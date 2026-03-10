Nejvíce nominací na hudební ceny Anděl za uplynulý rok získala rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal. Sošku České hudební akademie mohou získat ve třech kategoriích – objev, společný projekt a také za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony.
Slavnostní předávání cen se letos uskuteční už po pětatřicáté. Galavečer proběhne v sobotu 11. dubna na pražském Výstavišti a přímý přenos nabídne program ČT1 i platforma YouTube. Večerem provedou moderátoři Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska.
O vítězích rozhoduje téměř sedm stovek členů České hudební akademie, kteří budou vybírat laureáty celkem v šestnácti kategoriích.
|Album
|Mňága a Žďorp - Hoříš? Hořím!
Michal Prokop a Framus Five - Ostraka
David Stypka a Bandjeez - Opatruj
|Skladba
|Ben Cristovao & Sofian Medjmedj - Dlouhá noc
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
Lenny - Hold on to Me
|Skupina
|Mňága a Žďorp - Hoříš? Hořím!
Tata Bojs - EP25
The Prostitutes - Inevitably Delayed
|Sólová interpretka
|Annet X - BBYGIRL
Anna Vaverková - Krása
Klára Vytisková - +Ega
|Sólový interpret
|Ben Cristovao - Septum
Roman Holý - Strážce klidu vol. 2
Michal Prokop a Framus Five - Ostraka
|Společný projekt
|Calin & Ewa Farna - Ať je klid
James Cole & Idea - Done
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
|Objev
|Marie April - Tangerines
Gufrau, Victor Kal., Rohony - Navždycky blázen
Meluzína - Hlasy meluzín
|Videoklip
|Calin & Ewa Farna - Ať je klid (režie Tomáš Fiala)
Mutanti hledaj východisko - Tři zlaté zuby děda Vševěda (Feat. Prago Union) (režie Jiří Konvalinka)
Yasha 96 - Shake you off (Feat. Melis) (režie Jakub J. Jirásek)
|Alternativa a elektronika
|Black Tar Jesus - Aftermath
Ida The Young - Tell Me When You Pass the Sun
Amelie Siba - This May Be the Only Way 2 Heaven
|Folk
|Dorota Barová - Píseň pro Mi
Jan Běták - Jazykem květin
Žamboši - Skrýš
|Jazz
|Dorota Barová - Píseň pro Mi
Marcel Bárta - Episodes from the Spinning Ball
Tomáš Liška & Invisible World - Holy Grail
|Klasika
|Alinde Quintet - Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák
Pavel Haas Quartet - Bohuslav Martinů - Smyčcové kvartety č. 2,3,5,7
Tomáš Vrána, Janáčkova filharmonie Ostrava, Gábor Káli - Béla Bartók - Kompletní klavírní koncerty
|Rap
|Buka - Já, mé druhé já a Kristýna
James Cole, Idea - Done
PTK - Karakoram
|Rock
|LVMEN - Amen
Pan Lynx - Odvrácená strana lesa
Trny & Žiletky - Je nutné zabít beránka
|Slovenské album
|Banket, Richard Müller - Slovenská strela
Adam Ďurica - Adam
Peter Bič Project - Stále ťa má niekto rád
Kdo dostal ceny v loňském roce?
Skupinou roku 2024 se na hudebních cenách Anděl za své první album nazpívané v češtině s názvem Když múzy mlčí stalo uskupení Monkey Business.
Cenu pro sólového interpreta dostal Vladimír Mišík za desku Vteřiny, měsíce a roky, na které se podílel jako zpěvák, skladatel a textař, nejlepší sólovou interpretkou byla vyhlášena Kateřina Marie Tichá.
Mišík dostal také cenu za nejlepší album Vteřiny, měsíce a roky
Skladbou roku 2024 je píseň Space, autorský singl od zpěvačky arménského původu Pam Rabbit.
Objevem roku se stala písničkářka Kvietah, vlastním jménem Magdalena Fendrychová.
Do Síně slávy byl uveden zpěvák, skladatel a bavič Ivan Mládek. Třiaosmdesátiletý umělec je známý jako skladatel, textař, hráč na banjo, zpěvák, spisovatel nebo scenárista. Mládek, který hraje od roku 1966 s různými soubory z oblasti jazzu a country music, je autorem více než 600 písní. Jeho skladbu Jožin z bažin do repertoáru svých pražských koncertů zařadila i slavná americká metalová kapela Metallica.