Je nutné zabít beránka
Slovenské albumBanket, Richard Müller - Slovenská strela
Adam Ďurica - Adam
Peter Bič Project - Stále ťa má niekto rád

Kdo dostal ceny v loňském roce?

Skupinou roku 2024 se na hudebních cenách Anděl za své první album nazpívané v češtině s názvem Když múzy mlčí stalo uskupení Monkey Business.

Cenu pro sólového interpreta dostal Vladimír Mišík za desku Vteřiny, měsíce a roky, na které se podílel jako zpěvák, skladatel a textař, nejlepší sólovou interpretkou byla vyhlášena Kateřina Marie Tichá.

Mišík dostal také cenu za nejlepší album Vteřiny, měsíce a roky

Skladbou roku 2024 je píseň Space, autorský singl od zpěvačky arménského původu Pam Rabbit.

Objevem roku se stala písničkářka Kvietah, vlastním jménem Magdalena Fendrychová.

Do Síně slávy byl uveden zpěvák, skladatel a bavič Ivan Mládek. Třiaosmdesátiletý umělec je známý jako skladatel, textař, hráč na banjo, zpěvák, spisovatel nebo scenárista. Mládek, který hraje od roku 1966 s různými soubory z oblasti jazzu a country music, je autorem více než 600 písní. Jeho skladbu Jožin z bažin do repertoáru svých pražských koncertů zařadila i slavná americká metalová kapela Metallica.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

10. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

10. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  11:55

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Přechod pro chodce a kočárky na Veleslavíně, kde můžete i s kočárkem 50 km/hod .

vydáno 10. dubna 2026  11:39

Krč

Krč

Jaro v Praze

vydáno 10. dubna 2026  11:38

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

V Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Brigádníků vzniklo dobrodružné hřiště.

vydáno 10. dubna 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.