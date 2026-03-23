Ceny letí vzhůru, litr nafty v Praze stojí i 50 korun. Kde je benzin nejlevnější?

Marek Peška, Marek Hýř
  12:41aktualizováno  20:38
Boje na Blízkém východě se promítají do dramatického zdražování pohonných hmot. V Česku jsou ceny nejvyšší od května 2024. Nafta se blíží k 45 korunám za litr, za benzin řidiči podle společnosti CCS zaplatí téměř 40 korun. Řidiči tak hledají čerpací stanice, kde mohou ušetřit.
Ceny benzinu a nafty na OMV v Argentinské (23. března 2025) | foto: Marek Peška, Metro.cz

Tank ONO (Praha 10 - Štěrboholy). Kvůli levnému benzinu se zde tvoří fronty...
Benzina Orlen na Jižní spojce. Také tady stojí nafta přes 50 korun za litr....
Tank ONO (Praha 10 - Štěrboholy). Cena pohonných hmot k 23. březnu 2026
Světová ekonomika je v kleštích. Kvůli prodlužujícímu se konfliktu mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem se podle analytiků musíme připravit na černé scénáře. Boje na Blízkém východě ženou vzhůru ceny ropy, což povede i k výraznému zdražování potravin a pohonných hmot. Krize totiž ovlivňuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími.

Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, je nyní nejlevněji ve Zlínském kraji, kde litr benzinu vyjde v průměru na 39,56 koruny. Nafta stojí 44,24 koruny za litr. Nejdražší zůstává tradičně Praha – litr benzinu zde stojí v průměru 40,77 koruny a diesel 45,28 koruny za litr.

Nejlevnější benzin v Praze

V hlavním městě jsou nejlevnější pohonné hmoty u společnosti Tank ONO. Litr Naturalu 95 zde stojí 38,90 koruny, nafta 43,90 koruny. U čerpacích stanic této společnosti se často tvoří fronty i v době, kdy jsou ceny v normě.

Levněji natankujete také na čerpací stanici na Florenci nebo v Makru ve Stodůlkách – zhruba za 39,90 koruny za litr benzinu a 44,40 koruny za litr nafty.

Medos na Žižkově nabízí Natural 95 za 39,40 koruny a naftu za 44,80 koruny. EuroOil prodává Natural 95 za 39,60 koruny a naftu za 44,50 koruny za litr.

Šok přichází z čerpací stanice OMV v Argentinské ulici, kde benzin stojí 42,90 koruny. Nafta zde překonala „magickou“ hranici 50 korun – na stojanech svítí 50,50 koruny za litr. Stejná cena je ale i na více místech v Praze a to zejména na hlavních tazích. Řidiči tuto částku za naftu zaplatí například i na Jižní spojce na čerpací stanici Orlen.

Benzina Orlen na Jižní spojce. Také tady stojí nafta přes 50 korun za litr. (23. března 2026)

Slovensko dnes zavedlo dvojí ceny

Slovensko zavedlo dvojí ceny motorové nafty. Více zaplatí řidiči s cizími registračními značkami. Země tak reaguje na nákupy levnějšího paliva zahraničními řidiči.

Podle serveru iDNES.cz provozovatelé čerpacích stanic na Slovensku nově musejí řidičům vozidel registrovaných v cizině účtovat za litr nafty 1,826 eura (44,75 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než cena nafty na Slovensku ze začátku minulého týdne.

Kontext

  • Problém pro cenu ropy představuje uzavření důležité dopravní cesty - Hormuzského průlivu. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nevyšel plán, v němž Íránu pohrozil, že pokud průliv bude dál blokovaný, příjdou další americké útoky na íránské cíle.
  • Podle odborníků jsou současné narušení dodávek ropy na trhu mnohem horší než ty v 70. letech minulého století. Vlády států zvažují uvolnění stategických zásob.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

