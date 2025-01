Významné hudební ceny letos chystají několik novinek. Diváci se mohou těšit na nečekaná jména

Letošní ročník cen České hudební akademie je již čtyřiatřicátý. Slavnostní vyhlášení se odehraje 5. dubna v prostorách Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti. Přímý přenos uvede v hlavním vysílacím čase ČT1.

„V nadcházejícím ročníku chceme celý večer ještě více oživit zapojením řady moderátorských osobností, od populárních tváří po poměrně nečekaná jména. Těšíme se, že to celé události přidá na divácké atraktivitě a zároveň neubere na důstojnosti ocenění, kterou si s Cenami Anděl spojujeme,“ uvádí Lucka Hájková z pořádající společnosti Luff Production.

Další letošní změnou je také prostor, kde se slavnostní udílení 5. dubna odehraje. Vyhlášení interpretů tuzemské populární i žánrové hudby, kteří nejvíce oslovili Českou hudební akademii, letos proběhne v reprezentativním prostředí Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti. Tam se Ceny Anděl konaly již před dvěma lety.

Co se ovšem nemění, je systém hlasování o vítězích Andělů. Ten zůstává tříkolový a plně v režii ČNS IFPI. Českou hudební akademií, která hlasuje o vítězích cen, bylo letos osloveno téměř 700 profesionálů z hudební branže – hudebních kritiků, novinářů, dramaturgů i dříve oceněných hudebníků. Po aktuálně probíhajícím prvním hlasovacím kole bude na konci ledna představeno vždy sedm přednominací v každé z letošních 15 kategorií. Z následujícího kola vzejdou nominace a nakonec do třetice rozhodne akademie o vítězích. Výjimkou při hlasování zůstává Síň slávy, kde je hlasování jednokolové.

„Tolik nové hudby jako v současnosti nikdy v historii nevycházelo. Ceny Anděl soustavně sledují a reflektují aktuální českou hudební scénu a její vývoj z mnoha profesionálních pohledů a v celé šíři. Přijde nám důležité v tak ohromné produkci upozorňovat na kvalitní nahrávky od hlavního proudu až po okrajovější žánry,“ popisuje předseda rady České hudební akademie Honza Vedral.

Jako každý rok doplní předávání cen také řada hudebních vystoupení s cílem představit aktuální průlet světem české hudební tvorby. Návrat do prostor pražského Výstaviště navíc představuje pro pořadatele i výzvu co do doprovodné vizuální show a stage designu.

„Ke každému vystoupení budeme přistupovat individuálně. Nebudeme mít tak jednu hlavní stage, ale každému z interpretů vytvoříme vlastní unikátní prostředí. Tento přístup jsme si úspěšně vyzkoušeli během covidových ročníků Cen Anděl a věříme, že tím divákům i vystupujícím nabídneme ještě silnější zážitek,“ doplňuje art director slavnostního večera Matyáš Vorda.