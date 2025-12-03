V čem se foukaná izolace zásadně liší od klasického zateplení fasády?
Zásadní rozdíl je v místě aplikace a dopadu na energetické ztráty. Největší úniky tepla vznikají přes strop a střechu, což jsou plochy, které lze foukanou izolací vyřešit rychle a bez zásahu do fasády. Jde o čistý a časově nenáročný proces – obvykle několik hodin. Materiál se navíc dostane do míst, kam se desky nebo role nedokážou dostat, což zvyšuje účinnost.
Jaká je podle vás hlavní výhoda foukané izolace?
Je to souběh tří faktorů, konkrétně rychlost, ekonomika a univerzálnost. Instalace probíhá výrazně rychleji než jiné metody, což je pro zákazníky velmi atraktivní. Většinou také vychází finančně nejlépe vzhledem k dosaženým úsporám. A díky tomu, že materiál vyplní i komplikované prostory, je použitelný tam, kde jiné technologie narážejí na limity.
Jaké jsou mýty kolem toho?
Nejčastější je obava z takzvaného sedání materiálu. Moderní izolace jsou ale stabilní a při správné aplikaci drží tvar desítky let. Materiály, které používáme, jsou testované a mají dlouhodobě ověřenou stálost. Další mýtus se týká ceny. Lidé si myslí, že půjde o drahou technologii. Je však většinou cenově nejvýhodnější.
Jak velký význam má pro zákazníky ekologický aspekt?
Je to téma, které má stále větší váhu. Dříve šlo spíše o doplňkovou otázku, dnes se na původ a složení izolace ptá výrazná část zákazníků. Používáme izolaci Knauf Supafil Pro, která je zdravotně nezávadná a ekologicky šetrná. U mladších zákazníků je udržitelnost základním požadavkem.
Jak izolace zapadá do trendu smart home a energetické soběstačnosti?
Kvalitní izolace je základním předpokladem. Bez ní nedává smysl pořizovat fotovoltaiku nebo investovat do řízeného větrání, protože dům zbytečně ztrácí energii. V praxi se stále častěji setkáváme s komplexním přístupem, kdy zákazník kombinuje izolaci s FVE, rekuperací nebo řízeným vytápěním.
Do jaké míry ovlivňuje politická a ekonomická nejistota ochotu domácností investovat?
Zásadně. Dotace jsou pro mnoho domácností důležitým motivačním faktorem a nejistota kolem jejich budoucnosti trh brzdí. Zároveň se ale objevuje skupina zákazníků, kteří nechtějí čekat a realizují projekty i bez dotace, aby stihli úspory ještě před zimou.