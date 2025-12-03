Ceny energií se zvyšují. Foukaná izolace se stává standardem. Rychleji vyřeší úniky tepla, bez zásahu do fasády

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:00
Foukaná izolace se v posledních letech posunula z okrajové technologie mezi běžně využívané postupy, a to zejména díky rychlosti aplikace a dobrému poměru cena/výkon. „Kvalitní izolace je základním předpokladem. Bez ní nedává smysl pořizovat fotovoltaiku nebo investovat do řízeného větrání, protože dům zbytečně ztrácí energii. V praxi se stále častěji setkáváme s komplexním přístupem, kdy zákazník kombinuje izolaci s FVE, rekuperací nebo řízeným vytápěním,“ říká v rozhovoru pro deník Metro Nikolasem Pátkem, ředitelem společnosti Blowin.

Nikolas Pátek začínal v marketingu. | foto: Archiv N. P.

V čem se foukaná izolace zásadně liší od klasického zateplení fasády?
Zásadní rozdíl je v místě aplikace a dopadu na energetické ztráty. Největší úniky tepla vznikají přes strop a střechu, což jsou plochy, které lze foukanou izolací vyřešit rychle a bez zásahu do fasády. Jde o čistý a časově nenáročný proces – obvykle několik hodin. Materiál se navíc dostane do míst, kam se desky nebo role nedokážou dostat, což zvyšuje účinnost.

Jaká je podle vás hlavní výhoda foukané izolace?
Je to souběh tří faktorů, konkrétně rychlost, ekonomika a univerzálnost. Instalace probíhá výrazně rychleji než jiné metody, což je pro zákazníky velmi atraktivní. Většinou také vychází finančně nejlépe vzhledem k dosaženým úsporám. A díky tomu, že materiál vyplní i komplikované prostory, je použitelný tam, kde jiné technologie narážejí na limity.

Jaké jsou mýty kolem toho?
Nejčastější je obava z takzvaného sedání materiálu. Moderní izolace jsou ale stabilní a při správné aplikaci drží tvar desítky let. Materiály, které používáme, jsou testované a mají dlouhodobě ověřenou stálost. Další mýtus se týká ceny. Lidé si myslí, že půjde o drahou technologii. Je však většinou cenově nejvýhodnější.

Jak velký význam má pro zákazníky ekologický aspekt?
Je to téma, které má stále větší váhu. Dříve šlo spíše o doplňkovou otázku, dnes se na původ a složení izolace ptá výrazná část zákazníků. Používáme izolaci Knauf Supafil Pro, která je zdravotně nezávadná a ekologicky šetrná. U mladších zákazníků je udržitelnost základním požadavkem.

Jak izolace zapadá do trendu smart home a energetické soběstačnosti?
Kvalitní izolace je základním předpokladem. Bez ní nedává smysl pořizovat fotovoltaiku nebo investovat do řízeného větrání, protože dům zbytečně ztrácí energii. V praxi se stále častěji setkáváme s komplexním přístupem, kdy zákazník kombinuje izolaci s FVE, rekuperací nebo řízeným vytápěním.

Do jaké míry ovlivňuje politická a ekonomická nejistota ochotu domácností investovat?
Zásadně. Dotace jsou pro mnoho domácností důležitým motivačním faktorem a nejistota kolem jejich budoucnosti trh brzdí. Zároveň se ale objevuje skupina zákazníků, kteří nechtějí čekat a realizují projekty i bez dotace, aby stihli úspory ještě před zimou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky...

3. prosince 2025  17:23

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Chinaski vyráží po 3 letech na turné. A vychází jim album, na kterém hraje i orchestr Českého rozhlasu

Chinaski mají za sebou rok plný oslav 30. výročí kapely.

Kapela Chinaski má za sebou rok, během kterého se soustředila především na velkolepé oslavy 30 let na scéně. Speciální program předvedla nejprve návštěvníkům dvakrát ve vyprodané O2 areně v Praze a...

3. prosince 2025  17:22

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

Michal Krčmář v akci během mužské štafety na Světovém poháru v biatlonu ve...

Dnešním odpolednem pokračoval SP v biatlonu ve švédském Östersundu. Na programu byl vytrvalostní závod mužů. Lepší střelecké podmínky přinesly umístění na bodech pro české závodníky.

3. prosince 2025  17:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Některé památky na Vysočině budou o adventu mimořádně přístupné

ilustrační snímek

Některé zámky na Vysočině o víkendu nabídnou speciální adventní program. Mimořádné prohlídky přes zimu uzavřených objektů budou i o následujících víkendech. V...

3. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Trutnov kvůli nové legislativě opět přesunul ohňostroj, bude u centra UFFO

ilustrační snímek

Půlnoční ohňostroj k příchodu nového roku organizovaný trutnovskou radnicí bude nakonec u společenského centra UFFO na náměstí Republiky. ČTK to dnes řekl...

3. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec očekává, že na nepedagogické pracovníky bude muset doplatit až 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Liberec očekává, že na mzdy nepedagogických pracovníků bude muset ze svého rozpočtu příští rok doplatit 20 až 30 milionů korun, tedy skoro desetinu těchto...

3. prosince 2025  15:34,  aktualizováno  15:34

NSZ zamítlo stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho obvinění

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zamítlo stížnost Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho srpnovému obvinění z legalizace výnosů z trestné...

3. prosince 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady

ilustrační snímek

Podobu brněnského lesoparku Akátky po výstavbě dalšího úseku velkého městského okruhu určí architektonicko-krajinářská soutěž. Její vyhlášení dnes schválili...

3. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

S výjezdy žáků do ciziny pomůže v Ústeckém kraji Dům zahraniční spolupráce

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se dnes otevřela regionální kancelář Domu zahraniční spolupráce. Pomáhat bude školám, muzeím, knihovnám a dalším institucím v Ústeckém kraji s...

3. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zástupci kroměřížské radnice budou lidem opět zdarma nalévat vánoční polévku

ilustrační snímek

Zástupci vedení kroměřížské radnice budou lidem v posledním předvánočním týdnu po roce opět nalévat vánoční polévku. Zdarma ji zájemci ochutnají ve středu 17....

3. prosince 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Ceny energií se zvyšují. Foukaná izolace se stává standardem. Rychleji vyřeší úniky tepla, bez zásahu do fasády

Nikolas Pátek začínal v marketingu.

Foukaná izolace se v posledních letech posunula z okrajové technologie mezi běžně využívané postupy, a to zejména díky rychlosti aplikace a dobrému poměru cena/výkon. „Kvalitní izolace je základním...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.