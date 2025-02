Ekonom Petr Bartoň nedávno radil v přímém vstupu v televizním zpravodajství, jak se vypořádat s přemrštěnými cenami potravin a ušetřit. „Protože neexistuje jedna základní cena každého produktu, je dobré, když má člověk v hlavě alespoň přibližně ceny u jednotlivých prodejců, a podle toho uváží, jestli danou potravinu koupit, když se mu zdá moc drahá,“ radí známý ekonom.

Byty nejsou housky, letákové akce tu neplatí

V tomto případě se jedná o jednu z možností, jak ovlivnit konkurenční prostředí trhu. Jenže nemovitost není „houska na krámě“, tady podobný přístup neuplatníte. Realitní trh se od toho běžného v obchodech hodně liší. Protože otázka pořízení bytu je vázána na mnoho okolností, které nepočkají – narození dítěte, stěhování za prací, starost o stárnoucí rodiče v jiném kraji. Čekat, až tam či jinde výrazně klesnou ceny bydlení, není snadné a často ani možné.

„Jen namátkově jsme se teď zajímali o byt v paneláku a byli jsme překvapeni, že za třípokoják chtějí tři nebo tři a půl milionu korun,“ říká Alena, která by se do Ústí nad Labem ráda i s rodinou přestěhovala. Dojíždí sem kvůli práci z Litoměřic, a byť je cesta vlakem rychlá a pohodlná, přece jen ubírá denně čas. Před nějakými dvaceti lety se dal v Ústí nad Labem koupit panelákový byt tři plus jedna i za dvě stě až tři sta tisíc korun. S tím, že se ale jednalo často o problematickou lokalitu nebo o domy, do kterých majitelé či město v té době příliš neinvestovali.

Rekordmanem je Plzeňsko

Právě severní regiony Česka jsou ukázkou, že ani dlouhodobě cenově zajímavé oblasti už nepatří k nemovitostně levným oblastem. Ale bydlení podražilo napříč celou republikou, bez ohledu na to, jestli se jedná o novostavbu, nebo „second hand“ nemovitost. Zajímavé jsou spíše rozdíly v růstu cen takových nemovitostí podle krajů.

Víc než se čekalo O sedm procent poskočily meziročně ceny nových bytů v hlavním městě. Je to víc, než se očekávalo. Přesto se jich prodalo ve sledovaném období o osmdesát procent víc.

Například v Brně, kde bylo třikrát víc zájemců o koupi starších bytů, než jihomoravská metropole mohla nabídnout, vyskočily meziročně ceny za metr čtvereční ploch o 16 procent. V celém kraji pak o třináct procent. Ve Středočeském kraji, kde jsou na tom obyvatelé příjmově podobně jako Pražané, se ceny zvýšili meziročně „jen“ o jedenáct procent. Naopak cenovým skokanem je Plzeňský kraj, tam se ceny za čtvereční metr zvýšily o pětinu.

Spojené realitní nádoby. Zdražily také nájmy

Začátek roku bývá spojený s tím, že majitelé domů i jednotlivých bytů často upravují i ceny nájmů. Vycházejí z již nahlášených cen energií nebo vodného a stočného, které se obvykle po novém roce upravují. „Situace je přesně taková, jakou experti předpověděli – zdražuje se skokově a na mnoha místech se definitivně smazal pozvolný růst posledních let. Pocítí to letos hlavně zájemci o bydlení v mnoha krajských městech,“ popisuje tendenci Hendrik Meyer, šéf European Housing Services.

Ve třinácti ze čtrnácti krajů v České republice vyskočily ceny nájmů už v prosinci 2024 ceny v porovnání s prosincem předloňského roku dvouciferně. V Olomouckém kraji o 34 procent, v Pardubickém o 28 procent a v Jihočeském kraji o celou čtvrtinu. Na dvou největších realitních trzích rostly meziročně ceny o 16 procent, v Praze, a 24 procent v Brně.