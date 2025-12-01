Vánoce se letos ponesou znovu ve znamení finanční opatrnosti. Ačkoli se inflace uklidňuje, její dopady lidé stále citelně vnímají. Podle aktuálního listopadového průzkumu Generali Investments CEE plánuje 6 z 10 domácností šetřit na dárcích, zimních dovolených nebo svátečním pohoštění. A co je ještě výraznější – téměř 40 procent Čechů musí své vánoční výdaje doplňovat z úspor či investic.
Inflace slábne, ale obavy přetrvávají
Respondenti v průzkumu potvrdili, že i když se inflace vrací k normálu, zůstává největším zdrojem finanční nervozity. Obává se jí 24 % domácností. Mírně ustupují i obavy z cen energií, naopak roste nejistota, zda rodinné finance „vydrží“ i celý příští rok. „Ceny se posunuly na novou, vyšší úroveň a lidé se s tím teprve učí fungovat. Z krátkodobých obav se stávají dlouhodobější otázky udržitelnosti rodinného rozpočtu,“ vysvětluje Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.
Každý čtvrtý sahá do rezerv. Část dokonce do dlouhodobých investic
Aby domácnosti pokryly vánoční rozpočet, 25 % lidí vybírá peníze z úspor či investic. Nejčastěji jde o úspory ze spořicích účtů, ale téměř třetina čerpajících přiznává, že využívá i investované peníze – a 13 % dokonce vybírá z dlouhodobých investic, což může výrazně snížit budoucí zhodnocení.
„Je to signál, že část domácností stále plánuje finance spíše reaktivně. Pomáhá pravidelné odkládání menších částek během roku na samostatný účet,“ doplňuje Marek Beneš, finanční ředitel Generali Investments CEE.
Šetřit se bude pod stromečkem i na silvestra
Úspory se podle průzkumu dotknou hlavně:
Děti a vnoučata však dál zůstávají „nedotknutelná“ – na jejich dárcích šetří jen jeden z deseti Čechů.
Zimní dovolené? Kompromisy zůstávají
Na hory letos nepojede 64 % lidí. Ti, kteří pojedou, volí kratší pobyty, levnější ubytování nebo šetří na skipasech. Bez jakýchkoli omezení vyráží jen 18 % domácností – mírně více než loni.