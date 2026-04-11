Nejčastěji skloňovaným interpretem je pražská rapová trojice Gufrau a jejich skladba Navždycky blázen, na které se podíleli Victor Kal. a Rohony a díky níž proměnili hned tři ze čtyř shortlistových přednominací. Sošku Anděla si tak mohou odnést za vítězství v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt.
Ceny Anděl 2025: Nejvíce nominací letos mají Gufrau a Victor Kal. Přenos poběží i na YouTube
A kdo jsou další nominovaní? Po dvou nominacích si vysloužili Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka (Album, Sólový interpret), Mňága a Žďorp za desku Hoříš? Hořím! (Album, Skupina), Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum (Skladba, Sólový interpret), Calin & Ewa Farna za singl Ať je klid (Společný projekt, Videoklip), James Cole a Idea za album Done (Společný projekt, Rap) a Dorota Barová za album Píseň pro Mi (Folk, Jazz). Trojici nominovaných v královské kategorii Album doplňuje David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj.
Oslava i živou hudbou
Mnozí z nominovaných zahrají naživo i přímo během večera. Nebude chybět Michal Prokop se svou kapelou Framus Five ani zmiňovaná rapová trojice Gufrau. Dalšími vystupujícími jsou zpěvačka Lenny v doprovodu Unique Quartet nebo potenciální laureátky v kategorii Sólová interpretka Annet X a Klára Vytisková. Sestavu vystupujících uzavírá rapová dvojice James Cole a Idea a post-punková kapela The Prostitutes.
Film o Davidu Stypkovi jde na dřeň. Režisér odhalí i dosud skryté momenty života
Dvojice moderátorů
O atmosféru večera se budou starat také moderátoři, kterými jsou pro letošní ročník Libor Bouček a Martin Mikýř Mikyska. „Hudba spojuje. Doslova a do písmene. I svět konzervativní s progresivním. Spojuje ve vášni, lásce. A tak dochází i na mé spojení s Mikýřem. Je to milý mladý muž. Rád s ním půjdu ty první televizní krůčky a v půlce ho vypustím, ať letí…“ odhaluje Libor Bouček, jakým směrem by se mohla ubírat dynamika letošních moderátorských vstupů. „Ceny Anděl pro mě budou mít vždy – stejně jako pro statisíce dalších – speciální místo v srdci. Hudbu miluju, ale je pravda, že poslední týdny spíš poslouchám Libora,“ dodává druhý z moderátorů Mikyska.