Ceny pohonných hmot v Česku dále rostou. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se litr benzinu Natural 95 aktuálně u tuzemských čerpacích stanic prodává v průměru za 33,28 koruny, což je o 22 haléřů více než před týdnem. Nafta od té doby zdražila o 27 haléřů na průměrných 32,69 koruny za litr.
Podle analytiků stojí za posledním zdražováním především růst cen ropy. Severomořská ropa Brent se minulý týden krátce dostala nad hranici 70 dolarů za barel, tedy o více než deset dolarů výš než na začátku roku, upozornil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Výraznějšímu růstu cen u čerpacích stanic ale zatím brání silná česká koruna, která se vůči dolaru pohybuje poblíž několikaletých maxim.
V nejbližších dnech odborníci očekávají spíše pokračování mírného zdražování. „Čekám další pozvolný růst cen,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Skokové zdražení však podle něj nehrozí – pozitivně by měly působit právě silná koruna i klesající marže rafinerií. Výrazného růstu se neobává ani Lajsek, který v krátkodobém horizontu počítá spíše se stagnací. Zároveň ale upozorňuje na přetrvávající nejistotu na trzích, kde představuje největší riziko napětí mezi USA a Íránem. Případná eskalace by mohla ceny ropy opět posunout výš.
Levnější než před rokem a levnější než u většiny států EU
Ve srovnání s loňskem si řidiči za pohonné hmoty stále připlácí méně. Benzin je aktuálně levnější o 3,22 koruny na litr, nafta pak zhruba o 3,20 koruny. A oproti většině evropských států má Česku stále levnější pohonné hmoty. „Nafta je v ČR podle nejnovějších dat Evropské komise třetí nejlevnější v EU. Levněji natankují už jen řidiči na Maltě a v Bulharsku, zatímco nejvyšší ceny jsou ve Finsku, Nizozemsku a Dánsku,“ uvedl Tyleček. Oproti Německu pak Češi ušetří zhruba devět korun za litr a čtyři koruny ušetří oproti Rakušanům.
Také benzin patří v Česku k levnějším. Tuzemsko je páté nejlevnější v Evropské unii, hned za Bulharskem, Kyprem, Maltou a Polskem. Na opačném konci žebříčku stojí Nizozemsko, Dánsko a Finsko. „Mezi našimi sousedy tankují nejlevněji Poláci,“ doplnil Tyleček. Aktuálně tankují přibližně o 0,5 koruny na za litr méně než Češi.
Regionálně vyjde benzin nejlevněji v Jihočeském kraji, kde se litr prodává v průměru za 32,85 koruny. Nafta je nejlevnější v Pardubickém kraji s průměrnou cenou 32,19 koruny za litr. Naopak nejdražší paliva zůstávají v Praze – benzin se zde prodává v průměru za 34,37 koruny za litr a nafta za 33,95 koruny.
Porovnání průměrných cen pohonných hmot s okolními evropskými státy k 2. únoru (v Kč/l):
|CZK/L
|Natural 95 (BA-95 – benzin)
|Nafta (NM)
|26.01.26
|02.02.26
|Rozdíl
|26.01.26
|02.02.26
|Rozdíl
|Česko
|33,00
|33,22
|+0,22
|32,53
|32,82
|+0,29
|Německo
|43,48
|43,75
|+0,27
|41,13
|41,85
|+0,72
|Polsko
|32,56
|32,73
|+0,18
|33,94
|34,00
|+0,06
|Rakousko
|35,89
|36,02
|+0,13
|36,59
|36,94
|+0,35
|Slovensko
|35,26
|35,80
|+0,54
|34,61
|35,19
|+0,59
|Maďarsko
|35,46
|35,53
|+0,07
|36,48
|36,62
|+0,14
Zdroj: Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 4. únoru (v Kč/l):
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|33,28
|32,69
|Praha
|34,37
|33,95
|Středočeský
|33,54
|33,00
|Jihočeský
|32,85
|32,43
|Plzeňský
|33,62
|32,95
|Karlovarský
|32,94
|32,28
|Ústecký
|33,09
|32,52
|Liberecký
|33,04
|32,42
|Královéhradecký
|33,15
|32,47
|Pardubický
|32,92
|32,19
|Vysočina
|33,60
|33,01
|Jihomoravský
|33,50
|32,94
|Olomoucký
|33,41
|32,89
|Zlínský
|32,86
|32,23
|Moravskoslezský
|33,02
|32,42
Zdroj: CCS